Die Engländerin Holly Roach verbringt ihr Au-pair-Jahr in Bremen. (Tom Wesse)

Holly Roach beginnt zu lächeln, wenn sie von ihrer aktuellen Heimat spricht. Das Lächeln reicht ihr bis zu den grünen Augen, die anfangen zu strahlen. Dadurch ist ihre Begeisterung trotz des Mund-Nasen-Schutzes zu sehen. Ursprünglich kommt die junge Frau aus Sheffield in England, seit August lebt sie in Bremen. Sie macht ein Au-pair Jahr, das bedeutet, sie lebt in und arbeitet für eine Bremer Familie.

„Die Kinder, um die ich mich kümmere, sind siebenjährige Zwillinge. Da gibt es zwar auch Streit, aber im Großen und Ganzen sind sie sehr lieb“, sagt Holly Roach. Sie mag die Arbeit mit Kindern. Es kommt ihr eher wie Freizeit vor, erzählt sie und spielt dabei mit den Fransen an ihrem Schal, während ihr die Nachmittagssonne bei einem Spaziergang im Bürgerpark ins Gesicht scheint. „Ich bin eher wie eine große Schwester, würde ich sagen.“ Warum sie sich nach dem Abitur für diese Erfahrung entschieden hat? „Ich wusste nicht, was ich studieren soll. Und ich wollte nichts anfangen, ohne zu wissen, ob ich das wirklich will“, sagt die 18-Jährige.

Nach Deutschland zogen sie gleich mehrere Faktoren: „Ich bin halb Deutsche“, sagt sie. Ihre Mutter stammt aus Köln, der mütterliche Teil der Familie lebt noch heute dort. „Außerdem möchte ich mein Deutsch verbessern“, fügt sie an. Zwar habe Hollys Mutter am Anfang Deutsch mit ihr gesprochen, seit ihrer Einschulung hat Holly mit der Sprache ihrer Mutter aber nichts mehr zu tun gehabt. „Alles, was ich heute kann, kann ich seit frühester Kindheit“, sagt sie. Sie spricht fließend Deutsch, kleine Grammatikfehler inklusive. Sie sind allerdings eher charmant denn störend. „Mittlerweile mache ich auch einen Sprachkurs“, sagt Roach.

Mit dem deutschen Teil ihrer Familie hat sie in diesem Jahr Weihnachten gefeiert, nach England kann sie wegen der Pandemie nicht. „Als ich im August herkam, da dachte ich, ich könnte regelmäßig meine Familie besuchen“, sagt sie, „dank Corona ist das aber nicht möglich.“ Mittlerweile habe sie ein bisschen Heimweh, allerdings fühlt sie sich von ihrer Au-pair-Familie aufgefangen. „Ich habe jetzt zwei Familien, das ist schön“, sagt sie.

Einen Lockdown lieber hier erleben

Bevor Holly Roach ankam, hat sie sich Gedanken darüber gemacht, ob sie den Auslandsaufenthalt trotz der Pandemie antreten möchte. Sie hat sich dafür entschieden; auch weil sie lieber hier einen Lockdown erleben wollte, als in ihrer Heimat: „Ich finde, Deutschland hat Corona insgesamt viel besser gehandhabt als England“, sagt Roach. In ihren ersten Monaten in Bremen habe sie sich dank der Lockerungen relativ frei bewegen und auch schon erste Bekanntschaften knüpfen können. „Jetzt muss ich, wie alle anderen auch, bis zum Frühjahr warten, ehe ich wieder ein richtiges Au-pair-Erlebnis haben kann“, sagt sie, ohne dabei traurig zu wirken.

Vielmehr vermittelt Holly Roach ein Gefühl von Zuversicht. Sie ist eine junge Frau, mit Träumen und Ideen. Eine Frau, die sich von der Pandemie nicht ausbremsen lassen will. Eine Frau, die sieht, dass die Situation eines Tages wieder besser wird. Und die sich damit abfindet, dass ihr Au-pair Jahr anders aussieht, als bei anderen Jahrgängen.

Für sie sei es die richtige Entscheidung gewesen, ein Jahr in einer anderen Familie zu verbringen. „Ich fühle mich noch zu jung, um mit anderen Menschen in meinem Alter in einer WG zu leben“, sagt Roach. Durch das Au-pair Jahr kann sie neue Erfahrungen sammeln und hat dennoch das heimelige Gefühl einer Familie. Die meisten Au-pairs gehen nach ihrer Zeit im Ausland zurück nach Hause, Roach hat andere Pläne.

„Ich finde Deutschland aufregend, ich möchte auf jeden Fall hier bleiben“, erklärt die 18-Jährige. Ihre Augen beginnen zu leuchten, wenn sie von ihrer Zukunft in Deutschland spricht. Wegen des Brexits braucht sie sich keine Sorgen zu machen: „Ich habe einen deutschen Pass, ich kann also jederzeit hier leben und arbeiten“, erklärt sie. Das Lächeln, das vorher ihre Augen umspielte, ist verschwunden. Das Ergebnis der damaligen Abstimmung hat sie wütend gemacht. „Ich finde es sehr schade für alle anderen Briten“, sagt Roach.

Die Welt sehen

Mittlerweile hat die junge Frau eine Idee, was sie nach ihrem Au-pair Jahr machen will. „Ich möchte in Hamburg, Köln oder Bremen eine Ausbildung in der Film- und Fernsehproduktion machen“, sagt sie. Sie habe sich schon zu Schulzeiten für Fotografie und Film interessiert, eine Ausbildung in diese Richtung gebe es in England aber nicht. „Hier ist das Angebot besser.“ Aber auch Fotojournalismus könnte ihr gefallen, überlegt sie. „Ein Traum von mir ist es, die Welt zu sehen“, sagt Roach, „am liebsten immer mit einer Kamera dabei.“

Bevor sie aber die ganze Welt bereist, möchte sie erst einmal alle Städte Deutschlands sehen. „Bisher war ich nur in Bremen, Berlin und Köln“, stellt sie fest. Ein Ausflug nach Hamburg sei mit ihrer Zweitfamilie zwar geplant gewesen, habe bisher aber zeitlich noch nicht geklappt.

Wo sie gelandet wäre, wenn sie sich nicht für die Familie in Bremen entschieden hätte? „Es gab auch Familien in den Alpen, mit denen ich mich gut verstanden habe“, sagt sie. Allerdings sei die Familie, bei der sie jetzt wohnt, der klare Favorit gewesen. „Außerdem ist Bremen praktisch“, überlegt Roach: „Ich bin nicht zu weit weg von Köln und brauche mir keine Gedanken zu machen, dass ich jemanden wegen eines Dialektes nicht verstehe.“

Wann immer Holly Roach über Deutschland spricht, ist ihr die Faszination anzumerken. Sie strahlt, ihre Stimmlage wird euphorisch. So wie es ihre Mutter mit 20 Jahren nach England zog, zieht es die Tochter zurück. „Meine Eltern versuchen, sich für mich zu freuen“, sagt sie, „aber ich bin ihre Tochter, deswegen machen sie sich natürlich auch Sorgen.“ Trotzdem sei ihr klar, dass sie nicht zurück wolle. „Ich möchte erst noch einiges erleben“, sagt sie. „Danach könnte ich mir aber vorstellen eine Familie zu gründen, sollte ich hier in Deutschland einen netten Mann finden.“