Zutaten Rührteig

150 g Butter

150 g Zucker

150 g Mehl

1 ganzes Ei

1 Eigelb

2 Teelöffel Backpulver

Zutaten Baiser

4 Eiweiß

150 g Zucker

Zutaten Füllung

600 g Erdbeeren, fein püriert

500 g Vollmilchjoghurt

180 g Zucker

Saft von 1 Zitrone

6 Blatt rote Gelatine (alternativ Agar Agar)

500 ml Schlagsahne

nach Belieben Mandelblätter, geschlagene Sahne und Erdbeeren zum Dekorieren

Rezept für eine Torte - Zubereitungszeit drei bis vier Stunden inklusive Kühlzeit

Zubereitung

Für den Kuchen aus den Zutaten einen Rührteig herstellen, auf zwei Springformen (mit einem Durchmesser von 26 Zentimetern) verteilen.

Für das Baiser Eiweiß und Zucker mit dem Schneebesen vom Handrührgerät zu festen Eischnee schlagen und auf den Rührteig streichen.

Den Teig bei 165 Grad Celsius Umluft 25 Minuten backen.

Die Zutaten für die Füllung bis auf die Gelatine und die Sahne miteinander verrühren. Dann die sechs Blatt rote Gelatine in reichlich kaltem Wasser einweichen, anschließend aus dem Wasser nehmen und in einem kleinen Kochtopf bei wenig Temperatur unter ständigem Rühren auflösen. Wenn die Gelatine flüssig ist, mit etwas von der Joghurtmasse anrühren. Anschließend alles zu der Joghurtcreme geben und gut miteinander verrühren.

Die Schlagsahne steif schlagen und unter die Erdbeerjoghurtcreme ziehen.

Um einen der Baiserböden einen Tortenring legen und die Creme auf diesen Boden verteilen, dann kaltstellen.

Den zweiten Boden in 16 gleichmäßige Stücke schneiden und später, wenn die Creme etwas fest geworden ist, auf die Torte legen. Mit Mandelblättern, Sahne und Erdbeeren nach Lust und Laune garnieren.