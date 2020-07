Vielseitigkeitsreiter Fouaad Mirza stammt aus der indischen Stadt Bangalore. (Mathis Körner)

Fouaad Mirza: Ich habe das Gefühl, wir Reiter haben in dieser Zeit Glück im Unglück. Es gibt kein Alter, ab welchem wir unseren Sport nicht mehr ausüben können. Wenn ich gesund und fit bin, kann ich auch mit 60 Jahren noch bei Olympia reiten.

Ich musste für die indische Föderation Fragebögen ausfüllen, durch welche meine mentale Verfassung während der Krise überprüft werden sollte. Dabei lebe ich quasi mein tägliches Leben weiter: Die Pferde müssen bewegt und versorgt werden. Ich trainiere ganz normal. Was wegfällt, sind die Wettkämpfe und Turniere.

Sagen wir es so: Er wächst. Pferderennen sind schon heute sehr beliebt. Dressur, Springen und Vielseitigkeit wachsen. Die Inder sind ein sehr tierliebes Volk, dementsprechend ist es nicht abwegig, dass Sport mit Tieren dort beliebt werden kann.

Bei uns gehören Tiere zum Leben dazu. Viele Familien haben Haustiere, wie Katzen oder Hunde. Und vor allem das Leben mit Pferden hat durch den Kolonialismus eine lange Tradition.

Absolut. Viele indische Eltern sind sehr fokussiert auf die Bildung ihrer Kinder. Auch ich bin studieren gegangen, aber meine Eltern haben mich trotzdem immer dabei unterstützt, meinen Traum zu leben. ­Irgendwann kommt aber der Punkt, an dem man sich zwischen Sport und Ausbildung entscheiden muss.

Reitsport ist teuer. Ich hatte lange Zeit keine Sponsoren, also war klar, dass ich studieren muss. Dass ich arbeiten muss, um mir meine Karriere zu finanzieren.

Eigentlich nicht. Ich saß zu dieser Zeit gefühlt immer zwischen den Stühlen. Wenn ich an der Uni war, dachte ich an die Pferde. Wenn ich in Indien bei den Pferden war, dachte ich daran, dass ich eigentlich mein Studium beenden müsste.

Nein, dort habe ich tatsächlich nur studiert. Es war total interessant, das Leben außerhalb der Reiterwelt kennenzulernen. Als Kind war ich in den Sommerferien immer auf Wettkämpfen statt zu verreisen. In England hatte ich das erste Mal so etwas wie Freizeit.

Ich verbringe meine Freizeit im Stall. Ich und meine Freundin Johanna wohnen hier auf dem Hof. Wenn wir nicht gerade trainieren oder die Tiere versorgen, mache ich unglaublich gerne Quatsch mit den Pferden. Ich spiele auch gerne Fußball oder fahre Gokart, aber ich möchte kein unnötiges Risiko eingehen, mich zu verletzen.

Ja, sie ist auch Reiterin. Ich glaube, andernfalls würde es kompliziert werden. Johanna ist aus Finnland, wir haben uns kennengelernt, als ich noch bei Bettina Hoy in Warendorf trainiert habe.

Oh ja. Sowohl was die Reiter als auch was die Pferde betrifft.

Die zwei anderen Reiter des indischen Teams, die von den Sponsoren gemeinsam mit mir nach Deutschland geschickt wurden, mussten zurück. Sie sind beim Militär und mussten ihren Dienst wieder aufnehmen. Ich war plötzlich alleine in Warendorf, Bettina Hoy wurde Trainerin des holländischen Teams und hatte keine Zeit mehr für mich. Also habe ich Sandra angerufen und gefragt, ob sie Platz hat. Sie hatte.

Seit zwei Jahren.

Ja, zweimal sogar. Das eine Mal war allerdings nur ein Besuch des Flughafens.

Ich fliege mit ihnen.

Nein, weder Pferde noch Reiter dürfen bei Prüfungen gedopt sein. Eine Narkose würde den Dopingtest aber ausschlagen lassen. Für die Pferde wird fliegen schnell normal, dann ist das gar kein Problem mehr.

Manchmal sagen meine Trainer, dass ich zu nett zu den Pferden bin. Nicht streng genug. Ich sehe das anders. Ich bin davon überzeugt, dass ein Pferd alles für dich tut, wenn es dich wirklich mag. Ich sehe meine Pferde als meine Kinder. Ich kümmere mich um sie, ich bringe ihnen etwas bei – das tun Eltern auch mit ihren Kindern.

Ich mag Pferde, die liebevolle Augen haben. Sie beruhigen mich.

Gerade bei der Vielseitigkeit ist hundertprozentiges Vertrauen wichtig! Diese Disziplin ist das Ultimum, das man aus dem Reitsport herausholen kann: Pferd und Reiter müssen gemeinsam drei verschiedene Disziplinen meistern.

Das kommt immer aufs Pferd an. Meine Stute Diva zum Beispiel ist ein großartiges Springpferd, Mickey hingegen ist perfekt in der Dressur. Ich hasse Dressur eigentlich, aber mit Mickey liebe ich sie. Und Daytime, mein Fuchs, ist ein tolles Pferd fürs Gelände. Schade eigentlich, dass man die Pferde während des Wettkampfes nicht austauschen kann.

Ich habe mich bereits mit zwei meiner Pferde qualifiziert. Mit den anderen beiden habe ich noch bis zum Ende des Jahres Zeit. Ich darf zwar nur ein Pferd mitnehmen, aber ich möchte auf Nummer sicher gehen, für den Fall, dass sich eines der Tiere verletzen sollte. Früher musste sich nur der Reiter qualifizieren, das war sehr gefährlich. Olympia hat ein sehr hohes Niveau, wenn dort Reiter oder Pferde antreten, die nicht qualifiziert sind, steigert das das Verletzungsrisiko enorm!

Ich gehe zur Physiotherapie. Dort mache ich einmal in der Woche Übungen, um Stabilität und Balance zu schulen. Auch meinem Rücken tun diese Einheiten gut. Wenn ich reite oder stehe, merke ich es nicht, aber manchmal, wenn ich mich abends auf die Couch lege, tut er schon weh.

Ich achte stark auf meine Ernährung. Ich halte mich zum Beispiel von Zucker fern, auch wenn es mir schwerfällt. Die Mühe ist es wert, denn neben dem Körper tut dieser Verzicht auch dem Geist gut. Nach zwei, drei Wochen merkt man, dass man viel fokussierter ist. Die Müdigkeit während des Tages verschwindet, die Konzentration steigt. Es ist der Wahnsinn.

Ich glaube, harte Arbeit wird immer belohnt. Genau so wichtig ist aber der Glaube an sich selbst. Träumen kostet nichts, und eines Tages geht der Traum vielleicht in Erfüllung.

Ich bin ein sehr ehrgeiziger Mensch. Die Olympischen Spiele zum Beispiel sind mein Ziel. Ich will dort nicht nur teilnehmen, ich will gewinnen. Ohne diese Einstellung wäre ich nicht so weit gekommen.

Das Gespräch führte Rebecca Sawicki.

Zur Person

Fouaad Mirza ist 28 Jahre alt und stammt aus der indischen Stadt Bangalore. Er ist Vielseitigkeitsreiter und trainiert bei Sandra Auffarth in Ganderkesee. Seine Familie ist schon immer eng mit den Tieren verbunden, sein Vater ist Veterinär für Pferde und sein Großvater ist beim Militär geritten. Im kommenden Jahr wird Mirza bei den Olympischen Spielen in Tokio reiten. Sein größter Erfolg bisher: eine Medaille bei den Asian Games.

Weitere Informationen

Das Vielseitigkeitsreiten

wurde früher auch Military genannt. Es ist ein reitsportlicher Mehrkampf, bei dem Pferd und Reiter die Teildisziplinen Dressur, Springreiten und Geländereiten absolvieren müssen. Die Disziplin wurde vom Militär entwickelt und entstand aus dem Ausbildungsprogramm der Kavallerie. Auch für die Zuchtauswahl von Pferden für den militärischen Bedarf war die Prüfung von Bedeutung.

Die Gesamtbewertung erfolgt nach Fehlerpunkten in den einzelnen Disziplinen. Das Vielseitigkeitsreiten ist bereits seit 1912 olympische Disziplin, damals durften allerdings nur Offiziere teilnehmen. In den 1990er-Jahren gab es einige Todesfälle im Gelände, weshalb der Verbleib als olympische Disziplin in Gefahr war. 2004 wurden einige Regeln geändert, wodurch die Vielseitigkeit weniger gefährlich wurde. Auch außerhalb der Olympischen Spiele haben sich diese Neuerungen durchgesetzt.