Ein Meister des gelesenen und gesprochenen Wortes: Der Schauspieler, Regisseur und Übersetzer Rainer Iwersen liest am sogenannten Bloomsday, den 16. Juni, in der Buchhandlung Logbuch aus dem opulenten Roman Ulysses von James Joyce vor. (Petra Stubbe)

Bei seiner ersten Annäherung an James Joyce ist Rainer Iwersen grandios gescheitert. Er ist noch ein junger Schauspieler, als er sich in den 60er-Jahren den Ulysses von Joyce vornimmt. Dieses Opus Magnum, 1000 Seiten dick und je nach Geschmack und Verständnis von der Literaturkritik als virtuos, großartig, überbordend, ausschweifend, überfordernd, auf jeden Fall unüberschaubar, bezeichnet.

Oft nachts im Bus nach der Vorstellung auf dem Weg von einer Spielstätte zur nächsten vergrub sich Iwersen in die Schilderung dieses einen Tages in Romanform; dieses 16. Juni im Jahr 1904 im Leben von Leopold Bloom, Stephen Dedalus und Molly. Woran er damals gemerkt hat, dass er allerhöchstens einen Bruchteil dessen, was der Ulysses in sich trägt, erfasst hatte? „Ich hab mir als Nächstes gleich den Stuart Gilbert gekauft“, sagt Iwersen und lacht.

Mehr zum Thema Schauspielerin Hille Darjes gestorben Ideen in Hülle und Fülle Sie hat unter Kurt Hübner am Theater Bremen gespielt und die Shakespeare-Company mitgegründet. Nun ... mehr »

Der Gilbert gilt bis heute als eine geeignete Lesehilfe, um den Ulysses zu entschlüsseln. Bis aufs letzte Komma ausdeuten, das lässt sich der Roman zwar nie und nimmer, aber der Gilbert gibt dem Leser Anhalts- und Orientierungspunkte. Am kommenden Sonntag kommt kein Gilbert zum Einsatz, dann ist Iwersen selbst gefordert. Er muss keine Leser, dafür aber seine Zuhörer an die Hand nehmen und ihnen Zugänge zum Ulysses öffnen. Iwersen liest am 16. Juni, am sogenannten Bloomsday, ab 16 Uhr in der Buchhandlung Logbuch in Walle.

Programmgestaltung unklar

Wie er das Programm gestalten wird? Gute Frage, schwere Frage. „Vielleicht lese ich einfach alle 18 Kapitelanfänge“, sagt Iwersen. Vielleicht liest er aber auch die Stellen, die ihm persönlich am besten gefallen. So überraschend und bereichernd wie der Ulysses, so überraschend und bereichernd dürfte dieser Nachmittag im vielfach preisgekrönten Logbuchladen an der Vegesacker Straße werden.

Iwersen ist ein Profi. Mitbegründer der Bremer Shakespeare Company, Übersetzer, Regisseur, Schauspieler und seit Jahren auch Vorleser. Lesungen mit Iwersen gelten als Erlebnis. Axel Stiehler, der gemeinsam mit Ehefrau Sabine das Logbuch betreibt, ist seit vielen Jahren mit Iwersen befreundet, und seit einiger Zeit arbeiten sie in Lese-Reihen zusammen. Zunächst ging es um Klassiker aus dem Mare-Verlag, Jack London, Robert Louis Stevenson zum Beispiel. Zu Jahresanfang dann las Iwersen in einer Reihe über Ehebrecherinnen in der Weltliteratur aus Flauberts Madame Bovary und aus der Kreutzersonate von Tolstoi.

Mehr zum Thema Theater Des Wahnsinns fette Beute Fatale Familienbande: Edgar Selge überzeugt in Hamburg als Titelheld in William Shakespeares „König ... mehr »

Jetzt also Ulysses, diese „chaotische Orgie“, wie Iwersen den Wälzer nennt. In Dublin, wo die Handlung spielt, ist der Bloomsday seit Mitte der 50er-Jahre ein fester Bestandteil im kulturellen Kalender der Stadt. Immer am 16. Juni treffen sich Joyce-Fans, Literaturliebhaber und Touristen zum Zug durch die Stadt, besuchen ausgewählte Orte der Handlung. Sie nehmen ein Bad am Forty Foot, essen ein Gorgonzola-Brot und trinken ein Glas Burgunder bei Davy Byrne’s oder kaufen Zitronenseife bei Sweeny’s. Nicht selten endet der Tag in einem Besäufnis.

Für Bremen ist dieser Abschluss am kommenden Sonntag nicht geplant. Die Lesung ist eher ein erster Schritt, um den Bloomsday in dieser Stadt überhaupt ins Bewusstsein zu rufen. Vielleicht begründet er ja eine Bloomsday-Tradition in Bremen. Rainer Iwersen und Axel Stiehler würde es gefallen.