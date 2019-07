Erst 19 Jahre jung, aber schon in der obersten Bremer Liga als Unparteiischer aktiv: Christoph Kluge gilt beim Bremer Fußball-Verband als Schiedsrichter-Talent. (Bremer Fußball-Verband/Baumgart)

Die letzten freien Tage hat Christoph Kluge am Strand verbracht. Ibiza war angesagt, ein paar Tage chillen und Kraft tanken, bevor es am nächsten Wochenende in die Bremen-Liga-Saison geht. Dabei macht der 19-Jährige gar nicht den Eindruck, als habe er Ruhe nötig. Läuft bei ihm, könnte man sagen: Kluge ist einer der ambitioniertesten Bremer Fußball-Schiedsrichter. Einer, der jetzt auch in der höchsten Bremer Liga angreift, der gefördert, aber auch gefordert wird. Das gefällt ihm. Über sein Hobby sagt er ganz ehrlich: „Man muss schon ein bisschen gestört sein, um das alles gut zu finden.“

Wer lässt sich schon freiwillig Wochenende für Wochenende anpöbeln? Auf dem Platz von Spielern, die sich wieder mal benachteiligt fühlen („Ey, Schiri, bist du eigentlich blind?“). Neben den Platz von Zuschauern, die sich abreagieren müssen („Schiri, du schwarze Sau“). Kluge sagt, das meiste perle einfach von ihm ab. „Das lernst du als Schiedsrichter: Linkes Ohr rein, rechtes Ohr raus.“ Sein Motto lautet deshalb: „Kleine Ohren, große Augen!“ Dieses Anpöbeln gebe ihm ab und an sogar einen Kick. Nur beleidigen lassen will er sich nicht.

Mehr zum Thema Unparteiische Zwei Bremer Schiedsrichter in der Bundesliga Sie tragen die Verantwortung in einem Fußballspiel und ziehen nicht selten den Unmut der Fans auf ... mehr »

Musste er bislang auch nicht in seiner Karriere, denn Kluge scheint auf dem Platz diese natürliche Autorität auszustrahlen, die Spieler an einem Schiedsrichter so schätzen. Über seine Stärken sagt Kluge: „Das ist sicherlich mein Spielverständnis. Ich weiß nach 15 Minuten, wie die Teams spielen. Und ich ahne meistens, wo es brenzlig werden könnte und bewege mich so intuitiv in die richtige Richtung.“ Ein Schiri muss auf Ballhöhe sein – klingt banal, aber wenn der Unparteiische das schafft, ist er im Spiel.

Ende der Spielerlaufbahn mit 16

Beim Bremer Fußball-Verband hat Kluge als Schiedsrichter eine Karriere im Schnell-Rhythmus hingelegt. Erst mit 15 hat er sich zu einem Lehrgang überreden lassen. Das machte so viel Spaß, dass er als 16-Jähriger seine Spieler-Laufbahn beim FC Mahndorf beendete und alles auf die Schiedsrichterei setzte. Er begann in der E-Jugend, rückte schnell in die A-Junioren-Verbandsliga auf, dann Assistent in der Herren-Landesliga und Junioren-Bundesliga. Die Noten bei den Spielbewertungen waren durchgängig so gut, dass Kluge vergangene Saison dann den Sprung in die B-Junioren-Bundesliga und Landesliga schaffte. Jetzt setzt ihn Schiri-Boss Torsten Rischbode in der Bremen-Liga ein.

Wo das alles endet, weiß Kluge noch nicht. „Und, pfeifst du später auch mal Bundesliga?“, ja, das würden ihn seine Kumpels häufiger fragen. Er weiß natürlich nicht, ob das klappen wird. Weil es so viele gute Schiedsrichter gibt. Und Unabwägbarkeiten, mit denen ein Schiedsrichter immer rechnen müsse. Deshalb setzt er sich bescheidenere Ziele. „Regionalliga wäre super“, sagt er. Und die 3. Liga das absolute Sahnehäubchen. An höhere Ligen will er nicht denken.

Mehr zum Thema Handspiel im Fußball Neue Regeln, alte Diskussionen Die Regeln zum Handspiel wurden nun vom International Football Association Board konkretisiert. Das ... mehr »

Im September steht ohnehin erst mal ein Umbruch an. In Bremen beginnt Kluge bei der Polizei mit einem dualen Studium. Für eine Schiedsrichter-Karriere, die möglicherweise mal in der Bundesliga endet, nicht die schlechteste Wahl, denn dort wird auch viel Wert auf Sport gelegt. Und für seinen späteren Job als Polizist sei es auch nicht von Nachteil, sich auf dem Platz durchsetzen zu müssen. „Da hat man es ja auch mit vielen unterschiedlichen Charakteren zu tun.“