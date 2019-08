Zutaten Köfte

250 g Hackfleisch, jeweils ½ Rind und ½ Lamm

1 Zweig Rosmarin, gezupft

2 Frühlingslauchstangen, dünn geschnitten

2 Zweige frischer Koriander oder Estragon, gezupft

1 Ei

½ Espressolöffel Kreuzkümmel

Prise frisch gemahlener Pfeffer

½ Espressolöffel Sesamkörner, schwarz und weiß

Prise Salz

Zutaten Salat

1 Bund frische Blattpetersilie

4 Kirschtomaten, halbiert

½ Chilischote, dünn geschnitten

3 Zweige Kerbel, grob gezupft

1 Zweig Estragon, gezupft

1 Zweig Minze, gezupft

1 Zweig Zitronenthymian, gezupft

Saft von einer ½ frischen Limette

50 ml kaltgepresstes Olivenöl

Prise Salz

Zutaten Pfifferlinge

600 g frische Pfifferlinge

4 Schalotten, geviertelt

1 Knoblauchzehe, grob zerkleinert

½ Stil frischer Rosmarin, gezupft

½ Chilischote, geschnitten

Saft von ½ Zitrone und etwas Abrieb der Schale

1 Prise schwarzer Pfeffer

1 Prise Salz

Zutaten Soße

1 Beutel frische Grüne-Soße-­Kräutermix, gewaschen und ­geschleudert (auch ein Bund ­Basilikum würde passen)

50 ml gutes Olivenöl

Prise Salz und Pfeffer

Rezept für vier Personen - Zubereitungszeit 30 Minuten