Freitagabend gegen 23 Uhr am Tivolihochhaus. In der Bahnhofsvorstadt spuckt die anhebende Nacht ihre Jäger aus (vgl. Stefan Waggershausen: "Zu nah am Feuer"). Darunter weniger das vierarmig mit Wochenendeinkäufen bepackte Pärchen als vielmehr: Aufgerüschte Mädchencliquen und lautstarke Jungmännerbünde, die jenen Clubs auf der sogenannten Discomeile zustreben, die sich unterhalb der Hochstraße aneinanderreihen, in deren wuchtigem Schatten vor allem nach Sonnenuntergang bemerkenswerte Gewächse gedeihen.

Ältere Männer beispielsweise, die Abfallbehälter so gründlich nach Pfandflaschen durchforsten, als gingen sie einem archivarischen Beruf nach. Junge Männer, die sich im dem Porno-Kino benachbarten Kiosk einen Biervorrat zulegen, um lauthals für nächtliches Amüsement vorzuglühen. Hier und da ein Bettler, der seinen immer gleichen Spendenspruch murmelt. Ohne Hoffnung, ohne Verzweiflung.

Auch vereinzelte Junkies sind zu sehen, stumm und tippelnd, mit eingefallenen Gesichtern und in der für ihr Krankheitsbild üblichen Geschäftigkeit. Am Spritzenautomat, einer bedeutsamen Einrichtung für Drogenkranke im Dienste der Sterilität, macht zu dieser Stunde keiner von ihnen Station. Auch für andere berauschende Stoffe ist diese Gegend berüchtigt: Unmittelbar vis-à-vis haben Zivilpolizisten vor knapp zwei Jahren eine professionell betriebene Plantage ausgehoben, die sage und schreibe 1600 Cannabispflanzen umfasste.

Mehr zum Thema Jacobs' Plan für die Innenstadt Neues Balgequartier soll Brückenschlag zur Weser sein Das neue Balgequartier: Die Pläne von Christian Jacobs werden immer größer. Wie geben einen ... mehr »

Allen versprengten Paaren und vereinzelten Passanten zum Trotz: Als im besten Wortsinne belebt würde diese allenfalls mäßig attraktive Ecke wohl niemand beschreiben. Jedenfalls nicht um diese Uhrzeit. Auch nicht bei diesen dürftigen, ja unheimlichen Lichtverhältnissen. Und schon gar nicht angesichts jener vereinzelter Urinlachen und Kotzhäuflein, die sich dem grauen Trottoir als Sprenkelspuren einschreiben.

„Wer in Bremen auf Partytour gehen möchte, wird wohl kaum an der berühmten Discomeile Rembertiring vorbeikommen, die sich in der Nähe des Hauptbahnhofs befindet. Die Amüsiermeile macht den Großteil von Bremens Nachtleben aus“, heißt es bei „Virtual nights“, einem im Internet präsenten „Magazin für Szene, Spaß und Party“, das bundesweit agiert. Gepriesen wird auf der Plattform die einzigartige Ballung von Discos und Clubs, Kneipen und Bars, die „jeden Abend ihre Pforten für ein vielfältiges und partywilliges Publikum“ öffnen.

Doch das, was das Magazin als ach so aufregenden und zeitlosen Hotspot preist, ist in und um Bremen aus guten Gründen schon vor geraumer Zeit in Verruf geraten. Unrat und Fäkalien, alkoholisierte und entsprechend aggressive Jugendliche, Belästigungen und Pöbeleien, Sachbeschädigungen und Prügeleien sind dabei nur einige der zahlreichen Probleme, an denen das Renommee dieser verkürzt geratenen Meile krankt – und an denen viele Anrainer verzweifeln. Gegen ihre fortdauernde Skepsis vermag auch jenes hehre Straßenschild nichts, das für die Abend- und Nachtstunden ein striktes Waffenverbot in der Bahnhofsgegend formuliert.

Immerhin hat die Baudeputation im April ein Konzept für den Umbau des urbanen Sorgenkindes vorgelegt, dem ein notorisches Schmuddelimage anhaftet. Dem Vernehmen nach laufen die Umgestaltungsmaßnahmen derzeit an. Doch der problematische Verkehrsfluss und die defizitäre Ästhetik des Areals sind, wie erwähnt, nur zwei Probleme unter vielen. Vor allem der schwer wägbare Sicherheitsaspekt treibt die Polizei und die Betreiber der Etablissements gleichermaßen um.

Auch vor dem Shagall am Rembertiring haben sich zwei Securityleute postiert, um gegebenenfalls Kunden auszusortieren, mit denen es Ärger geben könnte. Mit Jens, dem sanften Riesen, gibt es dem Vernehmen nach grundsätzlich keinen Ärger; er darf anstandslos passieren. Der ganz in Schwarz gewandete Kraftfahrer, der stolze 198 Zentimeter misst und in Begleitung einer Freundin vorbeischaut, ist Stammgast in der Location. Jedenfalls dann, wenn wie in dieser Nacht eine „Rammstein-Party“ veranstaltet wird. Das ist Jens' Musik, das ist sein Rhythmus, das ist genau sein Ding. Später wird er regelmäßig auf der Tanzfläche zu sehen sein. Mit Lust an der Bewegung im Allgemeinen und gravitätischen Gesten im Besonderen.

Für die vergleichsweise frühe Stunde – es gibt nicht wenige Clubs, in denen es als uncool gilt, vor ein Uhr nachts einzuchecken – ist im Shagall schon ordentlich was los. Der farbenfroh gestaltete und freundlich illuminierte Kellerclub – nicht gerade Marc Chagall, aber immerhin – wirbt auf seiner Homepage für ein entspanntes Forum zum Feiern und Flirten. Dass hinter das Wort Flirten ein keckes Smiley gesetzt worden ist, dürfte kein Zufall sein.

Mehr zum Thema Bauarbeiten am Breitenweg Bremer Discomeile droht Verkehrschaos Am Bremer Breitenweg herrscht momentan der Dauerstau. Durch die Arbeiten am Gewoba-Gebäude und dem ... mehr »

Orte zum Anbandeln, ja Abschleppen gibt es hier reichlich. Neben dem anheimelnden Tresen und der – zumal bei deftigen Rammstein-Songs wie „Rosenrot“ – gut gefüllten Tanzfläche empfiehlt sich für Anbahnungsgespräche der Raucherraum, der mit einer grünen Vintage-Tapete ausgestattet ist, die sich auch in einem britischen Landsitz bestens machen würde. In den gemütlich anmutenden Sesseln lümmelt ein Paar, das zusehends auf Tuchfühlung geht; daneben richtet sich eine Enddreißigerin ihre Korsage.

Mit mehr als einem Dutzend Veranstaltungsreihen wirbt der Club um Besucher. Darunter sind bewährte Formate wie „Headbangers Bash“ und „Schattenklänge“, „Time Warp“ und „Crossover-Club“, „Ü30-Rocknacht“ sowie eine "80er- und 90er Party“. Nicht zu vergessen: die „Depeche-Mode-Party“ und – als kühnes Synergieprojekt – eine „Ärzte- und Tote-Hosen-Party“.

Gut besucht mögen sie allesamt sein – und doch längst nicht gut genug. Das sagt Silvia Czaja, studierte Wirtschaftswissenschaftlerin, Ultra-Marathonläuferin, Mallorca-Pendlerin, neunfache Mutter – und seit dreieinhalb Jahren Clubbetreiberin. Als Studentin stand sie noch als Schankkraft hinter dem Tresen, mit Freude und Engagement, wie sie sagt. Als das Shagall dann zum Verkauf stand, zögerte sie nicht lange. Als „Herzensprojekt“ bezeichnet die 45-Jährige den Erwerb des Etablissements, das es bereits seit mehr als 20 Jahren gibt.

Bereut hat Czaja die Übernahme noch nicht. Und doch hadert sie mit den Besucherzahlen, die bereits fünf Jahre bevor sie den Laden übernahm, unbefriedigend waren. Sie gibt sich überzeugt, dass der mangelnde Zuspruch nicht am Event-Portfolio liegen kann, das dieses Etablissement bietet. „Wir bedienen fast jedes musikalische Interesse“, sagt sie. Czaja zufolge ist am Umfeld des Clubs grundsätzlich etwas faul. Die Meile als solche sei das Problem – und bleibe es mutmaßlich noch eine lange Weile. Das groß angepriesene Konzept zur Neugestaltung liegt nach ihrem Empfinden brach. „Das ist beunruhigend“, sagt sie, „enttäuschend sowieso“.

Immerhin, fügt Silvia Czaja hinzu, liege ihr Verantwortungsbereich auf der besseren Seite der Discomeile. „Es gab in 23 Jahren nur eine Messerstecherei“, konkretisiert sie die Bilanz des Shagall. Wie friedfertig ihr Klientel ist, mag der freundliche Hüne Jens illustrieren. Und manch anderer traumverlorener Tänzer, der sich selbst zum rabiatesten Rammstein-Song noch milde lächelnd bewegt. In einem Club, der an diesem Abend ungleich sympathischer anmutet als der Ruf seines Umfelds.