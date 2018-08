(Frank Thomas Koch)

Zutaten

12 Gambas, Größe 13/15

150 g Pistazien, ungesalzen

40 g Grana Padano

hochwertiges Olivenöl

100 ml Weißwein

12 Kirschtomaten

Salz und Pfeffer aus der Mühle

Zutaten Gemüsebrühe

zum Beispiel etwas Sellerie

1 Zwiebel

3 Karotten

Petersilienstängel

2 Frühlingszwiebeln

Zutaten Bandnudeln

400 g Mehl

2 EL hochwertiges Olivenöl

Prise Salz

Wasser nach Bedarf

Rezept für vier Personen / Zubereitungszeit eine Stunde inklusive der Ruhezeit für den Nudelteig

Zubereitung

Für die Nudeln die Zutaten zu einem Teig kneten und 30 Minuten ruhen lassen.

Die Zutaten der Gemüsebrühe putzen und in einem Topf mit Wasser aufsetzen. Köcheln lassen.

Inzwischen die Gambas säubern. Dafür die Köpfe abschneiden, die Rücken der Gambas anschneiden und den Darm entfernen.

Die Pistazien mit Olivenöl und dem geriebenen Hartkäse zu einem sämigen Pesto verrühren (Mixer).

Die Gambaköpfe in einer großen Pfanne mit gutem Olivenöl anbraten und mit Weißwein ablöschen. Etwas reduzieren. Das Pistazienpesto hineingeben und ein bis zwei Kellen Gemüsebrühe hinzufügen. Reduzieren lassen. Kirschtomaten waschen und zur Brühe geben. Köcheln lassen. Eventuell noch einmal mit Brühe auffüllen, ist zu wenig Flüssigkeit in der Pfanne.

Den Nudelteig in vier Stücke teilen, auf der gemehlten Arbeitsfläche mit dem Nudelholz nacheinander ausrollen und mit einem scharfen Messer quer in der gewünschten Breite zuschneiden. Drei Liter Nudelwasser aufsetzen, salzen und die Nudeln zwei Minuten darin aufkochen. Abgießen.

Etwas Nudelwasser auffangen und in die Gambasoße geben. Weiter einköcheln lassen, bis die Soße eine sämige Konsistenz hat. Die Bandnudeln hineingeben und mit der Soße verbinden.

Parallel dazu die Gambas in einer heißen Pfanne braten, nur nicht zu lange, damit sie schön saftig bleiben.

Auf einem großen Teller ein Nest aus Bandnudeln anrichten. Die Gambas dazulegen und mit den Köpfen und Basilikumblättern dekorieren.

Zur Person

Antonio Scialdone

ist Anfang 2018 in die Villa Ichon am Goethetheater zurückgekehrt. Dort serviert er in seinem Antonios La Villa authentische süditalienische Küche. Das kleine, verwinkelte Restaurant verfügt über einen der schönsten Gärten der Stadt, in dessen Mitte ein Springbrunnen plätschert.