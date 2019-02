Ingo Müler-Fellmet verteilt als Schiffsmeister auf dem „Schulschiff Deutschland" die Aufgaben. (Christian Kosak)

Fünf ältere Herren knien auf dem „Schulschiff Deutschland“ in der Herrentoilette unter den Waschbecken und „kloppen Rost“. Das regelmäßige Hämmern schallt bis ans Ufer. Auch der Schiffsbetriebsmeister Ingo Müller-Fellmett hockt im Waschraum und haut gegen die Rohre. Markenzeichen: Roter Overall, grauer Pferdeschwanz, Schnauzbart und eine Creole im linken Ohr. Der 62-Jährige entscheidet, „was gerade anliegt“, und die Pensionäre zwischen 60 und 80 Jahren packen mit an. Rost abschlagen, Deck schrubben, Türen lackieren, Kabel verlegen – überall auf dem alten Rahsegler ist für die Ehrenamtlichen was zu tun.

Es friert in Vegesack. Der Wind ist eisig. Über das glitschige, mit Sand bestreute Deck führt der Weg nach Steuerbord. „Der Sand ist auch gut gegen den Grünspan“, erklärt Müller-Fellmett und öffnet die Tür zum Aufenthaltsraum der Crew. Historische Fotos zieren die Wände. Der Schiffsbetriebsmeister serviert schwarzen Tee und setzt sich an den dunklen Holztisch. Das Schulschiff Deutschland ist sein zweites Zuhause.

„Ich bin die letzte Vollzeitkraft an Bord. Im Oktober 2022 erreiche ich die Regelaltersgrenze“, sagt Ingo Müller-Fellmett und ergänzt: „Ich muss dann ohne das Schiff leben, aber es gibt ja auch ein Leben danach.“ So richtig überzeugt klingt er nicht. Kein Wunder, schließlich arbeitet der Mann seit 44 Jahren auf dem Dreimaster. Anfangs als Matrose, „später auch als Schlosser, Betonbauer, Korrosionstechniker, Maurer, Lehrer, Sozialpädagoge, Psychologe und Meister“, sagt er.

„Schulschiff Deutschland" war seit 1927 im Dienst

Angestellt ist der 62-Jährige beim Deutschen Schulschiff-Verein, der 1900 in Berlin gegründet wurde, um den seemännischen Nachwuchs für die deutsche Handelsschifffahrt auszubilden. Das 1927 in Dienst gestellte, 86 Metern lange „Schulschiff Deutschland“ ist eins von ursprünglich vier Ausbildungsschiffen. Es lag von 1952 bis 1995 an der Kleinen Weser in Woltmershausen und diente in Bremen als schwimmende Berufsschule. Bis 1996 wurde das letzte deutsche Vollschiff auf der Bremer Vulkan-Werft in Vegesack für 5,5 Millionen Mark renoviert und liegt seither in Vegesack vor Anker, wo die Lesum in die Weser mündet. Erhalten wird es vom “Deutschen Schulschiff-Verein Bremen”.

Viele Reparaturen erledigen freiwilligen Helfer unter Aufsicht von Ingo Müller-Fellmett. Besonders strapaziös war die komplette Sanierung der drei 53 Meter hohen Masten, sagt der Schiffsbetriebsmeister. „Eineinhalb Jahre waren wir zu viert da oben. Wir mussten Rost kloppen, Wanten und Drähte anmalen, Fußpferde überprüfen und die Masten sechsmal lackieren. Da muss man echt Durchhaltevermögen haben, das ist nun mal keine kaputte Glühbirne.“ Gegen den Willen seiner Mutter war der „Schalker Jung“ im Alter von 15 Jahren nach Hamburg gegangen, um sich bei Hapag Lloyd zum Matrosen ausbilden zu lassen. Seine erste große Fahrt führte ihn an Bord der „MS Hammonia“ nach Südostasien. „Die fremden Länder und die großen Maschinen haben mich zwar begeistert: Die Schiffsmaschine, die Schwergutbäume oder das Ladegeschirr. Aber das Bordleben war nicht mein Fall, das Privatleben kam zu kurz“, sagt er.

„Gereizt haben mich aber die Themen Sicherheit und Feuerschutz.“ Inzwischen 18 Jahre alt und zur weiteren Ausbildung in Bremen, bewarb sich Ingo Müller-Fellmett daher bei der Feuerwehr in Gelsenkirchen. „Aber die hatten Einstellungsstopp, also bin ich auf dem Schulschiff Deutschland geblieben und habe dort gearbeitet. Für fünf Mark pro Stunde. Das war schon damals nicht viel.“

An Bord herrschte Disziplin

Das Geld reichte nur, weil er auf dem Schiff schlief und verpflegt wurde – ebenso wie die Schüler und Lehrer. An Bord herrschte Disziplin. „Es ging dort sehr gesittet zu, und die Freiheiten waren beschränkt“, erinnert sich Müller-Fellmett. „Aber wir konnten ja an Land gehen. Und Bremen gefiel mir besser als Hamburg.“ Gern war er im Ostertorviertel unterwegs, in der „Lila Eule“, im „Why not“, „Maschinenhaus“ und im „Piano“. Von seinem Lohn leistete er sich auch Tickets für Konzerte von „Deep Purple“, „Guru Guru“ oder „The Who“. Shantys mag er nicht. Müller-Fellmett: „Da geht es um die glorifizierte Seefahrt. Liebe, Fernweh oder Heimweh – die Berufsschifffahrt sieht aber anders aus.“

So hat es den Wahl-Bremer nicht gestört, sich um das festvertäute Kulturdenkmal „Schulschiff Deutschland“ zu kümmern. Er absolvierte etliche Lehrgänge. „Ich habe sogar eine Ausbilder-Eignungsprüfung gemacht und wurde aufgrund meiner Erfahrung zum Bootsmann ernannt. Richtig stolz war er aber erst, als er nach einer einjährigen Fortbildung in Cuxhaven den Titel Schiffsbetriebsmeister erworben hatte. „Ich wurde auf dem Schulschiff nach der Ausbildung sofort wieder angestellt. Ich war gut fürs Schiff und für die Ausbildung der Schüler. Das war die beste Zeit, Jungs und Mädels auszubilden und sich nebenbei um das Schiff zu kümmern.“ Nun sei die Instandhaltung sein Hauptberuf – ein Fass ohne Boden gewissermaßen.

Wird das Schulschiff Deutschland auch die nächsten 50 bis 100 Jahre überstehen? Darüber möchte Ingo Müller-Fellmett gar nicht nachdenken. „Ich bin mit dem Schiff zusammengewachsen“, sagt er „Zerstören ist einfach, Aufbauen ist Arbeit, das Level halten ist ein Kunststück“, sagt der 62-Jährige. „Ich habe die Hoffnung, dass das Schulschiff als Symbol der glorifizierten Seeschifffahrt überlebt. Und ich bereue keinen Tag in meinem Leben. Was hätte ich alles verpasst, wäre ich zur Feuerwehr gegangen!“