(Frank Thomas Koch)

Zutaten Polenta

120 g Polenta

240 ml Gemüsebrühe (am besten hausgemacht)

250 ml frische Vollmilch

frische Thymianblätter

1/2 Zwiebel, gehackt

geriebene Zitronenschale

einer ganzen Bio-Zitrone

2 EL Olivenöl

Zutaten Mango-Ingwer-Salsa

1 Mango

2 Frühlingszwiebeln

4 EL gehackte Petersilie

20 ml Olivenöl

2 cm Ingwerknolle

20 ml Maracujasaft

20 ml Mangopüree

1 Prise Salz

1 Prise Pfeffer

Zutaten Hauptgericht

12 Gambas

3 große Tintenfische

8 Baby-Pak-Choi

1 Prise Salz

1 Prise Pfeffer

1 Schuss Pernod (Anisschnaps)

1 gestrichener TL Butter

2 TL Olivenöl

Zum Anrichten Wildkräutersalat

Rezept für vier Personen / Zubereitungszeit etwa eine

Stunde

Zubereitung

Zwiebelwürfel in einem mittelgroßen Topf auf mittlerer Flamme mit zwei Esslöffeln Olivenöl andünsten. Wenn die Zwiebeln glasig sind, Gemüsebrühe und Milch dazugeben. Maisgries, Thymian und Zitronenabrieb hinzufügen. Fünf Minuten unter Rühren dünsten.

Polenta dann circa fingerdick auf einem flachen Blech ausbreiten und abkühlen lassen. In vier Portionen schneiden. Zur Seite stellen.

Für die Salsa zunächst Mango und Frühlingszwiebeln schälen, putzen und in Würfel schneiden. Ingwer ebenfalls schälen und in sehr kleine Würfel schneiden. Dann alle Soßenzutaten miteinander vermischen. Salzen und pfeffern.

Alexander Silva ist Chefkoch und Inhaber des Restaurants Diverso. Geboren in Venezuela kam er über London nach Bremen und eröffnete dort das Restaurant mit kleiner Speisekarte. Darauf stehen Gerichte aus dem (mediterranen) Europa, auch als Cross-over-Küche serviert, vegane und vegetarische Kost. Der Name Diverso steht für Vielfalt. Das bezieht sich nicht nur auf die Speisen, sondern beschreibt auch das Publikum des Lokals an der Münchener Straße in Bremen-Findorff. (Christina Kuhaupt)

Die vier Polentascheiben am besten in einer Grillpfanne oder in einer heißen Pfanne braten, damit sie noch Flüssigkeit verlieren.

Die Gambas entdarmen, den Tintenfisch in Stücke schneiden. Beides in einer Pfanne mit Olivenöl bei mittlerer Hitze anbraten, dann mit einem Schuss Pernod ablöschen.

Pak Choi ist ähnlich hitzeempfindlich wie Spinat oder Mangold. Deshalb nur kurz (etwa eine Minute) in kochendem Wasser blanchieren. Danach das Gemüse in Eiswasser abschrecken, damit die Blätter schön grün bleiben.

Anrichten

Die Polentascheiben auf flachen Tellern anrichten, darüber die Gambas und den Tintenfisch legen und mit der Salsa beträufeln. Den Pak Choi daneben legen. Das Ensemble mit Wildkräutersalat garnieren.