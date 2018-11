(Maximilian von Lachner)

Zutaten

Gans, etwa 4 kg

3 Äpfel

3 Orangen

3 Zwiebeln

1 Kopf Rotkohl

1,5 kg Kartoffeln

500 g Maronen, gekocht

250 g Butter

200 g Mehl

2 bis 3 Eier

1 Kopf Sellerie

2 Möhren

2 Zweige Beifuß

1 l Rotwein

500 ml Apfelsaft

500 ml Orangensaft

2 Zimtstangen

3 Sternanis

10 Gewürznelken

3 Lorbeerblätter

80 g Paniermehl

100 g Schmalz

50 ml Sahne

Speisestärke

Salz und Pfeffer

100 g Zucker

Rezept für vier Personen. Zubereitungszeit 24 Stunden, am Vortag beginnen, vier Stunden Zeit für die Soße einplanen.

Zubereitung

Am Vortag: Den Rotkohl in feine Streifen schneiden, mit etwas Salz und Zucker kneten. Rotwein, Apfel- und Orangensaft in einem Topf aufsetzen. Jeweils eine Orange, einen Apfel und eine Zwiebel in grobe Würfel schneiden und in den Rotweinansatz geben. Zimt, Lorbeer, Sternanis und Nelken in ein Tuch geben und zu einem Säckchen binden. Den Gewürzsack in den Fond geben und zusammen aufkochen. Den heißen Fond durch ein Sieb auf den geschnittenen Rotkohl gießen und mit dem Gewürzsack über Nacht ziehen lassen.

Die Gans von überflüssiger Haut befreien. Das Fett an der unteren Öffnung entfernen (ideal für Schmalz).

Mit einem Küchenkrepp trocken tupfen und mit Salz und Pfeffer von innen und außen würzen. Äpfel, Orangen und Zwiebel in grobe Würfel schneiden, mischen und die Gans damit füllen. Die Gans in ein Blech oder Bräter geben und mit etwa 200 Milliliter Wasser angießen. Die Gans für 40 Minuten bei 120 Grad Celsius, danach bei 180 Grad Celsius für zwei bis zweieinhalb Stunden garen.

Brust und Keule von der Gans auslösen. Die Karkassen für den Soßenansatz nutzen.

Christopher Ernst ist Küchenchef im Restaurant Kränholm am Knoops Park in Bremen-Burglesum. Dort serviert er moderne Bremer Landhausküche. Das Lokal bezieht Zutaten aus der Region, das Wild kommt aus Bremen-Nord. Das Gasthaus ist beliebt für Hochzeiten und Tagungen. Das Kunstcafé nebenan serviert Frühstücksbuffet und Kuchen. Ab sofort gibt es bei Kränholm „Gans to go“ – eine vorgekochte Gans zum Abholen ab vier Personen mit genauer Anleitung für die Zubereitung und einer Flasche Rotwein dazu. (Maximilian von Lachner)

Am Tag des Verzehrs: Für die Soße die Karkassen in Walnussgroße Stücke hacken und in einem Topf anrösten. Sellerie, Möhre, Zwiebel ebenso in große Stücke schneiden, zu den Knochen geben und rösten. Den Röstansatz mit Rotwein ablöschen und reduzieren, bis die Flüssigkeit fast verdampft ist. Den Vorgang (ablöschen und reduzieren) dreimal wiederholen. Den Ansatz mit Wasser auffüllen und für mindestens vier Stunden ziehen lassen. Den Fond durch ein Tuch passieren und um die Hälfte einkochen. Die reduzierte Soße mit etwas Speisestärke abbinden und mit Gewürzen verfeinern.

Für den Rotkohl eine Zwiebel in Streifen schneiden, und mit dem Schmalz in einem Topf anschwitzen. Den marinierten Rotkohl auf die Zwiebeln geben und bei mittlerer Hitze gar-

kochen.

Für die Klöße Kartoffeln schälen, eine Hälfte in gesalzenem Wasser kochen und die andere Hälfte in kaltem Wasser lagern. Die Kartoffeln abgießen, aufdämpfen und erkalten lassen. Die rohen Kartoffeln fein reiben und in einem Tuch auspressen. Die erkalteten Kartoffeln durch eine Presse drücken und mit den geriebenen Kartoffeln sowie dem Ei und 170 Gramm Mehl zu einer Masse verarbeiten. Den Teig mit Salz und Muskat abschmecken. Den Teig zu etwa sechs Zentimeter dicken Klößen formen und in gesalzenem Wasser bei schwacher Hitze etwa zehn Minuten köcheln und ziehen lassen.

Für die Bröselbutter 150 Gramm Butter in einen Topf geben und schmelzen lassen. Das Paniermehl in die zerlassene Butter geben und mit Salz und Pfeffer nach Belieben abschmecken. Die Bröselbutter beim Servieren auf die fertigen Klöße geben

Nun ist der Rotkohl noch einmal dran: Den Gewürzsack entfernen. Das Kraut mit etwas Speisestärke oder geriebener Kartoffel leicht binden und nach Belieben abschmecken.

Zum Schluss die Maronen mit 100 Gramm Zucker in einem Topf karamellisieren, 100 Gramm Butter und die Sahne zu dem Karamell geben und köcheln lassen, bis der Zucker ganz aufgelöst ist. Die gekochten Maronen in der Toffeemasse erwärmen.

Die Brust und Keule von der Gans für 20 Minuten bei 200 Grad Celsius erhitzen und ein paar Minuten mit dem Grill krossen. Kurz vor dem Servieren alle Komponenten erhitzen. Anrichten und genießen.