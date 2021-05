Zutaten

1 Hummer, tiefgefroren oder bereits abgekocht, pro Portion jeweils eine Hälfte mit einer Schere

4 bis 6 Cherrytomaten

6 Spargelstangen

100 ml Weißwein, trocken

100 ml Fischbrühe oder Fischfond

50 g Butter, alternativ Hummerbutter (erhältlich im Feinkosthandel und gut sortieren Supermärkten)

1 Knoblauchzehe

Salz

1 Chilischote ohne Kerne, in Streifen geschnitten

4 EL Olivenöl

12 Basilikumblätter zur Dekoration

200 g frische Nudeln (zum Beispiel Linguine oder Tagliolini)

Rezept für zwei Personen - Zubereitungszeit 45 Minuten

Zubereitung

Den Spargel schälen und längs in Streifen, dann in mundgerechte Stücke schneiden.

In einem Topf gesalzenes Wasser aufsetzen. Wenn es kocht, den Spargel zwei bis drei Minuten darin blanchieren. Den Spargel abgießen und zur Seite stellen.

Den aufgetauten oder abgebrühten Hummer in der Mitte längs aufschneiden, sodass zwei Hälften mit jeweils einer Hummerschere entstehen. Eine große Pfanne nehmen. Sie muss so groß sein, dass nicht nur die Hummerhälften hinpassen, sondern später auch die Nudeln. Die Hummerhälften in Olivenöl mit der Schnittseite nach unten für etwa drei Minuten anbraten.

Knoblauch schälen und fein schneiden. Zusammen mit den Chilistreifen in die Pfanne geben, kurz mit dünsten. Nun den Spargel und die Cherrytomaten in die Pfanne geben. Mit Weißwein ablöschen, den Wein etwas einkochen lassen. Dann (Hummer-)Butter und Fischfond hinzufügen. Der Hummer sollte nicht allzu lange in der Soße garen, da sein Fleisch schnell zerkocht und bröckelig wird. Kleine Hummer nicht länger als fünf Minuten, größere Exemplare nicht länger als zehn Minuten im Sud lassen. Falls die Soße noch zu dünnflüssig ist, die Hummerhälften aus der Pfanne nehmen und zur Seite stellen. Die Soße einkochen lassen.

Die frischen Nudeln zwei Minuten in kochendem Salzwasser garen. Abgießen und in die Pfanne mit dem Fischsud füllen. Alles miteinander verrühren.

Auf den Tellern anrichten und die Hummerhälften dazulegen. Mit Basilikumblättern dekorieren und salzen.

Tipp

Wer – wie auf dem Rezeptfoto zu sehen – mehr Hummerfleisch für die ­Nudelsoße möchte, bereitet einen zusätzlichen kleinen Hummer vor und löst das Fleisch aus und zerteilt es etwas.

Zur Person

Sildi Llaha ist Koch im Mezzodi in der Eduard-­Schopf-Allee 1 in der Bremer Überseestadt. Das Lokal mit italienischem Feinkosthandel ist ein beliebter Frühstücks- und Mittagstischtreff mit Klassikern und wechselnden Wochen- und Tagesgerichten. Derzeit sind die Gerichte nur zum Mitnehmen. Geöffnet ist von 9 bis 18 Uhr, sonnabends bis 16 Uhr. Die Küche ist durchgängig ab circa 11.30 Uhr geöffnet. Die aktuelle Karte ist auf der Homepage zu finden: frega.de/bistro/mezzodi/. Telefonische Bestellung unter 04 21 / 89 78 52 10.