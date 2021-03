Bruschetta auf Norddeutsch: Auf geröstete Baguetteschreiben kommen Würfel von Steckrübe, Kürbis und Maronen. (Ute Meyer)

Zutaten

Steinofenbaguette à ca. 400 g

3 Knoblauchzehen

9 EL Olivenöl

1 Rosmarinzweig

1 Thymianzweig

200 g Hokkaido-Kürbis

200 g Steckrübe

3 Schalotten

100 g vorgegarte Maronen (Esskastanien)

50 ml trockener Weißwein

ca. 1/4 Liter Wasser

Salz

grober schwarzer Pfeffer

Chiliflocken

30 g Grana Padano oder Parmesan „vegan“

Balsamico-Glace, geröstete Kürbiskerne und etwas Rucola zum Garnieren

Rezept für vier Personen - Zubereitungszeit eine gute halbe Stunde

Zubereitung

Die Steckrübe schälen, halbieren und in kleine Würfel schneiden. Den Kürbis ebenfalls halbieren, die Kerne mit einem Löffel entfernen, und das Kürbisfleisch in kleine Würfel schneiden.

Die Schalotten und den Knoblauch abpellen und ebenfalls in feine Würfel schneiden. Die Maroni kleinhacken.

Das Öl in der Pfanne erhitzen, Schalotten glasig braten, den Knoblauch und die Steckrübenwürfel dazugeben, durchschwenken und anbraten. Mit Weißwein ablöschen, Rosmarin- und Thymianzweig hinzugeben. Mit Salz, Pfeffer und Chili nach Geschmack würzen.

Etwas Wasser angießen und die Steckrübenwürfel vorgaren lassen. Nach ungefähr acht Minuten die Kürbiswürfel dazu geben, eventuell wieder Wasser angießen und alles rund eine Viertelstunde in der Pfanne garen – das Gemüse sollte noch Biss haben. Rund eine Minute vor Ende der Garzeit die Maronenwürfel unterrühren.

Das Baguette schräg in 16 etwa daumendicke Scheiben schneiden. Die Baguettescheiben in der Pfanne von beiden Seiten in Knoblauchöl etwas anrösten. Brot mit Rucola auf dem Teller anrichten, Gemüsewürfel verteilen und mit (veganem) Käse und Balsamico-­Creme garnieren. Ein paar geröstete Kübiskerne auf dem Teller verstreuen.

Zur Sache

Genuss regional

Produkte aus der Region sind im Trend, nicht erst seit Corona. Wer Wert auf gesunde Ernährung legt und dabei an die Umwelt denkt, kauft regional. Das geht nicht immer, aber oft – und immer öfter. In Bremen und umzu gibt es tolle Erzeuger, die mit viel Kreativität und Engagement hervorragende Produkte anbieten. Zugucken bei der Herstellung oder beim Wachsen ist oft sogar erlaubt. Erleben Sie mit „Genuss regional“, was Sie alles auf Ihren Speiseplan nehmen können und wo Sie es bekommen. Das Magazin ist erhältlich im Handel, in unseren Zeitungshäusern, auf www.weser-­kurier.de/shop und telefonisch unter 04 21 / 36 71 66 16. 160 Seiten, 9,80 Euro.https://shop.weser-kurier.de/weser-kurier-edition-genuss-regional.html