Zutaten

225 g Butter (Zimmertemperatur)

125 g Zucker

150 g brauner Zucker

2 Eier

375 g Mehl

1 TL Backpulver

Vanille

eine große Prise Meersalz

350 g dunkle Kuvertüre (grob gehackt)

Rezept für 12 bis 14 große Cookies, Zubereitungszeit etwa 25 Minuten