Lammfleisch aus der Hüfte bildet mit dem Kräuterpüree und den Schwarzwurzeln ein harmonisches Gericht. (Christina Kuhaupt)

Stefan Schröder ist Inhaber des Restaurants L’Orangerie in der Neukirchstraße (Findorffmarkt) – und er ist leidenschaftlicher Koch. Corona-bedingt bietet er derzeit einen Abholservice an. Die Karte wechselt wöchentlich. Schröder serviert Fisch und Meeresfrüchte, hausgemachte Pasta und Steaks. Zu Ostern gibt es ein Drei-Gänge-Menü mit Parmesansüppchen, den Lammnüsschen und einem Dessert. Bestellungen sind bis zum 2. April online oder telefonisch unter 04 21 / 84 51 38 25 möglich. Die Abholung erfolgt am Karsamstag. Weitere Infos und die aktuelle Karte unter lorangerie-bremen.de. (Christina Kuhaupt)

Zutaten Lamm

4 Lammnüsschen (Hüfte)

Butterschmalz zum Anbraten

1 bis 2 Zweige Rosmarin

Zutaten Püree

500 g Kartoffeln, mehlig kochend

100 ml Schlagsahne

1 Bund Petersilie, kraus

1 Bund Bärlauch

1 Bund Thymian

50 g Butterjeweils 1 Prise Salz, Muskat und Zucker

Zutaten Schwarzwurzeln

500 g Schwarzwurzeln

2 EL Honig

100 ml Gemüsebrühe

50 ml Sahne

1/2 Bio-Zitrone, Abrieb

Zutaten Soße

3 Zweige Rosmarin

200 ml Rotwein, trocken

2 EL Honig

50 ml Gemüsebrühe

Pfeffer

Lorbeerblätter

Rezept für vier Personen - Zubereitungszeit 45 Minuten

Zubereitung

Für das Püree die Kartoffeln schälen, kochen und anschließend abgießen. Mit Sahne, Butter sowie Salz, Zucker und Muskat vermengen. Die Kräuter zupfen und klein hacken. Dann ebenfalls in die Kartoffelmasse geben. Alles mit dem Kartoffelstampfer zerdrücken. ­

Tipp: Wenn das Püree anfängt, zu einer homogenen Masse zu werden, mit dem Kartoffelstampfer kräftig rühren und aufschlagen, bis es fluffig ist. Durch das Schlagen gelangt Luft in die Mischung. Püree beiseitestellen.

Während die Kartoffeln kochen, das Lammfleisch parieren (also von Sehnen und Fett befreien) und mit grobem Meersalz und Pfeffer marinieren. Wer mag, gibt noch etwas fein gehacktes Rosmarin dazu. Die Lammnüsschen in einer Pfanne in Butterschmalz auf beiden Seiten kross anbraten. Den Ofen auf 125 Grad Celsius Umluft vorheizen. Die Pfanne mit dem Lamm für 15 Minuten ins Rohr schieben.

Die Schwarzwurzeln waschen und schälen. Dabei Handschuhe tragen und darauf achten, dass kein Dreck oder Sand mehr an dem Gemüse klebt. Die Gemüsebrühe aufsetzen. Die Schwarzwurzeln in mundgerechte Stifte schneiden und in die Brühe geben. Schwarzwurzeln und Brühe dann zum Kochen bringen und zehn Minuten köcheln lassen. Danach die Sahne und den Zitronenabrieb dazugeben. Bei mittlerer Temperatur weitere fünf bis zehn Minuten simmern lassen.

Für die Soße die Brühe und den Rotwein aufkochen, bis der Alkohol verflogen ist. Rosmarin dazugeben und den Honig einrühren. Auf kleiner Flamme einköcheln lassen. Pfeffern.

Das Püree kurz aufwärmen. Den Ofen vorher ausschalten und die Tür öffnen. Während das Püree wieder warm wird, kann das Lammfleisch kurz ruhen.

Anrichten

Das Lammfleisch aufschneiden. Auf Tellern verteilen. Das Püree sowie die Schwarzwurzeln anrichten. Zum Schluss die Soße dazugeben. Für etwas Farbe tupft Stefan Schröder noch Chilimayonnaise auf den Teller. Pfeffermühle und grobes Meersalz auf den Tisch stellen.