Leichte Kost: Die Forelle wird im Ofen gegart und mit vielen Kräutern gefüllt. Dazu gibt es Salat und knusprige Kartoffeln. (Anne Werner)

Birte Köckritz und Bianca Moed arbeiten im Ausflugslokal Rauchkate in Beverstedt. Mit ihrer Köchin Bianca Moed ist Inhaberin Birte Köckritz für das leibliche Wohl der Gäste zuständig. Auf der Speisekarte stehen Klassiker wie Schnitzel, aber auch Lammgerichte, bunte Frühlingssalate und Desserts mit hiesigen Zutaten. Derzeit gibt es einen Liefer- und Abholservice sowie Wohnmobildinner. Mehr unter Telefon oder im Internet unter 04747 / 8069 www.rauchkate-beverstedt.de. (Christian Kosak)

Zutaten



2 frische Regenbogenforellen à ca. 250 g

6 bis 8 kleine Kartoffeln, als Salzkartoffeln kochen und würfeln

2 Zweige Rosmarin

Oregano

5 bis 6 Salbeiblätter

2 Zweige Petersilie, gehackt

2 EL roter Pfeffer oder rote Beeren, im Ganzen

1 Zwiebel

2 Stücke Kräuterbutter

Saft einer Bio-­Zitrone

Salz und Pfeffer

Olivenöl

Tomaten und frische Kräuter zum Garnieren

Rezept für zwei Personen - Zubereitungszeit eine gute ­halbe Stunde

Zubereitung



Die Forellen ausnehmen, waschen, von innen salzen und mit Zitronensaft beträufeln. Den Fisch mit Kräuterbutter, Salbei, Oregano, Petersilie, den rosa Pfefferkörnern und mit der fein gewürfelten Zwiebeln füllen. Bei 180 Grad Celsius Ober-/Unterhitze im Ofen etwa 20 Minuten garen.

In der Zwischenzeit die Kartoffeln mit Olivenöl und den Rosmarinzweigen knusprig braten. Mit Salz und Pfeffer abschmecken.

In der Rauchkarte gibt es dazu einen Rohkostsalat, angemacht mit etwas Öl, Balsamico-Essig und einer Prise Zucker.

Zur Sache

Genuss regional

