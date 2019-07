Limp-Bizkit-Frontmann Fred Durst in gewohnter Pose: Vor 25 Jahren schrie er für die Nu-Metal-Band zum ersten Mal ins Mikrofon. Am Mittwoch, 10. Juli, wird er es wieder tun: in der Halle 7 in Bremen. (Paris Visone)

Im Song „Counterfeit“, dem dritten Track des Debütalbums der Band Limp Bizkit, brüllt Fred Durst ins Mikrofon – weil die bis zur Unkenntlichkeit verzerrten Gitarren gar nichts anderes zulassen; in der Strophe rappt er über eine funkige Basslinie. Kein Gitarrensolo, dafür Turntables. Das Lied zeigt, was das musikalische Ideal Dursts war und ist: „Rappin‘ and Rockin‘“. Mit diesem Sound ist Limp Bizkit eine Pionierin des oft belächelten Genres Nu-Metal.

Ihr Anführer ist Frontmann Fred Durst, der seine Scheiß-Egal-Einstellung erstmals in den 90er-Jahren ins Mikrofon sang, rappte und schrie. Seine Markenzeichen waren die rote Baseball-Cap und das Kinnbärtchen, ebenso der inflationäre Gebrauch seiner Mittelfinger und des F-Wortes. Der Frontmann der Rap-Rock-Band erarbeitete sich damit einen zweifelhaften Ruf. Mit seiner Stimme traf er den Nerv einer Generation.

William Frederick Durst lebte vor seiner Zeit als Rockstar ein Leben, das ein bodenständiger US-Amerikaner als das eines Taugenichts beschreiben würde: In seiner Jugend interessierte Durst sich für Hip Hop und Heavy Metal, er fuhr Skateboard und rappte. Seine Zeit bei der Navy brach er vorzeitig ab und arbeitete als Landschaftsgärtner. Es waren die Jahre, als er die Band Limp Bizkit gründete. Übersetzt heißt der Name so viel wie „schlaffer Keks“ – mit ihm wollte die Band Hörer verprellen, die nicht die Haltung der Band teilten.

Damals engagierte sich Durst auch als Tätowierer: 1995 verzierte er mit der Nadel den Bassisten der Nu-Metal-Band Korn, die damals ihre ersten Erfolge feierte. Durst drückte dem Bassisten ein Demo-Tape seiner Band in die Hand, auf der Kasette: „Counterfeit“. Dem Basser gefiel es, sie spielten ein gemeinsames Konzert. Wenig später stand der erste Plattenvertrag. Es folgten Songs wie „Rollin‘“, „Break Stuff“ oder das wohl bekannteste, härteste Cover des George-Michael-Klassikers „Faith“, das je im Radio gespielt wurde.

Limp Bizkit war im Mainstream angekommen, Durst im Leben eines Rockstars: Es gab Gerüchte um eine Beziehung mit Popstar Britney Spears, ein Sexvideo wurde von seinem Computer gestohlen und im Internet verbreitet, er zankte sich öffentlich mit der Raplegende Eminem. Dem Berufslümmel war dieses Leben aber nicht genug. Schon früh drehte er die Musikvideos der eigenen und befreundeter Bands, er hatte unzählige Cameo-Auftritte wie etwa in der Laufsteg-Blödelei „Zoolander“. Beim Drama „Charlie Banks – der Augenzeuge“ führte er Regie, im August kommt mit „The Fanatic“ ein Thriller in die US-Kinos, bei der Durst am Drehbuch beteiligt war.

Dursts größter Erfolg bleibt allerdings Limp Bizkit. Die Gründung der Band liegt heute 25 Jahre zurück – in der Zwischenzeit hat sie fünf Studioalben produziert, sich getrennt und wiedervereint und weltweit mehr als 40 Millionen Platten verkauft. Durst ist heute 49 Jahre alt, das Kinnbärtchen ist dem Vollbart gewichen und die Baseball-Caps sind schon lange nicht mehr rot. Wer die Band in den vergangenen Jahren hat spielen hören, der weiß: Altersmilde ist Durst nicht geworden. Davon selbst überzeugen können sich die Bremer am Mittwoch in der Halle 7 der ÖVB-Arena. Dann steht Durst mit Limp Bizkit auf der Bühne – mit Mittelfinger und Mütze.