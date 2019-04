Der Syndikatshof besteht aus drei Gebäudeteilen, die aus drei Epochen stammen. (Sebi Berens)

An historischen Bauwerken ist die Stadt Verden nicht gerade arm. Vor allem in der Altstadt, dem Fischerviertel, sowie in der Fußgängerzone steht fast jedes Haus unter Denkmalschutz. Der Syndikatshof am Norderstädtischen Markt nimmt allerdings selbst in diesem Zusammenhang eine Sonderstellung ein. Nach Expertenmeinung gehört er zu den ältesten und bauhistorisch bedeutendsten Ensembles in Verden. Er wurde 1592 erbaut und besteht aus drei Gebäudeteilen, die aus drei Epochen stammen. So sind klassizistische Elemente vorhanden, aber auch der Baustil der Weser-Renaissance findet sich wieder. Besonders hervorzuheben ist der Turm, der innen aus dem Treppenhaus besteht.

Nach einem bauhistorischen Gutachten ist der sogenannte Treppenturm mit Originalputz und seiner Sandsteintreppe nicht nur geschichtlich bedeutsam, sondern auch selten. Die Sandsteinstufen sind aus einem Block hergestellt, auch die Spindel ist original und vermutlich mit Blei vergossen. Im Dachgeschoss befinden sich bauzeitliche Dielen, befestigt mit Holznägeln, untereinander verbunden mit einer Nut-und-Feder-ähnlichen Verbindung.

Zunächst wurde das Haus als Benediktinerkloster für Nonnen genutzt, dann ging das Anwesen in den Besitz des Fürstbischofs Sigismund über, der es an seinen Kanzler übergab. Später fiel das Grundstück an die Stadt. „Der Name des Bauwerks stammt nicht daher, dass hier ein Syndikat seinen Sitz hatte, sondern dass in dem Haus der Syndikus seine Dienstwohnung hatte“, sagt Stadtarchivar Björn Emigholz. Der Syndikus war vom 16. bis 19. Jahrhundert eine juristisch gebildete Person, die mit den Rechtsgeschäften der Stadt betraut wurde. „Im Grunde war das der Vorläufer des Stadtdirektors“, so Emigholz.

Der Syndikus war gleichzeitig auch Stadtrichter. Die Mauerarbeiten wurden damals von Meister Binnemann ausgeführt, der gerade den Bau des Rathauses vollendet hatte. Nach der Reformation, die erst um 1567 Verden erreichte, verfiel das Augustinerinnenkloster auf dem Grundstück gänzlich. Der zweite protestantische Bischof in Verden, Philipp Sigismund, schenkte das Anwesen seinem bischöflichen Kanzler Hermann Niger, der 1592 hier seinen neuen Sitz errichtete. Eine grundlegende Sanierung erfolgte unter Syndikus Ramdohr im Jahre 1736.

1852 erfolgte die Trennung von Verwaltung und Justiz

Der Keller des Hauses besteht wahrscheinlich noch aus einem Rest des Klosters Mariengarten, dessen Ostwand mit bis zu einem Meter langen Findlingen im Kellerbereich aufgebaut wurde. Das Gewölbe wird aus sich kreuzendem Tonnengewölbe und Kappen gebildet. An der Kellerdecke konnten Räucherwaren an Holzstangen aufgehängt werden, die in Eisenringe gesteckt wurden. Neben dem Hauptgebäude bestand der Hof noch aus einigen Wirtschaftsgebäuden zur Viehhaltung und für das Gesinde, denn die geringen Bezüge der Stadt wurden damals mit Naturalien ergänzt. 1852 erfolgte die Trennung von Verwaltung und Justiz.

Das als „Syndikatshof“ bezeichnete Hauptgebäude war in späteren Jahren lange Zeit ein bürgerliches Wohnhaus. Der Balkon am Westende wurde 1905 angefügt. Der Kaminsims wurde aus dem Gebäude herausgeholt und an der Terrasse unter dem Balkon befestigt. Jetzt befindet sich der Kaminsims im Foyer des Heimatmuseums Domherrenhaus. Die Wappen erinnern an den Erbauer des Syndikatshofes, Hermann Niger, und seine „Hausfrau“ Eva Musäus.

Der Syndikatshof wechselte in seiner langen Geschichte häufig den Besitzer – Ende des 19. Jahrhunderts ging er in den Besitz des Kaufmanns August Canenbley über. Aus dem Besitz der Familie wurde das Gebäude 1940 an die Stadt verkauft. Erst 1997 verkaufte die Stadt wiederum an den den Kaufmann Manfred Kappel. Seit ein paar Jahren ist die Stadt Verden wieder Eigentümerin des Ensembles. Erworben hat sie den Syndikatshof von einem britischen Immobilienfonds, die genaue Kaufsumme ist nicht bekannt.

Ein durchschnittlich großer Mensch muss sich schon sehr bücken, um heilen Kopfes durch die kleine weiße Tür am Fuße des Turmes zu gelangen. Dahinter geht es über bröckelnde Stufen hinab in den Keller des Syndikatshofes. Die Familie von Volkrat Stampa hat in dem Haus zwischen 1948 und 1987 gelebt, deshalb hat er die Historie des Anwesens erforscht und ein Buch über das Gebäude veröffentlicht. Wie er beschreibt, diente das Kellergewölbe im Zweiten Weltkrieg als Schutz vor Luftangriffen, ansonsten lagerten die Familien hier ihre Vorräte, an Haken wurden Räucherwürste aufgehängt.

„Die Leitungsverleger sind in jüngster Zeit grausam vorgegangen“

Auch Stampa vermutet, dass die Räume zum Teil Überbleibsel des Nonnenklosters Mariengarten aus dem 15./16. Jahrhundert waren. Ende des 20. Jahrhunderts wurde der westliche Kellerraum seinen Nachforschungen zufolge mit Bauschutt aufgefüllt. „Die Leitungsverleger sind in jüngster Zeit grausam vorgegangen“, meint er und deutet auf ein paar Rohre, die auf einer hellen Kalksandsteinwand angebracht wurden, mit der nur wenig liebevoll eine seitliche Nische zugemauert wurde.

Die gleiche Ansicht vertritt Heinz Riepshoff, Experte für alte Häuser und Landesbeauftragter der Interessengemeinschaft Bauernhaus. „Von dem Eigentümer, der das Anwesen vor dem Investmentfonds besessen hatte, ist das Haus mangelhaft und nur teilweise restauriert worden“, sagt Riepshoff. Von vorne sei die Fassade schön anzusehen, hinten sei das Bild völlig anders.

Im Garten des Hauses gab es zum Kriegsende einen langen Erdbunker. In seinem Buch beschreibt Stampa, wie sich beim Fliegeralarm am 17. April 1945 ein schwangere Frau aus der Ritterstraße dorthin begab, um Schutz zu suchen. Sie brachte dort ihre Tochter zur Welt, Gisela Rehmstedt, die heute in Hude lebt. Gegen Mittag übernahmen die Engländer die Stadt, der Bunker wurde 1948 beseitigt.

An eine Restaurierung des Syndikatshofs in jüngerer Geschichte kann sich Björn Emigholz nicht erinnern. Der Stadtrat Verden hat kürzlich beschlossen, den Syndikatshof wieder herzurichten und zu sanieren. Für die vorgesehene Nutzung als Stadtarchiv sowie für das Netzwerk Erinnerungskultur und andere Initiativen ist eine umfangreiche Sanierung nach den Vorgaben des Denkmalschutzes erforderlich. In jedem Fall soll das Bauwerk der Verdener Bevölkerung zugänglich gemacht und öffentlich genutzt werden.

Kosten liegen bei bis zu drei Millionen Euro

Für die Kosten hat das Planungsbüro eine erste Schätzung vorgelegt. Diese beläuft sich auf 2,6 bis drei Millionen Euro. „In jedem Fall werden wir deutlich über zwei Millionen Euro liegen“, sagt Bürgermeister Lutz Brockmann. Die Stadt hoffe auf eine großzügige Förderung von Land und Bund. Zu den eigentlichen Sanierungskosten kommen etwa 400.000 Euro für einen möglichen eingeschossigen Anbau, der für die Lagerung von Archivmaterial verwendet werden könnte. Da die Kosten für die Ersteinrichtung noch nicht kalkuliert wurden, sind die Planer seinerzeit von Gesamtkosten von 2,6 bis drei Millionen Euro ausgegangen. Davon könnten etwa 430.000 Euro aus Denkmalschutzmitteln gefördert werden.

Neben der Bedeutung für die Verdener Stadtgeschichte hat der Syndikatshof samt Grundstück aktuell eine große Bedeutung für die Planung des Allerufers. Denn auf dem rund 7600 Quadratmeter großen Gesamtkomplex soll ein urbanes Quartier mit Wohnungen, Einzelhandel und Hotel entstehen. Zentrales Schmuckstück mit Historie: der Syndikatshof.