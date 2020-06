Thomas Postera ist ein sportlicher Alleskönner. (Christina Kuhaupt)

Thomas Postera: Ja, das könnte man.

Ich komme aus einer Familie mit acht Kindern. Also eigentlich . . .

Na ja, ich habe vier Geschwister, darunter einen Zwillingsbruder. Und dazu drei Cousins beziehungsweise Cousinen, mit denen ich zusammen aufgewachsen bin.

So ungefähr. Und da wir unter diesen acht Kindern gleich sechs Jungs waren, gab es immer Konkurrenzkampf. Es galt das Prinzip Höher-Schneller-Weiter. Schon immer. Und weil ich sportlich recht talentiert war, konnte ich auch als Kleinerer schon früh mit den Größeren mithalten.

Ja, und ich weiß nicht, warum genau das so ist: Aber ich hatte schon immer den Willen, einer der Besten sein zu wollen.

Wie bei fast allen Sportarten, die ich mache, bin ich durch meine Geschwister dazu gekommen. Die sind geschwommen, ich bin zum Schwimmen gegangen. Die haben Wasserball gespielt, ich bin zum Wasserball gegangen. Und irgendwann haben die auch getanzt, also sind wir mit der ganzen Kinderschar auch zum Tanzen.

Genau. Schwimmen, Wasserball, Tanzen, habe ich nebeneinander gemacht. Pro Woche hatte ich, glaube ich, 13 Termine. Ich habe dazu auch noch Klavier gespielt und war in der Schach-AG. In der achten Klasse war ich durchgehend unterwegs.

Ach, sportlich gesehen vielleicht. Ansonsten: In Mathe und Musik war ich noch halbwegs begabt, aber sprachlich zum Beispiel war ich nicht so bewandert. Also, der King war ich nicht.

Es war lange meine Hauptsportart. Ich habe aber immer etwas nebenbei gemacht. Ich war eine Zeitlang beispielsweise auch Schwimmtrainer im Hochschulsport.

Weil ich so vielfältig unterwegs bin, liebe ich einfach verschiedene Sportarten. Ich liebe die Abwechslung. Selbst im Tanztraining habe ich gern den Fußball genommen und eine Viertelstunde gekickt, bevor es los ging. Heute spiele ich ab und zu noch mal Wasserball in der Oberliga. Oder Badminton. Oder ich gehe klettern. Tanzen wurde damals zu meinem Hauptsport, weil Wasserball wegbrach.

Kann man nicht ganz so sagen. Fast zeitgleich hat sich mein Wasserballteam aufgelöst und wurde ich in die B-Mannschaft von Grün-Gold hochgezogen. Ich habe sehr viel Einzel trainiert damals, es fügt sich alles gut zueinander. Trotzdem darf man eines nicht vergessen: Ohne das Vertrauen und die Unterstützung meiner Trainer, sowohl beim Tanzen als auch beim Wasserball, wie auch die volle Unterstützung meiner Eltern, wäre ich nie so weit gekommen.

Am Ende war das so. Am Anfang überhaupt nicht. Da war ich 17, sehr unerfahren, auf einer festen Position eingesetzt. Es war schwierig genug, mit der Dame all die Figuren hinzukriegen. Später dann hätte mich der Trainer überall hinschicken können. Wäre kein Problem gewesen.

Als ich in Magdeburg in der zweiten Liga anfing, war ich mit Abstand der schlechteste. Richtig spielen habe ich erst da gelernt. Bis zu siebenmal die Woche Training. Die haben natürlich erst mal gestaunt, dass ich Tanz-Weltmeister bin. Waren auch ein bisschen stolz drauf, so einen im Team zu haben. Aber ich musste mich erst beweisen, damit die mich auch als Wasserballer akzeptieren.

Wenn man es in die Stammformation schafft. Nach anderthalb Jahren hatte ich das geschafft. Mit viel Training, viel Technik üben. Das ist so. Ein Meister ist noch nie vom Himmel gefallen. Ich könnte jetzt nicht eine Sportart anfangen, und am nächsten Tag bin ich Weltmeister. Das geht nicht.

Das kann man auf jeden Fall so sagen, Ich habe fast alles gemacht. Mit drei habe ich Skifahren gelernt. 2009 bin ich dann Skilehrer geworden und habe jahrelang Unterricht für Kinder gegeben. Ich bin auch Paragliding-Pilot und gehe bergsteigen. Ich habe Kindern Turnunterricht gegeben oder als Sportstudent meine eigenen Bewegungen analysiert. Ich hatte Sport-LK im Abi, ich mag eigentlich alle Ballsportarten. Nur Tennis, das ist nicht so meins. Um mal was zu sagen, was ich nicht so drauf habe.

Insgeheim war das mein Kinderwunsch. Aber, und das meine ich gar nicht böse: Meine Eltern haben mich nicht zum Fußball gelassen. Sie hatten keine Lust, jedes Wochenende Training oder Spiel oder was auch immer zu organisieren. Ich werde allerdings wohl immer davon träumen, mal in einem vollen Stadion gespielt zu haben. Obwohl sich diese Sehnsucht ja irgendwie ausgeglichen hat.

Ich hab‘ vor 5000 Leuten getanzt und den WM-Sieg errungen. Hier in Bremen, das war bombastisch. Ich war in verschiedenen Shows in Paris oder Zürich, ich habe in Magdeburg vor bis zu 400 Leuten Wasserball gespielt. Und immerhin spiele ich jetzt in einer Hobby-Liga ein bisschen Fußball.

Das ist ein Trugschluss. Ich habe mir nicht nur beim Wasserball mal die Nase gebrochen. Beim Tanzen wurde sie mir auch gebrochen.

Na ja, wenn ein anderer im Weg steht oder dich nicht sieht. Ich war damals zwei Köpfe kleiner, einer fuhr den Arm aus und zog durch. Mein Nasenbein war dann durch.

Ja gut, die Tanzpartnerin, wenn sie nicht gerade sauer ist, haut nicht so zu wie der Wasserball-Gegner.

Ich würde behaupten, dass es im Handball noch etwas heftiger zugeht. Da ist es schneller und wird nichts gedämpft durchs Wasser. Und je höher die Liga im Wasserball, umso fairer wird es dort. Ich habe mal im deutschen Pokal gegen hochklassige Wasserballer gespielt. Das war fantastisch, da passierte gar nichts. Ich hab‘ aber auch unterste Liga gespielt. Da haben wir uns geprügelt.

Auch. Da ist dann ein Schiedsrichter, der auch nicht alles sieht, und dann passiert es.

Das habe ich eigentlich bei allen meinen Sportarten erfahren. Im Sport-LK habe ich gelernt, woher welche Bewegung kommt. Im Tanzen habe ich meinen Körper sehr gut kennengelernt, durch die vielen innerkörperlichen Bewegungen oder das Zusammenspiel von Muskeln. Durchs Schwimmen und Wasserball musste ich im Tanzen nie an meiner Grundkondition arbeiten. Durchs Tanzen hatte ich im Wasserball die Möglichkeit, dass ich quasi meine Muskeln sortieren konnte. So eine Art Symbiose ist auf jeden Fall da.

Eigentlich ist es doch ein Zufall. Ich hatte mich noch gar nicht beworben nach dem Studium und durch Verkettung von Zufällen den Vorbesitzer von Rosenberg-Sportgeräte kennengelernt. Ich fand das total interessant. So ergab es sich schließlich, dass ich die Firma übernommen habe. Jetzt habe ich eine Arbeit, die mir mehr als Spaß macht. Weil ich genau das mache, was ich gerne machen wollte. Ich habe mit Sport, mit Wirtschaft, mit Ingenieurswesen zu tun.

Genau. Mit Kindern, Lehrern, Trainern, Sportvereinen. Ich bin jeden Tag an irgendeiner Sportstätte. Und wie im Sport habe ich ein tolles Team an meiner Seite!

Ich turn das ja in der Regel nicht vor. Ich erzähle auch nicht jedem sofort, dass ich Weltmeister bin.

Mit 18 hätte ich das vielleicht so gemacht. Aber das ist nicht mehr so. Die Leute sollen mich nicht als Supersportler kennenlernen. Sondern als netten Menschen.

Zur Person

Thomas Postera (28) wuchs in einer kinderreichen Bremer Familie auf und ein Könner in unzähligen Sportarten aus. Er wurde mit den Grün-Gold-Tänzern zweimal Welt- und zweimal Europameister. In Magdeburg, wo er studierte, spielte er Wasserball in der zweiten Liga. Inzwischen besitzt und führt er in Bremen die Firma „Rosenberg Turn- und Sportgeräte“.