Damals wie heute ist das Haus der Bremer Bürgerschaft ar­chi­tek­to­nisch umstritten. (Carmen Jaspersen/dpa)

Eine Leiter hinauf, sie ist nicht lang, aber steil. Dann noch eine Leiter, genauso steil, aber was soll‘s, die Mühe lohnt sich, denn wer kann das schon von sich behaupten? Wer kann sagen, dass er Bremen aufs Dach gestiegen ist? So gemeint, dass Bremen ein Gemeinwesen ist, vertreten durch das Parlament, die Bremische Bürgerschaft. Ihr Gebäude steht am Marktplatz, zwei Leitern für die letzten Meter, und man steht oben drauf.

Der Blick zum Rathaus, wo das Parlament mit der Regierung sein Pendant hat. Exekutive und Legislative ganz nahe beieinander. Der Blick zum Dom, diesem Glaubensmonument. Zum Schütting, wo die Kaufleute sitzen. Und zu den alten Giebelhäusern auf der anderen Seite des Marktplatzes.

Schön, diese Häuser, sagen die Touristen, so schön auch alles andere. Blöd nur dieser Kasten, sagen sie, das passt doch nicht, was soll der hier? So hört man das, wenn die Gruppen auf dem Hanseatenkreuz stehen und die Umgebung bestaunen. Das Haus der Bürgerschaft wird in der guten Stube von Bremen manchmal wie ein Möbelstück empfunden, das irritiert, ein anderer Stil, und es stimmt ja. Doch darin eben liegt der Reiz, und, ja, auch die Schönheit. Das Fremde und Unangepasste als belebender Kontrast.

Würde so ein Haus heute noch einmal gebaut? Käme nicht sofort das Argument, dass es sich nicht einordnet, den Rahmen sprengt und ungemütlich ist, wo es in der Stube doch gemütlich sein soll? Ein Vorschlag damals war, an der Stelle, wo die im Krieg zerstörte Börse stand, nach historischen Vorbild zu bauen, es sollten Giebelhäuser werden, solche wie die von gegenüber. Es gab regelrechte Aufwallungen, als stattdessen ein neuzeitliches Gebäude vorgeschlagen wurde.

Die Mehrheit im Parlament, angeführt vom Bürgerschaftspräsidenten August Hagedorn, war aber mutig genug, die Pläne durchzusetzen, leicht modifiziert zwar, aber im Kern immer noch nach Entwürfen des Architekten Wassili Luckhardt. Ein Triumph der Moderne, wie er heute kaum noch möglich wäre. Beliebt sind in den Innenstädten historische Rekonstruktionen. Frankfurt zum Beispiel hat am Römerberg seine Altstadt wiederaufgebaut, es ist eine Puppenstube geworden.

Mit auf dem Dach: Der Präsident. Christian Weber ist seit 19 Jahren Erster im Parlament und schickt sich an, das zu bleiben, sofern seine Partei ihn lässt und die SPD nach der Wahl im Mai kommenden Jahres in der Bürgerschaft erneut die stärkste Fraktion stellt. Weber ist 72 Jahre alt, die Leitern hochklettern kann er trotzdem noch, sehr behände sogar. „Schauen Sie sich diese Stadt an“, sagt er von hoher Warte, „wie schön sie ist!“

"Das hat der Platz nicht verdient"

Weber wäre nicht Weber, wenn er nur schwelgen würde. Den Präsidenten treibt etwas um, lange schon. Er kann es nicht ertragen, wie mit den Kleinoden, die Bremen besitzt, umgegangen wird. Ihm fehlt bei den Verantwortlichen in den Behörden das nötige Gespür, wenn sie den Marktplatz regelmäßig mit Buden und Bühnen vollstellen oder vor dem Rathaus im großen Stil Werbung erlauben. Ein Frevel, findet Weber.

Und dann ist da ja noch der Domshof. Der Präsident schaut vom Dach zum Wochenmarkt hinunter und stört sich einmal mehr am zerfledderten Erscheinungsbild. „Das hat der Platz nicht verdient.“ Die Ideen der Anrainer, den Domshof grundlegend neu zu gestalten, sind im Sande verlaufen. Weber schäumt, wenn er daran denkt. Er gibt der Verwaltung die Schuld.

Eine Leiter hinunter, die zweite auch noch, und zurück schließlich ins Haus der Bürgerschaft. „Wenn‘s ums Haus geht, ist das Chefsache“, hatte Weber gesagt und sich für die Führung zur Verfügung gestellt. Der Plenarsaal zunächst, das Herzstück. Er ist im Originalzustand, dafür sorgt schon der Denkmalpfleger.

Seit 1992 steht das gesamte Gebäude unter Schutz. Allenfalls, dass im Saal die Stühle neu bezogen werden oder der Teppich ausgetauscht wird. Die Farbe der Stoffe ist in beiden Fällen bordeauxrot. Wände und Tribünen sind in weiß gehalten. Rot und weiß, die Bremer Farben. Über den Präsidiumsplätzen an der Kopfseite des Saals hängt ein stilisiertes Bremer Wappen aus Aluminium.

"Wenn‘s ums Haus geht, ist das Chefsache"

Hier sitzt er, wenn das Parlament tagt. Weber steuert die Debatten und hat ein paar Hilfen dafür: Zwei Uhren im Miniaturformat, ein Telefon, das er sich eigens einbauen ließ, einen Regler, der am Rednerpult ein Lichtsignal auslöst, wenn man an ihm dreht – noch drei Minuten, heißt das. Mitten im Vortrag wird das meist ignoriert, und nicht selten, dass der Präsident schließlich doch zur Glocke greifen muss, um den Redner zur Räson zu bringen.

Weber hat an seinem Platz auch eine Leitung zum Festsaal und lässt dort vor Abstimmungen den Gong ertönen, das Signal für die Abgeordneten, ins Plenum zu eilen. „Rot-Grün hat nur noch eine Stimme Mehrheit, da ist schon wichtig, dass alle da sind“, sagt der Präsident. Erst drei Monate her, dass die Koalition in der Bürgerschaft eine Schlappe einstecken musste, weil die SPD ihre Truppe nicht rechtzeitig zusammenbekam. Ein Fraktionsmitglied war mit einer Besuchergruppe im Haus unterwegs und hatte den Gong nicht gehört. Die Opposition feixte vor Freude, als sie mit ihrem Antrag durchkam, es war das erste Mal in der Legislaturperiode. Kein Beinbruch für Rot-Grün, weil nichts Weltbewegendes beschlossen wurde, peinlich war es aber doch.

Der Festsaal, während der Sitzungszeiten mit Stühlen und Tischen möbliert, liegt an diesem Tag blank da. Ein beeindruckender Raum, der sich mit seiner riesigen Glasfront zum Marktplatz öffnet und von Licht durchflutet ist. Der graue Teppich makellos und frisch gereinigt. Vor vier Jahren ist er erneuert worden, seitdem wird der Belag noch besser behütet als sowieso schon – nur ja keine Flecken! Weber, der Hausherr, passt auch darauf auf. Unvergessen die Episode, als die Grünen-Fraktion aus Anlass eines Jubiläums im Festsaal eine Party feiern wollte.

Der Präsident bestand darauf, dass es keinen Rotwein gibt. Erzählt wird auch immer wieder, dass die Damen vom Service den Kaffee nicht voll einschenken, es könnte ja was verschüttet werden. Die Krümel der Mettbrötchen, an denen sich die Abgeordneten so gerne bedienen, kann man aufsaugen, das ist kein Problem.

Mit dem sogenannten Präsidentenaufzug, einem kleinen Fahrstuhl, der maximal 225 Kilo trägt, geht es ins Erdgeschoss, zur Küche und den anderen Serviceräumen. Weber will noch etwas zeigen, einen kleinen Schatz. „Das ist zwar nicht wie im Rathaus, aber immerhin“, sagt er vor dem Eingang zur Silberkammer. Sie ist besonders gesichert, mit Chip und Schlüssel zum Öffnen der Stahltür. Ein Raum, vielleicht zwei mal drei Meter, der mit Regalen vollgestellt ist. Tischdecken aus Damast, die sich dort stapeln. Dazu die Geschenke für Gäste der Bürgerschaft, Wein darunter aus dem Ratskeller, dekorative Brieföffner mit den Stadtmusikanten am Griff, besondere Armbanduhren mit Bremen-Optik, solche Sachen.

Das Silber ist in einem Holzschrank verborgen. Löffel, Gabeln, Messer, die Schubladen sind voll davon. Jedes Besteckteil ist dezent mit dem Bremer Wappen versehen. Woanders in der Kammer gibt es noch silberne Kandelaber und Schüsseln. Die Bürgerschaft hat alles, um groß zu feiern, aber das kommt nur sehr selten vor, und falls doch mal: Kein Rotwein!