Miesmuscheln mit Pommes frites sind sowohl in Frankreich als auch in Belgien sehr beliebt und sozusagen eines der „Nationalgerichte“. In Brüssel gibt es einige Restaurants, deren Moules et frites sehr berühmt sind. Dabei kommt es auf die Frische der Miesmuscheln und die Sorgfalt der Zubereitung der Pommes frites an. Eine alte Regel besagt, dass man nur in den Monaten mit „r“ (September bis April) Muscheln essen sollte. In der Tat ist das die Hauptsaison der Muscheln, die aber auch das ganze Jahr über verfügbar wären. Isaak’s Garden, bekommt die frischen Muscheln in einer Schale à ein Kilogramm gekühlt und vakuumiert geliefert. Das ist von großem Vorteil, da so die einwandfreie Qualität gesichert ist. Miesmuscheln kann man bequem und genüsslich mit den Fingern essen. Dabei benutzt man die offene leere Schale einer Muschel wie eine Pinzette und zupft damit die gare Muschel aus der Schale. Die leere Schale drapiert man dann gepflegt in einer extra bereitgestellten Schüssel. Den Muschelfond kann man natürlich mit einem Löffel löffeln. Zum Reinigen der Finger wird eine „Fingerbowle“ (Schale mit Wasser und einem Stück Zitrone) serviert.

Zutaten

4 kg Miesmuscheln, gereinigt, bei loser Ware darauf achten, dass die Muscheln geschlossen sind

8 Karotten gewürfelt

½ Bund Staudensellerie, gewürfelt

½ Knolle Sellerie, gewürfelt

1 Bund Blattpetersilie

8 gewürfelte Schalotten

2 Zweige Rosmarin

3 Zweige Thymian

2 Lorbeerblätter

Prise frisch gemahlener Pfeffer

Prise Salz

125 g Butter

0,5 l Weißwein oder Weißbier

Rezept für vier bis sechs Personen. Zubereitungszeit eine halbe Stunde

Zubereitung

Einen entsprechend großen Topf erhitzen (höchste Stufe) und die gewürfelten Schalotten mit der Butter glasig anschwitzen. Dann das ebenfalls gewürfelte Gemüse dazu geben und vier Minuten dünsten. Muscheln unter fließendem Wasser abspülen, abtropfen lassen und mit den Kräutern, Salz, Pfeffer, Petersilie, Butter und dem Weißwein in den Topf geben, Deckel drauf und aufkochen lassen.

Nach vier Minuten einmal umrühren, sodass die untere Schicht Muscheln nach oben kommt und nochmals circa vier bis sechs Minuten dämpfen.

Beim Garen öffnen sich die Muscheln, und etwas Flüssigkeit tritt aus. So entsteht ganz einfach der leckere Fond. Die Muscheln sollten nicht mehr „glibberig“ sein, sondern cremig-weich und gar.

Als Beilage reicht man, nach Belieben, Pommes frites oder Baguette und vielleicht einen kleinen frischen Blattsalat. Ein trockener Weißwein wie zum Beispiel „Belle Mare“ Picpoul de Pinet aus dem Languedoc wäre die richtige Wahl.

Die Bier-Liebhaber, die gern zu Muscheln Bier trinken wollen, können das Rezept einfach ändern und anstelle des Weines Weißbier zur Zubereitung nehmen, empfiehlt Isaak’s-Garden-Inhaber Jürgen Lonius.