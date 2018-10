(Frank Thomas Koch)

Das Team von Isaak’s Garden kocht das französische Nationalgericht Coq au Vin, Hahn in Wein, in einer „casserole“, vom altfranzösischen casse, „großer Löffel“. Die Kasserolle ist ein geniales feuerfestes Kochgeschirr mit Deckel und Stil. Über Wasserdampf kann man mit Stielkasserollen beispielsweise Soßen reduzieren oder Schokolade schmelzen. Kasserollen mit Deckel eignen sich auch gut als Ersatz für einen Wok, da sich in ihnen die Temperatur gleichmäßig verteilt. Die Temperatur ist hierbei am Boden am höchsten und nimmt mit steigender Höhe ab. Auch für das Glasieren von Gemüse sind Stielkasserollen gut geeignet. Noch ein Vorteil: Man benutzt nur einen Topf und eine Kochstelle für das gesamte Gericht. Für den Coq au Vin kann man statt Weißwein auch Rotwein verwenden. Das Original wird mit Rotwein zubereitet. Jürgen Lonius findet Weißwein (gern aus dem Burgund) geschmacklich und auch optisch schöner.

So geht's:

Zutaten

4 Maispoulardenbrüste (mit Haut!)

4 EL gutes Olivenöl

8 kleine Schalotten

2 Karotten

2 Stangen Staudensellerie

200 g Roséchampignons

1 Zweig Rosmarin

1 Zweig Thymian

1 Zweig Salbei

2 Knoblauchzehen

300 ml trockener Weißwein

1 kleines Bund Blattpetersilie

50 g Butter

1 Zitrone

1 TL Feur de Sel

1 TL Korianderkörner zusammen mit 1 TL Pfefferkörner gemörsert, zum Würzen

Rezept für vier Personen / Zubereitungszeit eine gute halbe Stunde

Zubereitung

Kasserolle mit dem Olivenöl erhitzen (auf Induktion Stufe 8), dann die auf der Fleischseite mit Koriander-Pfeffer-Gemisch gewürzten und gesalzenen Brüste auf der Hautseite anbraten, sodass diese goldbraun werden können. Achtung: Auf Stufe 6 zurückdrehen. Diese Stufe bleibt für den Rest der Zubereitung konstant.

Schon beim Anbraten den Deckel auflegen, dann spritzt und riecht es auch nicht so. Nach vier bis sechs Minuten kontrollieren.

In der Zwischenzeit das Gemüse klein schneiden: Schalotten vierteln, Karotten und Staudensellerie in fünf Millimeter dicke Stücke schneiden, die Champignons ebenfalls vierteln.

Jürgen Lonius kocht gemeinsam mit seinem Team im Restaurant Isaak’s Garden an der Wachmannstraße in Bremen. Auf der kleinen aber feinen Speisekarte stehen eine Auswahl an guten Weinen und moderne, nordafrikanisch und israelisch angehauchte Gerichte mit oftmals nicht mehr als einer Handvoll Zutaten – sofern möglich aus der Region. (Karsten Klama)

Sind die Brüste auf der Haut schön gebräunt, das Gemüse, den zerdrückten Knoblauch und die gehackten Kräuter in den Topf geben. Mit einer Bratenzange die angebratenen Fleischstücken nach oben holen und mit der Fleischseite nach unten auf das Gemüsebett platzieren. Den Deckel wieder drauflegen.

Zehn Minuten schmoren lassen. Das Gemüse bekommt etwas Farbe. Nun mit dem Weißwein ablöschen und etwas umrühren, das Fleisch bleibt wieder unverändert oben auf – Deckel drauf. Noch mal zehn Minuten schmoren lassen.

Es bildet sich ein feiner aromatischer Fond, den man nun mit der Butter verfeinert und das fertige Gericht vor dem Servieren mit viel gehackter Petersilie etwas Abrieb von einer halben Zitrone und Salz abschmeckt.

Anrichten

Die Kasserolle ist auch das Richtige zum Servieren auf der Tischmitte. Dazu kann man Baguette oder zum Beispiel kleine La-Ratte-Kartoffeln als Beilage reichen. Entsprechend dem Rezept könnte ein Sauvignon Blanc, Touraine les Deux Tours, der richtige Weinbegleiter sein.