Zutaten

2 Birnen (für die Füllung)

500 g Schmand

100 g griechischer Joghurt

½ Zitrone

2 cl Amaretto

Vanillezucker

1 Paket Filoteig

100 g flüssige Butter

Puderzucker

Pistazienkerne, ungesalzen

Rezept für vier Personen. Zubereitungszeit etwa 35 Minuten

Zubereitung

Für die Füllung Schmand mit Joghurt mischen, Zitronensaft und Amaretto dazugeben und mit so viel Vanillezucker süßen, bis es angenehm süß schmeckt.

Die Birnen schälen, klein würfeln und unter die Mischung heben.