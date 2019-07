Michael Wendler (47) wird seine Hits am Sonnabend bei Bremen Olé präsentieren. Der Sänger aus der niederrheinischen Provinz ist nicht nur einer der erfolgreichsten aktuellen Schlagerstars, sondern auch gern gesehener Gast in den bunten Blättern der Bundesrepublik. (Henning Kaiser /dpa)

Seit Monaten warten Bremer Schlagerfans auf diesen Moment, am Samstag, 14. Juli, ist es endlich soweit: Mit Bremen Olé steigt bereits zum elften Mal die größte Schlagerfete des Jahres in Bremen. Dabei stellen die insgesamt 19 Stars einmal mehr unter Beweis, dass der poppigen Volksmusik in Sachen Arbeitsmoral wohl keine andere Musikrichtung etwas entgegenzusetzen hat: Ganze elf Stunden reicht sich die Crème de la Crème der deutschen Schlagerszene auf der Bühne an der Bremer Bürgerweide das Mikro in die Hand.

Mit dabei ist auch dieses Mal wieder der selbst ernannte Schlager-König Michael Wendler. Der als Michael Skowronek in Dinslaken bei Duisburg geborene 47-jährige Sänger mischt die Szene seit ungefähr zehn Jahren wie kein anderer auf und hat maßgeblich zum Revival der deutschen Volksmusik beigetragen – indem er Discobeats darunterlegte. Mega-Hits wie „Sie liebt den DJ“ oder „Unser Zelt auf Westerland“ haben ihm in einschlägigen Kreisen zu einem unvergleichlichen Kultstatus verholfen.

Dabei erlebte der Superstar aus der niederrheinischen Provinz nicht nur rosige Zeiten. Von seinem Vater erbte er ein hoffnungslos überschuldetes Fuhrunternehmen und musste damit Privatinsolvenz anmelden. Doch der gelernte Speditionskaufmann ließ nichts unversucht: Unter anderem gründete er in den 1990er-Jahren einen Sex-Shop namens „Gummi Dummi“ in Dinslaken. Später begann er Musik zu machen. Zwar hatte Skowronek keine musikalische Ausbildung genossen, doch Jürgen Renfordt, Radiomoderator und ebenfalls Schlagersänger, verhalf ihm 1998 trotzdem zu seinem ersten Plattenvertrag.

Auf den Majordeal folgten Pfändungsverfahren

Mit Beharrlichkeit bahnte sich Michael Wendler fortan seinen Weg durch das Haifischbecken Musikbusiness – und konnte sich am Ende durchsetzen. 2007 unterschrieb der Schlagersänger einen Majordeal bei einem Tochterlabel von Sony BMG und hätte danach theoretisch nie wieder in finanzielle Schwierigkeiten geraten müssen. Leserinnen und Leser deutscher Boulevardmedien wissen es besser. Mit einer gewissen Regelmäßigkeit folgten auf die zahlreichen Nachrichten über Pfändungsverfahren, Steuerschulden und Insolvenzen Auftritte Wendlers in verschiedenen Reality-TV-Formaten im deutschen Privatfernsehen – unter anderem bei „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“

In seiner mittlerweile über 20-jährigen Bühnenkarriere hat es der Sänger geschafft, sich in eine Marke zu verwandeln, die er selbst besonders gern beim Namen nennt: Auch von sich redet Wendler meistens in der dritten Person als „der Wendler“ und hat für seinen Künstlernamen auch schon Rechtsstreitigkeiten in Kauf genommen. In den letzten Monaten drängte er zudem einmal mehr durch seine Beziehung mit einer Schülerin aus Sachsen-Anhalt in die Schlagzeilen bunter Promi-Magazine.

Wahre Fans lassen sich von solchen Geschichten natürlich nicht beeindrucken und fiebern stattdessen mit Vorfreude auf Michael Wendlers Auftritt am 14. Juli hin. Neben Wendler werden bei Bremen Olé zahlreiche andere Größen der deutschen Schlagerszene zu sehen sein. Unter anderem haben sich dazu Mia Julia, Willi Herren, Pietro Lombardi und der Niederländer Eloy de Jong angekündigt.