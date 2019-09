Mit einem Akkuschrauber prüft Betriebsleiter Uwe Kirsch die Dicke der Eisschicht im „Paradice“. Zum Saisonauftakt am 3. Oktober wird sie etwa zwei Zentimeter betragen – also optimale Bedingungen für kleine und große Kufenflitzer. (Frank Thomas Koch)

Der Dunst über dem gefrorenen Eis, die Kälte, nur ein schmaler Lichtkegel von draußen und die Ruhe an diesem Morgen verbreiten im „Paradice“ irgendwie mystische Atmosphäre. Dieses Szenario der Muße registriert Uwe Kirsch durchaus, aber gerade steht der ruhig wirkende Betriebsleiter der Waller Eislaufhalle der Bremer Bäder Gesellschaft richtig unter Stress. In der Nacht von Montag auf Dienstag hat ein technischer Defekt zu einem Kabelbrand geführt. Ausgerechnet so kurz vor dem offiziellen Saisonstart am Donnerstag, 3. Oktober.

Die erste Welle der Aufregung ist abgeebbt. „Wir sind Meister im Improvisieren“, merkt Uwe Kirsch beiläufig an. Längst hat er alle Mitarbeiter mobilisiert und eine Fachfirma im Einsatz. „Der Qualm unter der Decke muss wegen der Luftbelastung abgesaugt werden, dass die Luft rein ist, das ist Wichtigste“, erklärt er. Und weil die Experten ihm zugesichert haben, dass der Saisoneröffnungstermin gehalten werden kann, fährt der Betriebsleiter langsam wieder in den Routinemodus runter. Die beiden 60 mal 30 Meter großen Eisflächen sind schon seit 13. September top präpariert für Schlittschuhläufer, Eiskunstläufer, Eishockeyspieler und Eisstockschützen. Die Vereine hatten bereits ihr Training aufgenommen.

Weil die Eisdisco so beliebt ist, hat Uwe Kirsch die erste auch schon vor der offiziellen Eishallenöffnung organisiert und in den sozialen Medien beworben. „Es gab noch nie so einen Hipe im Internet“, schwärmt der 49-Jährige vom vielversprechenden Auftakt der Veranstaltungsreihe für Zwölf bis 17-Jährige, bei dem er 600 Besucher gezählt hat. Und da strahlt der Betriebsleiter. Denn für ihn ist ein Ziel des Koalitionsvertrages schon seit Jahren sein persönliches Credo: „Es muss gelingen, die Kinder wieder mehr in Bewegung zu bringen.“

Betriebsleiter betritt als erster das Eis

Deshalb versucht er, beliebte Angebote in der Eislaufhalle auszubauen, die bis 29. März geöffnet ist und zwischen 80.000 und 130.000 Gäste pro Jahr besuchen. Zum Beispiel die Laufschule, in der Drei- bis Zehnjährige sonntags Schlittschuh laufen lernen. „Die Zeit haben wir von 11.30 bis 13 Uhr vorverlegt, weil wir hoffen, dadurch mehr Kinder zu erreichen“, sagt Kirsch. Fast immer betritt der Betriebsleiter selber als erster das Eis. Er prüft die Dicke der Eisschicht – Ehrensache.

Bis eineinhalb bis zwei Zentimeter erreicht sind, dauert es ein paar Tage. Am ersten Tag muss das Kühlmittel in den insgesamt rund 21 Kilometer Kühlrohren unter dem Beton verteilt werden. Danach wird Wasser aufgesprüht, dieses gefriert, dann wird die nächste Schicht aufgetragen. Am ersten „Gefriertag“ waren es 50.000 Liter.

Zum ersten Mal stand Uwe Kirsch mit vier Jahren auf Schlittschuhen. Er hat gern Eishockey gespielt und ist praktisch in der Eishalle großgeworden. Seine Eltern haben im Schlittschuhverleih in der Frankfurter Eishalle gearbeitet, wo er als Kind geholfen, neben seinem Beruf als Versicherungskaufmann erst gejobbt hat und später fest angestellt war. Als die Eislaufhalle „Paradice“ vor 21 Jahren in Bremen eröffnet wurde, hat sich Kirsch „in jugendlichem Leichtsinn“ als Betriebsleiter beworben. Der Name war ein gutes Omen: „Seither bin ich hier, mittlerweile sehr glücklich und habe mein Hobby zum Beruf gemacht.“