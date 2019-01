Heike Schiffling fühlt sich in Bremen auf dem Rad in guter Gesellschaft. (Christina Kuhaupt)

Das erste Mal auf zwei Rädern

Das stand unter keinem guten Stern – weil ich leidenschaftliche Dreirad-Fahrerin war. Deshalb hatte ich keine große Motivation, auf ein Fahrrad umzusteigen. Als ich etwa fünf Jahre alt war, meinte mein Vater aber, dass es jetzt Zeit dafür wäre und entsorgte mein geliebtes Dreirad. Als das Wetter besser wurde und mal wieder einer der obligatorischen Sonntagsspaziergänge anstand, sollte ich also Fahrradfahren lernen.

Ich bin in Berlin aufgewachsen, an diesem Sonntag waren wir im Schlosspark unterwegs. Mein Vater schob mich eine kleine Anhöhe hoch, gab mir Schwung und ließ los. Die einzige Passantin, eine ältere Dame mit Gehstock, habe ich erwischt und bin ihr in die Hacken gefahren. Eine weitere folgte etwas später. Ergebnis dieser ersten Fahrt war also, dass das Fahrrad in der Ecke – oder besser auf dem Hof – landete. Und ich bin tatsächlich auch längere Zeit nicht mehr damit gefahren.

Das aktuelle Fahrrad

Mein Cityrad ist das Beste, was ich jemals hatte. Ich bin damit auch fast ausschließlich in der Stadt unterwegs. Manchmal nehme ich es mit in den Urlaub, wobei wir allerdings keine Fahrradurlauber sind. Es ist dann eher dazu da, um vom Campingplatz wegzukommen. Es hat einfach einen ganz pragmatischen Nutzen.

Die Vorgängermodelle

Vor diesem Rad hatte ich eher alte Gurken: Das waren zum Beispiel gebrauchte Räder, die ich von anderen übernommen habe oder auch Discount-Räder, die ich günstig geschossen habe. Darunter waren auch Fahrräder, die man selbst zusammenbauen musste, was angesichts der schlecht übersetzten Anleitung eher mäßig geklappt hat. Die Modelle haben auch nicht besonders lange gehalten. Mein erstes anständiges Fahrrad aus einem Fahrradladen habe ich zum 30. Geburtstag bekommen. Das war schon ein deutlicher Unterschied.

Der letzte Diebstahl

In der Zeit in Berlin kam das öfter vor. Das ist übrigens auch ein Grund dafür gewesen, dass man nicht besonders viel in Fahrräder investiert hat. In Bremen, ich lebe seit 15 Jahren hier, ist mir bislang noch kein Rad gestohlen worden. In unserer Nachbarschaft werden allerdings häufiger Kinderfahrräder gestohlen, die beispielsweise draußen am Zaun angeschlossen sind. Ein Grund ist wahrscheinlich, dass die Kinder-Räder keine besonders schweren Schlösser haben und deshalb leicht zu knacken sind.

Die Lieblingsstrecke

Bei schönem Wetter sind wir sonntags gerne mit der „Oceana“ auf der Weser unterwegs, man kann das Fahrrad ja mitnehmen. An Bord frühstücken wir erst einmal gemütlich, an verschiedenen Haltepunkten kann man aussteigen. Von dort geht es dann mit dem Rad wieder nach Hause. Das sind richtig schöne und auch unkomplizierte Sonntagsausflüge mit Rad und Schiff – man bestimmt selbst, wie weit man wieder zurückradeln möchte.

Der ausgefallenste Fahrradschmuck

Fahrradschmuck wie beispielsweise Blumengirlanden oder große, schöne Klingeln hatte ich immer wieder einmal, aber das war leider alles auch wieder relativ schnell geklaut. Insofern beschränkt sich der Schmuck an meinem aktuellen Fahrrad auf einen fest montierten Korb und den – zugegebenermaßen – recht uncoolen, aber praktischen Rockschutz.

Als Extra habe ich außerdem noch einen Sattelschutz mit Kuhfell-Optik. Das war ein Geschenk von meinem Mann. Ich habe festgestellt, dass das etwas gewöhnungsbedürftige Kuhfell-Muster aber einen großen Vorteil hat: An Plätzen, wo viele Fahrräder abgestellt sind, kann ich mein Fahrrad sehr schnell ausfindig machen.

Die am häufigsten gefahrene Strecke

Ich bin vor allem in der Stadt unterwegs, häufig auf der Route Humboldtstraße, Auf den Häfen, Imre-Nagy-Weg in Richtung Altstadt. Das sind 15 Minuten maximal.

Die schönste Tour

Besonders schöne Erinnerungen habe ich an die Zeit, als ich noch in der Geburtshilfe tätig war – wenn ich nach einer Geburt mit dem Rad nach Hause gefahren bin. Geburten finden oft nachts statt, sodass diese Momente am frühen Morgen waren, wenn die Stadt langsam erwacht und man in diese erwachende Stadt hinein radelt. Die Bäckereien öffnen gerade, die Müllabfuhr fährt die Straßen ab, an jeder Ecke regt sich das Leben. Und man selbst ist noch unter dem Eindruck der Geburt und wie auf Wolken unterwegs – das ist schon sehr emotional und sehr schön.

Der schlimmste Unfall

Toi, toi, toi – bislang hatte ich keinen schlimmeren Unfall. Das ist vielleicht auch der Vorteil, wenn man eher gemächlich mit dem Rad unterwegs ist. Wobei es auch nicht immer an einem selbst liegt, wenn es zu brenzligen Situationen kommt. In Bremen gibt es ja einige Stellen, die recht unübersichtlich und damit auch unfallträchtig sind – ein Beispiel dafür ist die Sielwall-Kreuzung. Eine besondere Herausforderung für Radfahrer sind die Straßenbahnschienen. Als ich nach Bremen gezogen bin, hatte ich anfangs ziemlich Horror davor.

Cityrad-Fahrer sind …

…praktisch veranlagt.

Ich fahre gern Fahrrad, weil …

…es meistens die schnellste und angenehmste Art ist, von A nach B zu kommen. Außerdem bekommt man sehr viel von seiner Umwelt mit. Im Auto ist man ja sehr abgeschottet unterwegs. Radfahren ist ein angenehmes Reisetempo. Ein weiterer Vorteil ist, dass man auf dem Weg sehr unkompliziert Dinge erledigen kann.

Fahrradfahren in Bremen ist …

…Mainstream. Man befindet sich in guter Gesellschaft, fast jeder fährt Rad. Bremen hat ein sehr gutes Radwegenetz. Es gibt natürlich immer Verbesserungspotenzial: Ein sehr positives Beispiel ist der Umbau der Humboldtstraße zur Fahrradstraße. Sie hat deutlich an Qualität gewonnen.

Das Gespräch führte Sabine Doll.

Zur Person

Heike Schiffling (50) ist verheiratet und hat zwei Töchter. Seit 2013 ist die Mutter von zwei Töchtern 1. Vorsitzende des Hebammenlandesverbandes Bremen und vertritt die beruflichen sowie wirtschaftlichen Interessen von 230 Bremer und Bremerhavener Hebammen. Schiffling ist seit 26 Jahren Hebamme.