An einem Mittag im März hat Alexis Vaiou so ungewohnt wenig zu tun, dass er in Bremerhaven am Tresen seines leeren griechischen Restaurants „Olympisches Feuer“ sitzt und Zeit hat, um zu überlegen, wie sich die deutsche Gastronomie retten lässt. Vaious Laden hat wegen Corona geschlossen, er verkauft Gyros und Souvlaki zum Mitnehmen, aber das allein reicht auf Dauer kaum. Der Umsatz ist um die Hälfte zurückgegangen, und an diesem Mittag im März ist besonders wenig los, als Vaiou einfällt, was ihm nun helfen würde.

Eine Maske, keine gewöhnliche, sondern eine mit Reißverschluss vor dem Mund, geeignet also zum Essen und Trinken. Damit, denkt Alexis Vaiou, könnte sich die Krise der Gastronomie beenden lassen. Wenn er gerade keine gewöhnlichen Gäste bewirten dürfe, dann doch vielleicht maskierte Kunden, wenigstens draußen, vor dem Restaurant, wo er die Tische mit Abstand zueinander an der frischen Luft aufstellen könne. Die Gäste würden den Mundschutz tragen, so stellt er sich das vor, und immer wenn sie eine Gabel Gyros oder einen Schluck Wein zu sich nehmen wollten, würden sie kurz an einem Reißverschluss zurren. Maske auf, Essen rein, Getränke auch, Maske wieder zu.

An diesem Punkt müsste die Geschichte eigentlich enden. Ein Wirt hat in der Not eine etwas schräge, aber charmante Idee, die eine Idee bleibt. Weil natürlich kein Politiker ernsthaft plant, nach einer Maskenpflicht in Geschäften, Bussen und Bahnen, nun auch noch eine Reißverschluss-Maskenpflicht in Restaurants zu fordern. Klarer Fall: Geschichte vorbei. Hätte sich der Gastronom Vaiou über die Jahre nicht ein Vermarktungsgeschick angeeignet, das ihm dabei hilft, ein bisschen bekannt zu werden.

Während der Schuldenkrise Griechenlands outete sich der Mann mit griechischen Wurzeln als Merkel-Anhänger, und jedes Jahr wieder gratuliert er der Kanzlerin mit einer Zeitungsanzeige zum Geburtstag, was in Zeiten vor Corona schon Anlass genug gewesen ist für einen Bericht im Boulevard. Weil Vaiou also Vaiou ist und eben kein ganz gewöhnlicher Wirt, bleibt die Idee mit Masken dann auch keine eine flüchtige Idee, die schnell wieder vergessen ist, sondern wird Thema in den Medien. Ginge das vielleicht wirklich: mit Reißverschluss-Maske im Restaurant sitzen oder zumindest davor?

Gute Nachrichten

Einen Monat später, Anruf in Bremerhaven. Man erreicht Vaiou an einem Vormittag Ende April. Der Wirt soll berichten, wie sich die Sache mit den Masken entwickelt hat, und er hat gute Nachrichten. Zunächst habe er 30 Stück fertigen lassen, nebenan in der Schneiderei. Dann habe er getestet, etwas Fleisch und Wein, Maske auf, Maske zu, kein Problem. „Die Maske könnte Gold wert werden“, sagt Vaiou. Ein großes Unternehmen habe sich gemeldet, sie wollten seine Idee umsetzen, Millionen Masken mit Reißverschluss.

Die Firma verspreche sich, mit dem Produkt vor allem Menschen mit Atemproblemen anzusprechen, die keine normalen Masken tragen können. Vaiou verspricht sich, bald wieder Gäste empfangen zu können. Ob das klappt? Der Wirt hat Merkel zwei Masken geschickt, in ihr Vorzimmer, da kenne er wen, die Geschichte mit den Zeitungsanzeigen. Merkel werde sich melden, da ist sich Vaiou sicher. Und wenn nicht? Der Wirt am Telefon zitiert jetzt seine Kanzlerin: „Dann schaffen wir das auch.“