120.000 Menschen gehen täglich im Hauptbahnhof Bremen ein und aus. (Christina Kuhaupt)

Ob der junge Mann mit dem Blumenstrauß in der Hand wohl auf dem Weg zu seiner Liebsten ist? Fein gemacht hat er sich jedenfalls. Anzug, Krawatte, Einstecktuch. Er überquert den Bahnhofsvorplatz, zieht einen Rollkoffer hinter sich her. Die Rädchen klackern auf dem Pflaster, klacker, klacker, klacker. Dann ist er im Hauptbahnhof verschwunden.

Bahnhöfe sind Sehnsuchtsorte. Autoren und Regisseure wissen das. Kaum ein Buch, kaum ein Film ohne Szenen, die nicht am Bahnhof spielen, wenn es um Abschied oder Aufbruch geht. Am Hauptbahnhof Bremen treffen und kreuzen sich jeden Tag die Wege von 120.000 Menschen. Das sind 120.000 Geschichten. Wer zum Bahnsteig geht, macht sich auf die Reise. Vielleicht nur nach Hause. Vielleicht in eine andere Stadt. Oder ein anderes Land.

Ein Mann mit Gitarrenkoffer in der Hand, begleitet von einer Frau, die ein Köfferchen auf den Rücken geschnallt hat, eine Violine könnte darin sein. Spielen sie in einem Orchester? Brechen sie auf zu einem Konzert? Oder geht es gar auf Tournee? Ein Mann, er arbeitet für die Deutsche Bahn, man erkennt es an seiner Dienstkleidung, macht Pause. Er lockert den Knoten der roten Krawatte am Hals, steckt sich eine Zigarette an. Er vertritt sich die Beine, geht auf und ab. Ob er seine Arbeit gerne macht?

Einige Menschen, die in den Bahnhof hinein wollen, kommen vom Einkauf, schleppen Tüten. H&M, Hirmer, Douglas, Hallhuber. Ein Mann scheint mit sich selbst zu sprechen. Oh, doch nicht, er hat einen Knopf im Ohr, er telefoniert. Ein anderer Mann kommt aus dem Bahnhof, er hat in der Halle ein Schälchen Erdbeeren gekauft und verteilt sie nun an Wartende.

Gelöste Stimmung

Die Sonne scheint. Am nächsten Tag ist Christi Himmelfahrt, Feiertag. Viele kommen von der Arbeit, Angestellte aus den Büros dieser Stadt, manche noch mit Handy am Ohr. Berufspendler. Wer seinen Dienst geschickt geplant hat, fährt gleich in ein langes Wochenende. Entsprechend gelöst ist die Stimmung bei einigen.

Jetzt verlässt eine lärmende Truppe das Bahnhofsgebäude und tritt auf den Vorplatz. Junggesellenabschied. Wer regelmäßig in der Gegend um den Bahnhof unterwegs ist, kennt das schon. Laut, angetrunken, oft etwas aufdringlich und nervend, manchmal aber auch ansteckend lustig sind die Banden. Vier Frauen und vier Männer sind es diesmal. Der junge Mann, der Abschied von seinem Dasein als Junggeselle nimmt, trägt ein T-Shirt, auf dem steht: „Nicht die Braut“. Er spricht drei Frauen mittleren Alters an, die vor dem Bahnhof zusammenstehen. Er sagt: „Ich bin…“ „Nicht die Braut“, vollendet eine der Frauen den Satz. Dann lachen alle.

Der Junggeselle versteht das als Aufforderung, seinen Schabernack zu treiben. Seine Begleiter haben ihn offenbar beauftragt, die Leute vollzuquatschen, damit sie ihm unsinniges Zeugs abkaufen. Er fischt bunte Schnürsenkel aus seinem Rucksack, ein handliches Holzgestell, das aussieht, als eignete es sich hervorragend für Massagen, schließlich eine Sonnenbrille. „Für 5,50“, brüllt einer. Nach einigem Hin und Her und viel Hallo wechseln Schuhbänder und ein anderes Teil den Besitzer.

Die Gruppe will jetzt in die City. Ein Schluck aus der Pulle, dann zieht die Karawane polternd weiter. Aus Richtung Übersee-Museum ruft einer: „Saufen“. Dort haben die professionellen Biertrinker Quartier bezogen. Ein Radio dröhnt. „Burning Heart“ von Survivor, Stadionrock aus den 80ern. Die Biertrinker, heute alles Männer, sitzen auf einer Mauer, von hier haben sie einen guten Blick auf den Vorplatz. Sie sehen einen steten Strom von Menschen, der jedes Mal noch mehr anschwillt, wenn schräg gegenüber die Straßenbahnen Fahrgäste ausspucken.

Gewusel wie im Ameisenhaufen

Ein Gewusel und Gewimmel wie im Ameisenhaufen ist das. Radfahrer, die Slalom fahren zwischen Menschen, die Rucksäcke, Taschen und Koffer vor sich auf den Boden gestellt haben. Ein Auge für die Architektur des Hauptbahnhofes haben nur wenige. Wer stehen bleibt, entpuppt sich meist als Tourist. Handy raus, Kopf in den Nacken, Schnappschuss vom Bahnhofsportal.

Wenn die Reiseführer, die die Gäste bei sich tragen, gut sind, erfahren sie, dass das Gebäude zwischen 1885 und 1889 errichtet worden ist. Der Baustil ist Neorenaissance. Über dem Hauptportal drei Reliefs. In der Mitte der Reichsadler, links Symbole für die Schifffahrt, rechts für die Eisenbahn. Bremen, stolze Handelsstadt. Deshalb sind hier auch die Wappen von Hamburg, Köln und Hannover eingepflegt, wichtige Partner.

Ein junges Mädchen blickt nach oben zur Uhr in der Mitte des Portals. Hat sie gleich Feierabend? Sie gehört zu einer vierköpfigen Gruppe, die sich an einem Pavillon der Gewerkschaft Verdi postiert hat. Die jungen Leute, vermutlich Studenten, die sich hier etwas Geld dazu verdienen, tragen blaue Jacken mit Verdi-Schriftzug und versuchen, mit Passanten ins Gespräch zu kommen. Ein mühseliger Job. Die meisten Menschen huschen einfach an ihnen vorbei. Wer aus dem Bahnhof herauskommt, kann entschuldigend sagen, dass er ganz dringend zu einem Termin in der Stadt muss. Wer in den Bahnhof hineingeht, kann sagen, dass er keine Zeit hat: Mein Zug fährt jeden Moment!

Auf einer Insel zwischen den Straßenbahnschienen steht ein Polizeiauto. Zwei Beamte in schusssicheren Westen machen ihre Runde. Der Bahnhofsvorplatz ist ein Politikum. Er soll nach dem Willen der Stadtoberen die Visitenkarte Bremens sein. Er soll sauber sein. Die Menschen sollen sich hier sicher fühlen. Dafür sollen auch die Videokameras sorgen, die in großer Zahl hoch oben an Strommasten und Laternenpfählen montiert sind. Den elektronischen Augen entgeht nichts.

Barfuß und tätowiert

Bahnhöfe sind nicht nur Orte, um wegzukommen. Für einige Menschen sind sie auch der Ort, an dem sie Stunden, Tage, Wochen, Monate, Jahre verbringen. Hier leben die Gestrandeten der Gesellschaft. Man findet sie auch an diesem Nachmittag. Abgerissene Typen, die auf Drogen sind. Einer läuft barfuß. Einer ist auf dem Kopf und im Gesicht tätowiert. Ein anderer humpelt. Direkt vor dem Bahnhofsportal haben zwei Obdachlose ihre Decken ausgebreitet, vor sich Werder-Becher aus dem Weserstadion für die Almosen. Acht Männer und Frauen nähern sich, sie tragen neongelbe Westen mit Aufdruck: Für Obdachlose auf Tour. Sie ziehen ein Wägelchen hinter sich her und verteilen Getränke; Tee, Kaffee, Wasser.

Fahrräder, die Lenker behängt mit Plastiktüten, lehnen an den Hinweistafeln, die den Besuchern den Weg weisen sollen. Irgendjemand hat zwei Gehstützen dazu gestellt. Ein Beutel quillt über mit leeren Flaschen. Plötzlich ein Pfiff. Zwei Männer verständigen sich. Flaschensammler. „Feierabend?“, fragt der eine. „Eine Tour noch“, sagt der andere, „Wildeshausen.“ Einmal noch Geld verdienen heute. Aus dem Radio der Biertrinker Richtung Übersee-Museum dröhnte vorhin tatsächlich Donna Summer, „She works hard for the money“, wie passend. „Nachher dann Bierchen?“ „Nachher dann Bierchen!“ Dann trennen sich ihre Wege.

Vor dem Eingang zur Bahnhofshalle steht seit einiger Zeit ein arabisch aussehender Mann. Langer Bart, weißer Hoodie, schwarzer Rucksack. Vor dem Bauch trägt er ein Plakat. „Infos über den Islam. Haben Sie Fragen?“, hat er von Hand draufgeschrieben. Offenbar hat niemand Fragen, niemand spricht ihn an. Die Verdi-Truppe fängt nun an, abzubauen. Irgendwann räumt auch der Mann mit dem Islam-Schild seinen Posten. Das machen wir jetzt auch.