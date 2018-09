Zutaten Aioli

1 Knoblauchknolle

150 g mehlig-kochende Kartoffel

1 Eigelb

150 ml Olivenöl

3 EL saure Sahne

Saft einer halben Zitrone

Meersalz, Pfeffer, Cayennepfeffer, gemahlener Kreuzkümmel

1 Bund Koriander

Zutaten Röstgemüse

1 Bund Radieschen

2 Stangen Staudensellerie

4 Mini-Fenchel

4 junge Möhren

8 Stangen grüner Spargel

8 Kirschtomaten

4 EL Olivenöl

Meersalz

Zutaten Calamari

600 g Calamari, ganz

150 g Mehl

150 g Speisestärke

½ TL Natron

Kaltes Wasser

1 l Rapsöl

Rezept für vier Personen / Zubereitungszeit eine gute Stunde

Zubereitung



Für die Aioli den Backofen auf 200 Grad Celsius (180 Grad Celsius Umluft) vorheizen. Die Knoblauchknolle und die Kartoffel jeweils mit Alufolie umwickeln und auf der mittleren Schiene rund 45 Minuten weich garen.

In der Zwischenzeit die Radieschen waschen, trocken reiben und das Grün entfernen. Den Sellerie putzen, waschen und quer in etwas fünf Zentimeter große Stücke schneiden. Restliches Gemüse putzen. Möhren, Fenchel, Spargel und Kirschtomaten zusammen mit den Radieschen auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech legen, mit Olivenöl beträufeln und mit Meersalz bestreuen.

Rapsöl in einen Topf geben und langsam erhitzen. Den ganzen Calamari putzen und in Ringe schneiden.

Christian Macha ist der Mann am Herd im Restaurant Flagman in Oberneuland. Ob bei Hühnerfrikassee, Pasta mit Bolognese oder Currywurst, er bleibt seinem Credo „einfach, aber genial“ treu. (Antje Noah-scheinert)

Für den Tempurateig Mehl, Speisestärke und Natron in eine Schüssel geben und unter ständigem Rühren kaltes Wasser dazugeben, bis eine dickflüssige Masse entsteht. Dort die Calamari-Ringe hineinlegen.

Knoblauch und Kartoffel aus dem Ofen nehmen. Die Backofentemperatur auf 270 Grad Celsius (Umluft 250 Grad Celsius) erhöhen und das Gemüse zehn bis 15 Minuten garen, zwischendurch wenden.

In der Zwischenzeit die Knoblauchknolle und die Kartoffel halbieren, die Zehen ausdrücken, die Kartoffel auslöffeln. Beides mit dem Eigelb in einem hohen Gefäß zu einer weichen Paste verrühren. Das Olivenöl mit dem Stabmixer zunächst tröpfchenweise, dann in einem dünnen Strahl, unterschlagen. Die saure Sahne unterrühren. Mit Zitronensaft, Meersalz, Pfeffer, Cayennepfeffer und Kreuzkümmel abschmecken. Den Koriander abbrausen und trocken schütteln, Blätter abzupfen und unter die Aioli rühren.

Die Calamari-Ringe im Rapsöl goldbraun frittieren – dabei darauf achten, dass der Teig gut an den Ringen haftet. Das

Baby-Röstgemüse auf einem Teller anrichten, Calamari drapieren und mit der Aioli servieren.