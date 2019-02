Zutaten

1 Schaufelstück vom Charolais-Ochsen, gut gereift (Teil aus der Schulter mit einer dicken Fettschicht durchzogen)

2 kg Schalotten, gepellt und in grobe Würfel geschnitten

1 Knoblauchknolle, halbiert

5 frische Lorbeerblätter

1 l brauner Kalbsfond

1 EL zerstoßene weiße Pfefferkörner

1 Glas guter Rotwein, vorzugsweise der, der auch zum Gericht getrunken wird

24 Karotten, gleich groß

1,5 kg mehligkochende Kartoffeln

3/4 l Milch

200 g Butter

Salz, Muskat

2 EL geschlagene Sahne

Rezept für acht Personen. Zubereitungszeit etwa vier Stunden

Zubereitung

Die Rinderschulter von allen Seiten kräftig salzen, das Salz gut einmassieren, das Fleisch von allen Seiten in einem gusseisernen Bräter anbraten. Das Fleisch herausnehmen, und die Schalotten im Bräter goldgelb weich dünsten. Die halbe Knoblauchknolle und die Pfefferkörner zugeben, das Fleisch wieder dazulegen und mit dem braunen Kalbsfond auffüllen. Wenn nötig, noch etwas Wasser dazugießen. Der Schmorbraten soll zu drei Viertel bedeckt sein.

Den Bräter für etwa drei bis vier Stunden in den auf 150 Grad Celsius vorgeheizten Backofen schieben.

Den Braten alle halbe Stunde wenden und im letzten Drittel der Garzeit die frischen Lorbeerblätter zugeben. Zwischendurch immer wieder mal etwas Wasser angießen, sofern nötig. Am Schluss sollte der Braten zur Hälfte bedeckt sein. Der Braten ist fertig, wenn sich das Fleisch sanft von der Gabel löst, wenn Sie mit einer Fleischgabel hineinstechen. Den Braten dann aus der Soße nehmen und warm stellen.

Zum Fertigstellen der Soße den Bratenfond durch ein Sieb passieren, und dabei die zerkochten Schalotten kräftig durchdrücken. Die Soße zur gewünschten Kraft einkochen, mit einem Glas Rotwein abschmecken und mit kalten Butterwürfeln binden.