Zutaten

1/2 Kopf Blattsalat, feine Blätter

Grünkohl gewaschen, sehr fein geschnitten

1 Stück Fenchel

1 Paprika

2 Karotten

etwas Petersilie

1 Stück Ingwer, gerieben

1 El Essig

etwas Zitronenabrieb

2 El Sojasoße

ein wenig Chili, sehr fein gehackt

1 Knoblauchzehe, fein gehackt

1 El Olivenöl

Nussöl, alternativ Sesamöl

50 g Quinoa

je nach Saison Radieschen

1 Tomate, in Scheiben geschnitten

Rezept für vier Personen. Zubereitungszeit 30 Minuten

Zubereitung

Den Quinoa waschen, kurz kochen und trocknen lassen. Den Salat und den Grünkohl waschen, trocknen. Vor allem den Grünkohl sehr fein schneiden, sonst ist er sperrig im Mund.

Das Gemüse ebenfalls waschen, dann in kleine, feine Streifen schneiden.

Ingwer reiben oder mörsern und mit der Sojasoße, der Zitronenschale, Chili, Öl zu einer kräftigen Vinaigrette mischen.

Den Quinoa in der Pfanne anrösten.

Salat mit dem fein geschnittenen Gemüse mischen, eine Scheibe Tomate darauf platzieren, und den Quinoa darüber streuseln.