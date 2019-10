Die grüne Familienküche – Das vegetarische Familienkochbuch für jeden Tag, David Frenkiel und Luise Vindahl, gebundenes Buch, 208 Seiten, Knesebeck-Verlag, München, 35 Euro (Emma Janßen)

Dieses Buch ist perfekt für junges Gemüse – und das gleich zweifach. „Die grüne Familienküche“ von David Frenkiel und Luise Vindahl beinhaltet ausschließlich vegetarische Rezepte und beschreibt, wie Kinder beim Zubereiten helfen können. Was man selbst kocht, schmeckt ja auch viel besser.

David Frenkiel und Luise Vindahl sind Autoren mehrerer Kochbücher und Eltern dreier Kinder. Seit etwa zehn Jahren betreiben sie den mittlerweile preisgekrönten Foodblog „Green Kitchen Stories“, aus dem die Idee zu dem Familien-Kochbuch mit vegetarischen Rezepten entstand. Folgen kann man den beiden Schweden auch auf Instagram. Sie engagieren sich für „grüne Esskultur“. Das bedeutet: Küche soll vegetarisch, saisonal und gesund sein, sie soll schmecken und gut aussehen. Dass das funktioniert, zeigen die wunderbaren Fotos in dem 208 Seiten langen Buch.

Das Werk enthält sechs Kapitel plus eine lange Einführung. Wer Lust hat, diese ganz zu lesen, erfährt vieles über die Philosophie der grünen Küche, übers Elternsein, über Erziehung in puncto Essen und Ernährung und wie es gelingt, Kinder in die Zubereitung der täglichen Mahlzeiten mit einzubeziehen.

Die einzelnen Kapitel beinhalten Gemüsekreationen für jeden Tag, Gesundes für die Lunchbox, Ideen für die Partyküche, Snacks, Getränke, Eingemachtes, Dressings und Desserts sowie Süßspeisen. Viele Rezepte enthalten nur wenige Zutaten und sind innerhalb von einer halben Stunde fertig – die Kinder können immer mithelfen. Eine Kostprobe gefällig? Wie wäre es etwa mit Ofengemüse, Spiegelei im Gemüsenest, Sushi-Burrito-Rollen, Regenbogenpfannkuchen ohne Laktose und Gluten und Himbeercupcakes? Die Fotos zu den mehr als

50 Rezepten sind so appetitlich, dass einem schon vor dem Kochen das Wasser im Munde zusammenläuft.

Bei David Frenkiel und Luise Vindahl gibt es für die Kinder keine Extrawürste – aber auch keine langen Gesichter, wenn Gemüse auf den Tisch kommt. Die Gerichte sind in erster Linie auf den Gaumen von Kindern zugeschnitten, enthalten aber Upgrade-Vorschläge für Erwachsene, mit denen man die Rezepte aufpeppen kann, etwa mit zusätzlichen Gewürzen, Toppings oder Dips. Zudem ist bei jedem Rezept angegeben, wie man Kinder mit einbinden kann, etwa beim Tofuwürfeln, Gemüseschnippeln oder Teigkneten. Dazu gibt es wertvolle Tipps, wie man Gemüse in Suppen, Reis oder Soßen „verstecken“ kann.

„Die grüne Familienküche – Das vegetarische Kochbuch für jeden Tag“ macht auf jeden Fall Lust auf gemeinsames Kochen mit Kindern und hält viele kreative Ideen für eine gesunde Küche bereit.