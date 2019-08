Mit mehr Verständnis für die anderen und Zugewandtheit können Familien Streit vermeiden. (Mark Bowden / 123rf)

Ob es ums Aufräumen des Kinderzimmers, Zähneputzen oder um die Hausaufgaben geht: Die Vorstellungen von Eltern und Kindern liegen manchmal weit auseinander. Streit ist programmiert. Das hat vor allem etwas mit unterschiedlichen Bedürfnissen zu tun, sagt Petra Haslop.

Die Mediatorin und Kommunikationsexpertin berät und coacht in Bremen Eltern, Kinder und Jugendliche. Erziehung ist eine Herausforderung, sagt sie. „Wir erleben Glücksmomente und kommen auch an die Grenzen unserer Belastbarkeit.“ Eltern agierten manchmal gestresst, genervt und gereizt, die Kinder ihrerseits reagierten darauf oft empfindlich, aggressiv oder resigniert.

Prallen zwei Bedürfnislagen aufeinander, kommt es zu Konflikten. Ein Beispiel: Die Mutter hat einen anstrengenden Tag hinter sich und sehnt sich nach Ruhe; der Sohn freut sich, dass Mama endlich zu Hause ist und will ihre ganze Aufmerksamkeit. Anderes Beispiel: Die Tochter muss sich für den Kindergarten fertig machen, will sich aber nicht anziehen, sondern lieber noch zu Hause weiterspielen.

In regelmäßigen Abständen richtet Petra Haslop in Bremen-Findorff Infoabende und Seminare für Eltern und Großeltern zum Thema wertschätzende Kommunikation mit Kindern aus. Dort kann gemeinsam geübt werden. „Bedürfnisse sind ja grundsätzlich etwas Positives“, betont die Bremerin. Und zwar nicht nur die des Kindes, sondern auch die der Eltern. Petra Haslop ist selbst Mutter und hat viele Situationen mit ihren Kindern durchlebt. „Stehe ich unter Druck, verändern sich meine Stimme, der Ton, die Lautstärke, meine Gestik.“ Das Verhalten der Eltern wird das Weltbild der Kinder formen, ist sie sicher.

Was tun also, wenn der Nachwuchs wieder mal nicht so will, wie die Eltern? Der Schlüssel ist ein wertschätzender Umgang miteinander, sagt Haslop. Dabei geht es zunächst darum, eine Verbindung zum Kind herzustellen und die Situation frei von Bewertungen zu betrachten. Schauen, was beim anderen gerade los ist. „Ich sehe, dass du gerade in dein Spiel vertieft bist.“ In einem zweiten Schritt werden die eigenen Bedürfnisse und Gefühle erforscht. „Ich werde gerade unruhig, weil ich pünktlich bei der Arbeit sein möchte.“

Diese Beispiel zeigt: „Was andere sagen oder tun, mag ein Auslöser für unsere Gefühle sein“, schreibt die Autorin Hanna Grubhofer in ihrem Buch „Zauberbuch Familienfrieden – konkret“, das im Mai in der Edition Riedenburg erschienen ist. Grubhofer ist Mutter von sieben Kindern und mit den Regeln gewaltfreier Kommunikation vertraut. Deren Grundlagen gehen auf den US-amerikanischen Psychologen Marshall Bertram Rosenberg zurück. Fragen wie „Was brauchen wir, damit es uns gut geht?“ oder „Was fehlt uns in bestimmten Situationen?“ können dabei helfen, eigene Bedürfnisse zu ermitteln, und sich in den anderen besser hinzuversetzen,sagt Grubhofer.

Kommuniziert eine Familie gewaltfrei, formuliert sie Bitten an den anderen, anstatt zu fordern, zu drohen oder zu strafen: „Ich bin spät dran, könntest du bitte in den nächsten zehn Minuten deine Legosteine in den Kasten packen und deine Jacke anziehen, und dann fahren wir zusammen los?“

Grubhofer rät dazu, sich die Bitte vom Gegenüber wiederholen zu lassen, um sicherzustellen, dass sie verstanden wurde. In der Praxis werden Bitten nicht immer erfüllt, auch das gelte es zu akzeptieren. „Ich habe mir bei meinen Kindern sehr oft ein ,Nein’ abgeholt, was mich anfangs ärgerlich gemacht hat“, schreibt die Autorin. Heute weiß sie: Auch sie kann sich für ein Nein entscheiden, etwa die Teller auf dem Abendbrottisch stehenlassen, wenn alle Familienmitglieder zu müde sind. Oder sie finden gemeinsam einen Mittelweg, der allen gerecht wird.

Wie das schon mit kleinen Kindern gehen kann, zeigt das Buch „Was brauchst du?“ von Hanna Grubhofer, der Psychologin und Familientherapeutin Sigrun Eder sowie der Illustratorin Barbara Weingartshofer. Es ist in der Edition Riedenburg erschienen und geeignet für Kinder von fünf bis acht Jahren.

Darin hilft Gino Giraffe Emil Erdmännchen, Carla Chamäleon, Pedro Pfau und den anderen Tieren mit viel Einfühlungsvermögen aus scheinbar verzwickten Situationen heraus. So wie diese: Die abenteuerlustige Mia Maus möchte sich das nahende Gewitter mit Balduin Bär anschauen. Der hat aber Angst davor und will sich lieber in seiner Höhle einkuscheln. Am besten nicht allein. Was tun? Ein paar mögliche Antworten gibt es im zweiten Teil des Buches. Dort können Kinder Seiten selbst gestalten und auf Entdeckungsreise eigener Gefühle und Bedürfnisse gehen. Eine Lösung für Bär und Maus: Sie könnten aus dem Höhleneingang heraus mit einem Fernglas das Gewitter beobachten.

Petra Haslop rät dazu, sich den Kindern immer voll und ganz zuzuwenden und dabei liebevoll und fest zu bleiben. „Oft passiert es, dass die Kinder uns beim Telefonieren unterbrechen. Anstatt zu schimpfen, können wir uns kurz beim Gesprächspartner entschuldigen, uns dem Kind zuwenden, fragen, was los ist. Die volle Zuwendung spart Energie“, erläutert sie. Wichtig sei, klar, mit wenigen Worten und mit Ich-Botschaften zu formulieren. „Ich führe dieses Gespräch zu Ende, das dauert noch fünf Minuten. Dann bin ich ganz für dich da.“ Im Alltag ist es nicht schwer, Kompromisse zu finden, die beiden Bedürfnissen gerecht werden. Möchte eine Mutter sich nach der Arbeit kurz hinsetzen, bevor sie das Abendessen zubereitet, das Kind aber ihre Aufmerksamkeit bekommen, könnten beide in der Küche erst einmal gemütlich einen Kakao trinken und dann gemeinsam das Essen vorbereiten und daraus ein lustiges Spiel machen.

Wertschätzende Kommunikation lässt sich auf alle Lebensbereiche übertragen, ist Haslop sicher. Ob im Gespräch mit Chefs oder Kollegen, zwischen Lebenspartnern oder zwischen Jugendlichen und deren Eltern. „Hilfreich ist es, wenn wir vorab wissen, um was es uns insbesondere geht.“ Ein ehrliches Interesse am anderen und Verständnis für seine Situation begünstigen ein Gespräch auf Augenhöhe.

Mehr Informationen zu den Seminaren und Vorträgen der Mediatorin Petra Haslop unter www.mediation-haslop.de.