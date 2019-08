Das Beste aus der Region – musikalisch, kulturell und gastronomisch – möchten Andrea Rösler und die Musikszene beim vorwiegend ehrenamtlich auf die Beine gestellten Überseefestival am 30. und 31. August bieten. (Christina Kuhaupt)

Waren es im vergangenen Jahr noch 60, wollten dieses Mal doppelt so viele Bands beim Überseefestival am 30. und 31. August dabei sein. 120 Gruppen haben sich beim Verein Musikszene Bremen beworben – so viele wie noch nie. „Fünf Stunden und eine Kiste Bier“ brauchten Projektkoordinatorin Andrea Rösler und der dreiköpfige, ehrenamtliche Vereinsvorstand, um die Musik zu hören und die 23 Gruppen auszuwählen, die an den beiden Tagen auftreten können. So unterschiedlich die Musikrichtungen auch sind, sie alle verkörpern „100 % Bremen“.

Dieses Festivalmotto gilt seit 2017 und auch für das neunte, ehrenamtlich organisierte Umsonst- und Draußen-Festival am Alten Zollamt in der Überseestadt. „Es soll die Bremer Musikszene abbilden und ein Szenetreff für die Musikerinnen und Musiker sein“, betont Andrea Rösler, die sich über das qualitativ hochwertige Angebot freut.

Von Budapest nach Bremen

Die 33-Jährige wurde in Budapest geboren, ist in Nienburg aufgewachsen und hat eine Ausbildung zur Veranstaltungskauffrau in Bremen in der Schwankhalle gemacht. Seit 2009 arbeitet sie als freiberufliche Kulturmanagerin in der Hansestadt, seit vier Jahren ist sie in Teilzeit beim Verein Musikszene Bremen angestellt. Dort managt sie das Betriebsbüro und koordiniert Projekte, außerdem arbeitet sie für ein Jazz-Label oder auch für die Breminale und Summersounds.

Andrea Rösler stammt aus einer Musikerfamilie, spielt selbst vor allem auf „Klavier und Syntheziser psychedelische Rockmusik mit elektronischen Elementen“, nicht öffentlich, meist mit den Vorstandskollegen der Musikszene. Der Verein zählt 300 aktive und 150 passive Mitglieder, bietet die Zollkantine und 43 Proberäume im Alten Zollamt, die von über 60 Bands genutzt werden, und für die es eine lange Warteliste gibt.

Vor allem im „Subkulturbereich braucht es viel Herzblut und Ehrenamt“, weiß Andrea Rösler. Optimalerweise gebe es etwas Kulturförderung wie für Musikszene. Die Koordinatorin wirbt um Spenden, den Kauf einer Sampler-CD oder ehrenamtliche Hilfe, zum Beispiel beim Aufbauen ab 28. August. Glücklich ist sie auch darüber, dass Bands wie „Dictonary of Funk“ mit ihrem Auftritt das nicht kommerzielle Festival unterstützen. Kein Eintritt, kein Konsumzwang, keine Gage, aber alles regional – im vergangenen Jahr lockte dieses Konzept 2000 Besucher pro Abend, „es dürfen gern noch tausend mehr sein“, sagt die Koordinatorin, die trotz der heißen Phase noch einen recht gelassenen Eindruck macht.

Erste große Probleme, wie der Ausfall der Band Konfeddi – bei der sich erst der Gitarrist den Arm gebrochen hat und der Ersatzmusiker wenige Tage später die Hand – drei Wochen vor dem Festival, konnten schnell gelöst werden. „Immo Wischhusen springt mit seiner Band Crème de la Brême ein“, freut sich Andrea Rösler, er habe auch das Line-up für den Videotrailer geschrieben.

Das Überseefestival rund ums Alte Zollamt, Hansator 1, kann starten: Auf drei Bühnen gibt es Livemusik, am Freitag, 30. August, von 18.30 bis 24 Uhr, und am Sonnabend, 31. August, ab 15 Uhr zuerst mit Jugend- und Nachwuchsprogramm, und ab 18 bis 1 Uhr mit einer wilden Mischung mit krachigem Schlusspunkt der Band „Mörser“. Mehr auf www.überseefestival.de.