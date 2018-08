Thomas Dietz lernte die ersten Jongliertricks von seinem Vater. Bereits mit fünf Jahren war er von der Ballkunst begeistert. (Lukas Pokorny)

Thomas Dietz ist hauptberuflich Profi-Jongleur, und nicht nur irgendeiner, denn Dietz gehört zu den besten der Welt. Seitdem er fünf Jahre alt ist, wirft er Event für Event beliebig viele Bälle, Kegel oder Ringe in die Luft und kann davon 29 Jahre später noch immer nicht genug bekommen. Seine Leidenschaft zur Ballkunst übernahm er von seinem Vater, den er als Kind auf Familienfeiern jonglierend sah und anhimmelte. Mit dieser Kunst wollte er seine Verwandten selber beeindrucken. Schnell stellte sich heraus, dass es bei der Familie als Publikum nie bleiben würde. Heute wird Thomas Dietz für internationale Veranstaltungen gebucht und zeigt überall auf der Erde seine Tricks.

Mehrfacher Weltmeister

53 Minuten und 21 Sekunden – Thomas Dietz gilt als einer der technisch besten Jongleure der Welt und ist in der Lage, in dieser Zeit fünf Keulen in der Luft zu halten. Damit hält er den Weltrekord. Zu seinen Jongleur-Talenten gehören jedoch noch andere besondere Fähigkeiten. Zum Beispiel Pirouetten, lange Läufe, Überkreuzungen hinter dem Rücken und komplexe Siteswap-Variationen. All das hat er unter anderem an der Staatlichen Artistenschule in Berlin gelernt. Denn nachdem er eine Ausbildung zum Zerspanungsmechaniker absolviert hatte, wurde Dietz bewusst, dass er sein Hobby zum Beruf machen muss. "Dort erlebte meine Leidenschaft durch die Ausbildung in Tanz, Akrobatik und durch intensives Techniktraining eine Vervollständigung und wurde zur Kunst", sagt Thomas Dietz und beschreibt so seinen eigenen Prozess zum Künstler. Diesen zeigte er auch schon oft auf Fernsehbühnen.

2015 war der Jongleur bei der Fernsehshow "TV Total" und begeisterte Moderator Stefan Raab mit der Menge der Bälle, mit denen er jonglieren kann. "Sieben kann ich sicher jonglieren, aufwärts wird es dann schwierig, weil es für den Körper zu schnell geht", sagt Dietz. Mehrfach war der gebürtige Regensburger beim Bayerischen Rundfunk zu Gast und auch Zuschauer des Norddeutschen Rundfunks sahen seine Jonglier- Künste schon im Fernsehen. Gebucht wird er von zahlreichen Auftraggebern für Firmenfeiern, Hochzeiten oder Jubiläen. Firmen wie Amazon, BMW oder MR Deutschland wollten Thomas Dietz auf ihrer Veranstaltung sehen. Auf solchen Events bietet der Jongleur vier verschiedene Optionen an: eine Feuershow, eine Hochzeitshow, die Jukebox oder das Best Of zwischen denen sich der Kunde entscheiden darf.

Der Lehrer

Doch der Jongleur steht nicht nur selber auf der Bühne. Die jahrelange Erfahrung teilt Thomas Dietz nun mit anderen Jongleur-Begeisterten, die er auf Seminaren anleitet und ihnen die Kunst des Jonglierens beibringt. Unter anderem die Besonderheitdie Besonderheit des Mannes mit den flinken Händen, Bälle und Ringe Ton für Ton zur Musik zu jonglieren. "Dies ergibt eine ästhetische Komposition aus Musik und den Flugbahnen der Objekte", sagt Thomas Dietz. Für die Explore-Science-Auftaktveranstaltung, bei der es einen Abend lang um das Thema Astronomie gehen wird, ist der gebürtige Regensburger nun in Bremen. Am kommenden Mittwoch wird er Familien, Schulklassen und andere Interessenten in der ÖVB-Arena mit seiner Kunst begeistern.