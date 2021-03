Sollen im Jahr 1894 entstanden sein: Eggs Benedict. (Frank Thomas Koch)

Es gibt verschiedene Versionen zur Entstehungsgeschichte des Rezepts für die Eier Benedict. Eine besagt, es sei für den Finanzier Le Grand Benedict kreiert worden, dem das Frühstück in einem New Yorker Restaurant zu langweilig wurde. Sicher scheint das Entstehungsjahr zu sein: 1894. Gut möglich, dass die Eggs Benedict als Katergericht für den Morgen danach beliebt waren. Heute haben viele internationale Hotels die Eier mit Speck und in Butter gebratenem Toast sowie Sauce Hollandaise auf ihren Frühstückskarten.

Zutaten

100 g Butter

2 Eigelbe

1 EL Weißweinessig

1 Prise Salz

1 Prise Pfeffer

Saft einer halben Zitrone

4 frische Eier

4 Scheiben Frühstücksspeck

4 Sandwich-Toast

Schnittlauch oder Kresse

Rezept für vier Personen, die Zubereitungszeit beträgt 25 Minuten.

Sebastian Oppermann. (Frank Thomas Koch)

Zubereitung

Zunächst Butter in einer Pfanne erhitzen. Währenddessen zwei Eigelbe vom Eiweiß trennen und in eine Schale geben. Einen Esslöffel Weißweinessig hinzugeben und alles miteinander verrühren.

Für die Sauce Hollandaise die Schale auf ein Wasserbad stellen und die geschmolzene Butter langsam einrühren.

Je eine Prise Salz und Pfeffer sowie den Saft einer halben Zitrone hinzugeben und das Ganze so lange verrühren, bis die Masse cremig ist und sich ihr Volumen ungefähr verdoppelt hat. Darauf achten, dass das Wasserbad nicht zu heiß wird. Die Schale anschließend vom Wasserbad herunternehmen.

Einen Esslöffel Weißweinessig in einen Topf mit kochendem Wasser geben. Anschließend das Wasser zu einem Strudel drehen. Vier frische Eier hinzugeben. Die Eier zwei bis vier Minuten (je nach Vorliebe, was die Konsistenz des Eigelbs betrifft) pochieren, bis das Eiweiß gestockt ist. Durch die Strudelwirkung legt sich das Eiweiß gleichmäßig um das Eigelb.

Vier Scheiben Frühstücksspeck in der Pfanne anbraten.

Vier Scheiben Toast rund ausstechen und in der Pfanne goldbraun anbraten.

Den Frühstücksspeck, die pochierten Eier sowie die Sauce Hollandaise auf den Toast geben.

Das Gericht mit Schnittlauch oder Kresse anrichten.

Zur Person

Sebastian Oppermann

ist Küchendirektor im Parkhotel ­Bremen. Im Park Restaurant serviert er gehobene deutsch-französische Küche, gute Weine, Süßes und Gebäck aus der hauseigenen Pâtisserie und natürlich ein großes Frühstücksbuffet für Gäste des Hauses.