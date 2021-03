Hirschkalbsteak von Koch Jörg Rosenbrock vom Restaurant Waidmannsheil in Dörverden (Björn Hake)

Zutaten Hirsch und Gemüse



500 g Hirschkalbsrücken

4 Stück Chicorée

Salz

Zucker

Saft einer Zitrone

200 ml Sahne

1 Zweig Rosmarin

5 Wachholderbeeren, gemörsert

1 Lorbeerblatt

2 Knoblauchzehen, in Scheiben geschnitten

Zutaten Hafertaler

250 g Gemüsestreifen (Möhren, Sellerie, Lauch, Pastinake), je nachdem, was zur Hand ist

250 ml Gemüsebrühe

½ TL Selleriesalz

1 Knoblauchzehe, zerdrückt

250 g Haferflocken, körnig

100 g Roggenschrot

2 Eier

frisch gehackte Kräuter nach Wahl

Vorspeise für vier Personen - Zubereitungszeit eine halbe Stunde

Zubereitung

Den Hirschkalbsrücken auslösen, enthäuten, dann salzen und pfeffern. In einer Pfanne mit etwas Fett anbraten. Knoblauch, Rosmarin und Wachholderbeeren hinzufügen. Ein Lorbeerblatt in die Pfanne legen. Alles kurz in der Pfanne ziehen lassen.

Den Ofen auf 80 Grad Celsius vorheizen. Den Hirschkalbsrücken mit der Pfanne, sofern diese hitzebeständig ist, oder in einer Auflaufform im Ofen warmhalten.

Nun den Chicorée vorbereiten. Das Gemüse putzen, halbieren und den Strunk keilförmig herausschneiden. In Butter in einer Pfanne anbraten. Salz, Zucker und etwas Zitronensaft dazugeben. Dann mit der Sahne ablöschen. Das Ganze für zehn Minuten bei etwa der Hälfte der Hitze schmoren lassen.

Für die Hafertaler Gemüsestreifen, Brühe, Salz und Knoblauch zusammen aufkochen. Dann Haferflocken, Roggenschrot, Eier und frisch gehackte Kräuter nach Wahl mit der Gemüsebrühe vermengen und zehn Minuten ziehen lassen. Kleine Bratlinge formen und in Pflanzenöl goldbraun braten.

Jörg Rosenbrock führt gemeinsam mit seiner Frau Heike Rosenbrock das Gasthaus Waidmannsheil in Dörverden. Das Lokal ist auf Wild spezialisiert, serviert aber auch Saisongerichte wie Spargel und Grünkohl. Regelmäßig gibt es Themenwochen. Derzeit bieten die Rosenbrocks einen Abholservice an, von Mittwoch bis Sonntag von 17 bis 20 Uhr; sonnabends und sonntags auch mittags von 11 bis 14 Uhr. Speisekarte und weitere Infos unter www.gasthaus-waidmannsheil.de. (Björn Hake)

Tipp: Zu diesem Rezept empfiehlt der Koch auch Topinambur-Plätzchen. Dafür werden 500 Gramm Topinambur, Salz und Pfeffer, drei bis vier Eier sowie drei Esslöffel Mehl benötigt.

Den Topinambur zunächst waschen und verlesen. Mit der Küchenmaschine reiben. Dann Salz und Pfeffer dazugeben und ruhen lassen. Nach 20 Minuten auspressen. Nun die Eier hinzugeben und mit dem Mehl verrühren. Als Plätzchen in der Pfanne in Margarine knusprig braten.