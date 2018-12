Das Litfass im Bremer-Viertel lädt zum Verweilen ein. (Christina Kuhaupt)

Bei Möbel Flamme am Ostertorsteinweg herrscht in der Woche, die den Totensonntag vom ersten Advent trennt, Kalauerstimmung im Großformat: Der Schriftzug „Räumen Sie uns leer“, prangt auf einem XXL-Transparent. Sage und schreibe 78 Prozent Nachlass verheißt das Einrichtungshaus. Außer auf Tiernahrung vermutlich.

Im Parterre des Hauses gegenüber widersteht man den Verlockungen des sogenannten Teil-Räumungsverkaufes. Weil das Litfass eine Traditionskneipe ist, kommt neues Inventar sozusagen gar nicht in die Tüte. Rustikal anmutende Tische und Stühle müssen reichen. Überhaupt käme in dieser Viertelinstitution niemand auf die Idee, bejahrtes Mobiliar als Retro oder Vintage zu etikettieren – und es damit rhetorisch zu pimpen. Das Litfass ist das Litfass ist das Litfass. Punktum. Mögen andere Etablissements mediokre Moden mitmachen, die das Interieur betreffen. Im Litfass gibt man sich, wenigstens in dieser Hinsicht, wert- und kulturkonservativ.

Flamme spielt dennoch eine bedeutsame Rolle in diesem „Straßencafé am O-Weg“ (Eigenwerbung). Sogar im Plural. Dies deshalb, weil auf jedem der aus dunklem Holz gewirkten Bistrotische Teelichter glimmen. Im Verbund mit der röhrenden und dampfenden Kaffeemaschine im Schankbereich sorgt das für Behaglichkeit.

Wärme anheimelnd in Szene gesetzt

Etwas Warmes braucht der Mensch. Und es ist nicht verkehrt, wenn sich diese Wärme nicht nur trockener Heizungsluft verdankt, sondern wenn sie anheimelnd in Szene gesetzt wird und zum Verweilen lädt. Zumal an trüben Tagen und gerade in der Vorweihnachtszeit, deren ach so große Besinnlichkeit erfahrungsgemäß kaum mehr ist als eine umsatzträchtige Behauptung der Werbetexter.

Umso schöner, wenn ein Lokal Besuchern eine Einkehr im besten Wortsinne ermöglicht. Gerade so, wie es ein einschlägiges Lied beschreibt, das nicht von ungefähr im Zeichen eines Temperaturanstiegs steht: „Man redet sich heiß und spricht sich von der Seele / was einem die Laune vergällt. / Bei Korn und bei Bier findet mancher die Lösung / für alle Probleme der Welt“, heißt es in einer Milieustudie von Peter Alexander aus dem Jahr 1976, deren Refrain prototypisch für Sehnsüchte der Gäste aller Schänken sein mag: „Die kleine Kneipe in unserer Straße, / da wo das Leben noch lebenswert ist, / dort in der Kneipe in unserer Straße / da fragt dich keiner, was du hast oder bist.“

Das Litfass, dessen links-alternatives Klientel Distinktionsgehabe aus ideologischen Gründen ablehnen dürfte, hat das rare Privileg eines Stammpublikums, das weder dem Viertel noch dem Lokal selbst unterstellen dürfte, überaltert und langweilig zu sein, wie es frustrierte junge Bremer unlängst bei einer Befragung zum Erlebniswert der Stadt zu Protokoll gaben.

Was sie bekrittelt haben, stimmt ja auf gewisse Weise. Es ist schließlich nicht jedem gegeben, die von Peter Alexander gerühmten Unterhaltungsmöglichkeiten in kleinen Kneipen als packendes Event mit Spektakelwert zu empfinden: „Du wirfst eine Mark in den Münzautomaten, / schaust anderen beim Kartenspiel zu / und stehst mit dem Pils in der Hand an der Theke / und bist gleich mit jedem per Du.“

Im Litfass spielt man an diesem kühlen Montagnachmittag nicht Karten, sondern Kniffel. Über den Schanktisch kollern und kobolzen Würfel, dynamisiert von einer engagierten Servicekraft und zwei Gästen. Statt eines Münzautomaten gibt es in der Adventszeit draußen vor der Tür einen Glühweinstand. Feierlich eingeweiht wird er an diesem zumindest in Sachen Witterung unwirtlichen Nachmittag sozusagen mit einem Plätzchenkonzert.

Für das Festprogramm ist nicht von ungefähr ein Mann mit Prinz-Heinrich-Mütze und Quetschkommode zuständig, der den sprechenden Namen Jonny Glut trägt. Tatsächlich springt der wärmende Funke seiner Darbietungen rasch auf das Auditorium über. Denn der Musiker Glut, dessen Künstler-Alias auf seiner Jacke prangt, hat dank lodernder Liedvorträge das Feuer, dessen es bedarf, um die Herzen von Passanten und Kneipengängern auf eine angemessene Betriebstemperatur zu bringen.

Ein Ort, der Wärme spendet

Überhaupt ist die Wirtsetage dazu angetan, den Gästen als Lagerfeuer zu dienen. Als Stätte, an der man, umfangen von Kerzen und gedimmter Beleuchtung, gern lagert. Als Ort, der Wärme spendet. Nicht nur durch den dort ausgeschenkten Earl-Grey-Tee und die dort rasch aufkochenden Diskussionen über Gott und die Welt, den Senat und die Uni, abgefahrene Kulturprojekte und saumselige Vermieter.

Gut 20 Monate nach dem Tod des Litfass-Wirtes und Vernetzungsvirtuosen Norbert Schütz beschreiben jene Gäste, denen der Laden als ihr zweites Wohnzimmer gilt, die Atmosphäre als ungebrochen heimelig. „Am Konzept hat sich zum Glück nichts geändert“, sagt Sebastian Manz, der regelmäßig Playlists für den Laden zusammenstellt. Nach wie vor bietet der schlauchförmige Gastraum jungen Bands aus aller Menschen Länder eine aparte Auftrittsgelegenheit. Noch immer haben Künstler dort die Möglichkeit, eigene Werke zu einer Ausstellung zu verbinden oder sich gar kreativ an einer Wand zu erproben.

Aus den Boxen wabert Progressive Rock, aus einer hinteren Ecke schallt das meckernde Gelächter eines im Frühstadium betanken jungen Mannes. Hinter dem Tresen herrscht um diese vergleichsweise frühe Stunde allenfalls maßvolle Geschäftigkeit. Noch bleiben die Spirituosen, die sich zu Dutzenden unterhalb eines grünen Beck's-Vorhangs erstrecken, weithin unangetastet. Die Stunde alkoholisch unterfütterter Philippiken und Lebensbeichten schlägt später. Gerade mal vier der gut 25 Barhocker sind besetzt.

Während drinnen Freddie Mercury und David Bowie „Under pressure“ knödeln, ertönt draußen ein von Akkordeonklängen unterfüttertes Shanty. So glühend gerät Gluts Gig, dass viele Passanten trotz Schmuddelwetters verharren und seinen expressiven Interaktionsangeboten folgen. In den wohltemperierten Gastraum dringen davon nur Fragmente, wenn hitziger Beifall aufbrandet, derweil in den Himmel über Bremen bemerkenswerte Glühweinnebelschwaden schwappen. Hauptsache warm.

Im Litfass geht man traditionell bescheiden damit um, eine ehrbare Institution im Bremer Tag- und Nachtleben zu sein. Devotionalien und andere verwegene Formen der Selbststilisierung sucht man – fast – vergebens. Nur und immerhin ein Kunstwerk im Eingangsbereich kündet von einer ruhmreichen Vergangenheit im Zeichen des Zapfhahns: Auf einem schwarzen Holzbrett gegenüber einer reich verzierten Metallsäule verbinden sich ein Hund, die Bremer Flagge, das Werder-Emblem und ein Bierhumpen mit beachtlicher Blume zu einer stimmungsvollen Collage.

Ausweislich des Bildtextes ist das Werk vor einem Vierteljahrhundert entstanden, als Norbert Schütz, damals gerade Anfang 30 (und Gast seit Kindesbeinen), als Wirt antrat. Nicht wenige Gäste halten dem Lokal, das dem in Bremen geborenen Romancier Sven Regener in „Neue Vahr Süd“ (2004) eine lobende Erwähnung wert war, seit dieser Zeit die Treue.

Nicht nur, aber auch aus dem Beritt des Schönen, Wahren, Guten. Längst Legende sind Abende, an denen ein früherer Bremer Museumsdirektor dort regelmäßig Hof hielt, um im Kreise von Getreuen ausgiebig über den hiesigen Kulturbetrieb zu lästern und gepflegte Abstürze zu zelebrieren. Auch so eine Art Performance-Kunst.