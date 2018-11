Zutaten

300 g Pfifferlinge

ca. 600 g Rehfilets

2 Bund Schnittlauch

Salz und Pfeffer

Zutaten Rotkohl

500 g Rotkohl

2 EL Himbeeressig

250 ml Apfelsaft

1 EL Preiselbeermarmelade

1 kleiner Schluck Rotwein

Salz, Pfeffer und Zucker

5 Gewürznelken

2 Sternanis

1 Lorbeerblatt

Zutaten Kartoffelkrapfen

500 g mehlig kochende Kartoffeln

30 g Butter

100 ml Butter

70 g Mehl

1 Eigelb

Salz

Muskatnuss

Zutaten Kakaojus

1 kg Wildknochen

200 g gewürfelte Karotten

200 g gewürfelte Sellerieknolle

1 Gemüsezwiebel

1 Knoblauchzehe

1 Zweig Rosmarin

2 Zweige Thymian

2 EL Tomatenmark

80 g Kakao

500 ml Rotwein (derselbe wie beim Rotkohl)

1 TL Pfefferkörner

4 Wacholderbeeren

2 Lorbeerblätter

Salz

Öl

Rezept für vier Personen. Zubereitungszeit 24 Stunden mit Marinierzeit.

Zubereitung

Am Vortag die Kartoffeln schälen, in Salzwasser kochen und über Nacht in den Kühlschrank stellen.

Rotkohl in dünne Streifen schneiden und in einer Soße aus den genannten Zutaten einen Tag marinieren – die Marinade muss den Kohl überdecken, gegebenenfalls Flüssigkeiten anpassen.

Für den Jus die Knochen bei 180 Grad Celsius rund 20 Minuten im Backofen rösten. Parallel Wurzelgemüse und Gewürze im Topf mit etwas Öl goldbraun anrösten, Tomatenmark und Kakao unterrühren, Knochen hinzugeben und in zwei Etappen mit dem Rotwein ablöschen. Zunächst ein Drittel des Weines in den Topf geben, wenn dieser eingekocht ist, den übrigen Wein dazufügen. Knochen und Gemüse sollten bedeckt sein. Ist das nicht der Fall, die Flüssigkeit mit Wasser auffüllen und mindestens vier Stunden simmern lassen. Je länger die Soße ziehen kann, desto besser wird ihr Geschmack. Deswegen ruhig am Tag zuvor aufsetzen.

Rund eine Stunde vor dem Servieren den Rotkohl mit der Marinade im Topf zum Kochen bringen und leise weichköcheln. Sollte die Flüssigkeit verkocht sein, bevor der Rotkohl gar ist, diese mit Apfelsaft strecken.

Markus Kajtezovic ist Küchenchef des Restaurant Schneewittchen im Landhaus Höpkens Ruh. Das idyllisch gelegene Lokal mitten im Park serviert gehobene deutsche und mediterrane Küche mit Anspruch und Pfiff. (Christina Kuhaupt)

Pfifferlinge putzen. Die Soße durch ein feines Sieb passieren und bis zur gewünschten Konsistenz reduzieren.

Für die Krapfen Butter mit Wasser im Topf zerlassen mit Mehl bestäuben und bei kleiner Flamme abbrennen. Topf vom Herd nehmen, ein Eigelb hinzugeben und mit den durchgedrückten Kartoffeln vermengen. Mit Salz und Muskat würzen. Krapfen formen und in der Pfanne anbraten.

Rehfilets salzen und pfeffern, von allen Seiten anbraten und bei

95 Grad Celsius im Ofen rund zehn Minuten ziehen lassen. In derselben Pfanne (im selben Fett) die Pfifferlinge anbraten. Filets in Schnittlauchröllchen wälzen und alles anrichten.