Finnland, das Land der 1000 Seen, ist im Jahr 2019 Partnerland auf der Internationalen Grünen Woche in Berlin. Die Finnen trumpfen mit ihrer kompletten Koch-Nationalmannschaft auf. Einer der Top-Köche des Landes ist Sasu Laukkonen. Er betreibt in Helsinki das Michelin-Stern-prämierte Restaurant Ora. Seine Gäste lieben sein selbst gemachtes Brot. Wem die Mengen im Rezept zu üppig erscheinen, halbiert die Zutaten einfach.

Zutaten

1200 g grobes Roggenmehl

400 g Weizenmehl

60 g Salz

1 Esslöffel Zucker

200 g Öl mit 60 g Rosmarinblättern

8 g Hefe

1250 g lauwarmes Wasser

Rezept für zehn kleine Brote. Zubereitungszeit etwa eine Stunde plus zehn bis zwölf Stunden Aufgehzeit für den Teig.

Zubereitung

Alle Zutaten mit der Hand zusammenkneten, in Frischhaltefolie wickeln und bei Raumtemperatur zehn bis zwölf Stunden aufgehen lassen.

Den Teig zu Broten formen, dabei nicht unnötig kneten und mit Mehlstaub bestreuen.

Die Brote in den 200 Grad Celsius vorgeheizten Backofen schieben und für zehn Sekunden mit Wasserdampf umhüllen. Dazu eine kleine Tasse Wasser auf den Boden des Ofens schütten. „Keine Angst. Das ist für den Ofen kein Problem“, versichert Koch Laukkonen.

Die Brote für zehn Minuten bei 200 Grad Celsius weiterbacken. Danach die Temperatur auf 190 Grad Celsius reduzieren und nochmals zehn Minuten backen. Dann auf 180 Grad Celsius runterdrehen und nochmals zehn Minuten backen.

Brote aus dem Ofen holen und bei Raumtemperatur abkühlen lassen.

Vor dem Servieren das Brot nochmals in den 200 Grad Celsius heißen Ofen schieben, bis es knusprig ist und dann in Scheiben geschnitten anbieten.