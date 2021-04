Hopfenspargel galt früher als Arme-Leute-Essen, heute ist er eine hoch bezahlte Delikatesse. Der Geschmack ähnelt tatsächlich dem von Spargel, nur ist er feiner und nussiger. Erhältlich ist Hopfenspargel im März und April – vor allem da, wo viel Hopfen wächst, also in Süddeutschland.

Zutaten Spargel

1 Handvoll Hopfenspargelspitzen (alternativ dünnen violetten Spargel)

1 EL Butter

Salz und Pfeffer

1 TL Honig

Zutaten Gerste

100 g Rollgerste (alternativ Gerstengraupen)

1 EL Butter

Salz und Pfeffer

Zutaten Wildkräutersalat

1 Handvoll Wildkräuter, zum ­Beispiel Portulak, Vogelmiere und junge Giersch-Blätter

Saft einer halben Zitrone

3 EL Leindotter-Öl

Vorspeise für vier Personen - Zubereitungszeit 20 Minuten

Zubereitung

Die Gerste in einen Topf geben, mit der doppelten Menge Wasser bedecken und zum Kochen bringen, bei kleiner Hitze mit Deckel gar ziehen lassen. Zum Schluss die Butter einrühren, salzen und pfeffern.

Die Hopfenspargelspitzen von Sand befreien, gegebenenfalls holzige Enden wegschälen. Alternativ dünnen violetten Spargel verwenden. In Butter in einer Sauteuse warm schwenken, dann salzen, pfeffern und mit dem Honig glasieren.

Anrichten

Die Gerste im Ring anrichten, Hopfenspargel oder violetten Spargel darüber drapieren. Wildkräuter abspülen und trocknen. Um den Gerstenring herumstreuen und mit Zitronensaft und Leindotter-Öl beträufeln. Zum Schluss mit Meersalzflocken bestreuen. Guten Apetit

Der Titel des Rezepts der Bremer Köchin Luka Lübke heißt eigentlich „Hopfenspargel mit Gerste und Unkraut“. Tatsächlich handelt es sich beim Unkraut um Wildkräuter, die hierzulande sogar in den Städten wachsen. Auf ihrem Teller liegen Portulakblätter, Löwenzahn und Vogelmiere. Die Köchin erzählt, wie es dazu kam:

Zu Unrecht wurden sie lange aus den Gärten verbannt, denn hiesige Wildkräuter sind nicht nur äußerst schmackhaft, sondern auch sehr gesund. Giersch enthält zum Beispiel mehr Vitamin C als die Zitrone. Gerste, berichtet Lübke, einst ein aus dem Orient stammendes Grundnahrungsmittel der Menschheit, spielt heute seine Hauptrolle eher als Viehfutter und Brauzutat. Dabei hat Gerste, im Gegensatz zum viel verbreiteteren Weizen viele gesundheitliche Vorteile: Sie ist verträglicher, hat mehr Vitalstoffe und enthält einen nachweislich cholesterinsenkenden Ballaststoff. Gerste duftet beim Kochen etwas süßlich und ist sehr aromatisch.

Leindotter wuchs einst als Unkraut in den Leinfeldern, etwa wie die Kornblume beim Getreide. Nachdem die gelb blühende Pflanze (lat. Camelina sativa) fast ausgerottet war, wird sie heute wieder kultiviert. Neben einem der höchsten Omega-3 Fettsäuren-Reichtum, die eine Pflanze haben kann, hat das aus ihrer Saat hergestellt Öl einen ganz einmaligen Geschmack nach grünen Erbsen, Spargel und Eigelb. Erhältlich etwa bei der Wesermühle bei Thedinghausen.

Zur Person

Luka Lübke hat eine Leidenschaft für seltene Gemüsesorten und gesunde Kräuter. Sie ist Privatköchin und Kochbuchautorin. Und sie ist Gründungsmitglied der Slow Food Chef Alliance Deutschland. Das Netzwerk aus Köchen und deren Partnern setzt sich für die Erzeugung und Verwendung guter, sauberer und fairer Produkte ein. Mehr von Luka Lübke gibt es auf ihrem Blog apokaluebke.com.

Zur Sache

