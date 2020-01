Meistens schauspielert er, manchmal aber singt er auch: Axel Prahl. (Lars Fischer)

Nicht schon wieder so einer, der unbedingt auch noch den Sänger geben muss! Der erste Reflex bei musizierenden Mimen ist – meist aus gutem Grund – die Abwehr. Aber natürlich ist auch in der Welt der singenden Schauspieler nicht alles schlecht, und es gibt Beispiele für das Gelingen des künstlerischen Quereinstiegs. Axel Prahl hat so gesehen nichts verkehrt gemacht, als er vor neun Jahren seine erste CD „Blick aufs Mehr“ herausgebracht hat. Sie rückt eine bis dato eher vernachlässigte Facette des Mannes, der vor allem als Münsteraner „Tatort“-Kommissar Frank Thiel bekannt ist, in den Fokus.

Denn der mürrische, mundfaule Misanthrop Thiel ist Prahl zwar irgendwie auf den Leib geschrieben, aber er bleibt eben eine Rolle. Der Mensch dahinter, geboren in Eutin, mag genauso norddeutsch verwurzelt sein wie es die Drehbücher vorsehen, aber er ist zugewandter. Schnell landet man beim kumpelhaften Du, ohne dass man sich darüber groß verständigen müsste. Und Prahl ist nicht nur fleißiger als Thiel, er hat bei seiner Arbeit ganz offenbar auch Spaß. Zwei Fernsehdrehs im Jahr, da bleibt genügend Zeit für anderes. Das sind seine vier Kinder, die dritte Ehefrau und die Fabrikhalle bei Berlin, die er vor Jahren gekauft und zum Wohnhaus ungebaut hat. Aber es sind auch zahlreiche Kinofilme und andere TV-Produktionen und seit zehn Jahren immer wieder Musik. Mal als Gastsänger bei Bands wie Knorkator oder einer Hommage an Gerhard Gundermann, in größeren Abständen aber mit seinem eigenen Ensemble, dem Inselorchester.

Axel Ferdinand Konstantin Prahl, der im März 60 Jahre alt wird, war in den 1980er- und 90er-Jahren vor allem als Theaterschauspieler aktiv, erst 1992 stand er für Max Färberböcks „Schlafende Hunde“ erstmals vor der Kamera. 2002 wurde er dann zum Kommissar beim beliebtesten deutschen Fernsehkrimi. Thiel und sein ungleicher Kompagnon Boerne sind Quotengiganten, regelmäßig liegen sie deutlich vor ihren Kollegen, 2019 hatten sie im Schnitt fast 13 Millionen Zuschauer. Und genau wie bei seinem Partner Jan Josef Liefers war die Leidenschaft für die Musik schon vor dem Hauptberuf da. Wenn Liefers mit seiner Band Radio Doria spielt, dann legt er mit dem blasierten Image des Professor Boerne auch meist dessen Bart ab. Prahl wiederum trägt auf der Bühne eine „private“ Frisur, wie er sagt, und lässt sich gerne einen Bart stehen.

Auch musikalisch ist das Gegensatzpaar recht konträr unterwegs. Liefers deutschrockt, Prahl setzt eher auf Chansons, opulente Arrangements, die auch mal in den Jazz hineinreichen, und hat eine Vorliebe für maritime Themen. Bei den ersten Touren spielte er neben den selbst geschriebenen Stücken noch eine Menge Coverversionen, Lieder von Rio Reiser oder den Beatles, aber auch von George Gershwin oder Roy Black. 2018 erschien dann das zweite Studioalbum „Mehr“, wie das Debüt unter der musikalischen Regie von Danny Dzuik, dem musikalischen Direktor des Inselorchesters.

Zwei völlig verschiedene Paar Schuhe

Als Nebenerwerbstätigkeit, „natürlich steuerlich angemeldet“, beschreibt Axel Prahl sein musikalisches Wirken. Die Aufregung sei noch immer vor jedem Konzert groß, wie auch vor jeder Theateraufführung. Aber es seien schon zwei völlig verschiedene Paar Schuhe: „Musik ist etwas, wo ich viel mehr und besser ich selber sein kann.“ Er habe als Jugendlicher lange Gitarre geübt, erzählt er, vor allem natürlich, um Mädchen zu beeindrucken. Die hätten dann aber lieber mit anderen geknutscht und gefordert: „Mensch Axel, spiel doch noch einen!“ Das war sozusagen der Soundtrack seiner Jugend. Klingt trauriger, als die Lieder heute sind. Mit 18 ist er durch Europa getrampt, mit ein paar Mark und einer Gitarre im Gepäck. Bis nach Granada hat ihn die Straßenmusik gebracht. Für die Rückfahrkarte musste er die Gitarre verkaufen, sein Lehramtsstudium der Mathematik und Musik hat er dennoch bald darauf geschmissen.

Inzwischen sei auch die Musik mehr Beruf geworden. „Es macht mir nach wie vor irrsinnig Spaß, abends auf der Bühne zu stehen – besonders mit dieser genialen Band“, sagt er. „Aber der zeitliche Rahmen dafür ist natürlich eng.“ Immerhin, für einen Abstecher in die Worpsweder Music Hall reicht es. Das Konzert am Freitag, 24. Januar, ist allerdings restlos ausverkauft.