(Frank Thomas Koch)

Zutaten Kabeljau mit Knippkruste

4 Kabeljaufilets à circa 160 g

100 g wachsweiche Butter

100 g Knipp, kross gebraten

1 Eigelb

60 g Panko (sehr knuspriges Paniermehl aus dem Asiamarkt)

2 Zweige Thymian

Salz und Pfeffer

1 Spritzer Zitronensaft

12 Kirschtomaten zum Dekorieren

Zutaten Senf-Grünkohl

400 g Grünkohl, gewaschen und zerkleinert

500 ml Sahne

50 g kalte Butter

1 EL körniger Dijonsenf

1 TL scharfer Senf

Zutaten Bratkartoffelstampf

24 Drillinge

70 g Speck, gewürfelt

40 g Schalotten, in kleine Würfel geschnitten

4 Lorbeerblätter

2 Prisen Kümmel

Salz und Pfeffer

Muskat, gerieben (nach Geschmack)

Zutaten „Chefschaum“

200 ml Fischfond

1 Zwiebel, mit drei Gewürznelken gespickt

100 ml Sahne

1 Zweig Rosmarin

1 Zweig Thymian

1 Schuss Nouilly Prat

Salz

1 Spitzer Zitrone

kalte Butter zum

Aufmontieren

Zubereitung

Für den Bratkartoffelstampf die Drillinge mit Lorbeerblättern, Kümmel und Salz gar kochen. Kurz abkühlen lassen und pellen. In der Pfannen mit etwas Fett die ganzen Kartoffeln goldbraun rösten. Die Schalottenwürfel und den Speck dazugeben und alles kurz weiterrösten. Mit Salz, Pfeffer und Muskat abschmecken. Mit dem Kartoffelstampfer zerdrücken.

Für den Senf-Grünkohl die Sahne in einem Topf auf etwa die Hälfte einkochen lassen. In der Zeit den Grünkohl in kochendes Salzwasser geben und etwa eine Minute blanchieren. In Eiswasser abschrecken, und den Kohl danach in einem Sieb abtropfen lassen. In die Sahne nun Butter unterrühren und den Senf sowie den ausgedrückten Grünkohl dazugeben. Kurz aufkochen lassen.

Daniel Schröter ist Inhaber und Koch im Restaurant Schröters Leib und Seele im Bremer Schnoor. Auf der regelmäßig wechselnden Speisekarte stehen Klassiker wie Wiener Schnitzel und Bratkartoffeln aber auch neu interpretierte Gerichte aus der französischen Küche und asiatisch angehauchte Speisen. Zudem serviert Schröter Tagesgerichte nach Wochenmarktlage. Täglich außer sonntags auch mittags geöffnet. Ostersonntag ist das Lokal geöffnet. Tisch reservieren empfohlen. (Frank Thomas Koch)

Den Knipp kräftig anbraten und abkühlen lassen. Die Butter aufschlagen. Alle Zutaten dann vermischen. Mit Salz, Pfeffer und Zitrone abschmecken.

Den Ofen auf 220 Grad Celsius Oberhitze erwärmen. Währenddessen die Kabeljaufilets säubern, säuern und salzen. Pro Seite etwa eine Minute anbraten. Die Knippmasse auf einer Seite verteilen (in einer Dicke von etwa einem halben Zentimeter) und im Ofen unter Aufsicht gratinieren, bis die Kruste goldbraun ist.

Für den Chefschaum den Fischfond mit Zwiebel, Kräutern, Nouilly Prat und Sahne einkochen lassen. Die Soße mit Butter aufmontieren und mit Salz und Zitrone abschmecken. In einem hohen Gefäß mit dem Pürierstab schaumig schlagen. Ganz zum Schluss auf den angerichteten Teller geben. Sofort servieren.

Rezept für vier Personen. Zubereitungszeit etwa eine Stunde