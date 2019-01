Silvester ohne Austern geht gar nicht: Das würden zumindest Franzosen unterschreiben. Im Dezember verputzen unsere Nachbarn rund die Hälfte der gesamten Jahresroduktion von bis zu 145 000 Tonnen, wie die Internetseite austern.com beziffert. Beliebt sind die Muscheln roh im eigenen Salzsaft mit einem Spritzer Zitrone, Tabasco oder feiner Schalottensoße. In diesem Rezept kommen sie überbacken auf den Tisch. Für eine Vorspeise oder ein Zwischengericht reichen drei Austern pro Person. Es darf natürlich auch mehr sein. Petra Koch-Bodes nimmt Pazifische Felsenaustern. Diese müssen vorsichtig geöffnet werden (wer will, nimmt dafür einen Stahlhandschuh zur Sicherheit). Dann das Fleisch der Austern auslösen, dabei den Saft in einer Schale auffangen. Die tiefere Austernschale in eine Auflaufform legen. Die andere Hälfte kann zur Stabilisierung dienen.

Rezept für eine Portion als Vorspeise, Zubereitungszeit etwa 30 Minuten

Zutaten Austern mit Semmelbröseln

1 Stück Pazifische Felsenaustern

1 TL Semmelbrösel

1 TL Schalotten, fein gewürfelt

½ TL Himbeeressig

2 TL geriebenen Parmesankäse

Kräuter (z.B. Estragon, Kerbel, Petersilie), fein gehackt

Zubereitung

Einen Teelöffel Schalotten in die Austernschale geben, einen halben Teelöffel Himbeeressig dazugeben. Das Fleisch der Auster mit einem Teelöffel des eigenen Austernsaftes in die Schale zurücklegen und einen Teelöffel Semmelbrösel darüber verteilen. Zum Schluss das Ganze mit geriebenem Parmesan bedecken. Nach Belieben etwas Kräuter darüberstreuen.

Zutaten Austern mit Kartoffelpüree

1 Stück Pazifische Felsenaustern

1 TL Schalotten, fein gewürfelt

½ TL Himbeeressig

1 EL Kartoffelpüree (aus mehlig kochenden Kartoffeln, Milch, Butter, Sahne und Muskat)

Kräuter (z.B. Estragon, Kerbel, Petersilie), fein gehackt

Zubereitung

Einen Esslöffel Kartoffelpüree an die Schale drücken, einen Teelöffel Schalotten darauf verteilen, einen halben Teelöffel Himbeeressig darübergeben. Das Austernfleisch und zum Abschluss wieder einen Teelöffel Püree und etwas Kräuter daraufgeben.

Zutaten Austern mit Rote-Bete-Püree

1 Stück Pazifische Felsenaustern

1 TL Schalotten, fein gewürfelt

½ TL Himbeeressig

1 rote Bete, gekocht und püriert 1 EL Kartoffelpüree (aus mehlig kochenden Kartoffeln, Milch, Butter, Sahne und Muskat)

Kräuter (z.B. Estragon, Kerbel, Petersilie), fein gehackt

Zubereitung

Die Rote Bete kochen, pürieren und mit Pfeffer und Salz abschmecken. Nach Belieben mit Butter verfeinern. Einen Esslöffel Rote-Bete-Püree an die Austernschale drücken, einen Teelöffel Schalotten darauf verteilen, darüber einen halben Teelöffel Himbeeressig geben. Dann das Austernfleisch, einen Teelöffel Kartoffelpüree und die Kräuter darübergeben.

Die gefüllten Austern in der Auflauform etwa zehn Minuten im Ofen bei 200 Grad Celsius Oberhitze garen.