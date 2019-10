Zutaten Panna

400 g Sahne

100 g weiße Kuvertüre

50 g Zucker

3 Blatt Gelatine

Zutaten Schokoladencreme

70 g dunkle Kuvertüre (72 Prozent

140 g Sahne

30 g Butter

Zutaten Schokoladen-Deko



200 g dunkle Kuvertüre (72 Prozent)

Eiswasser

Zutaten Erdbeereis

500 g Sahne

400 g Erdbeermark

200 g Zucker240 g Eigelb (entsprechend etwa 12 Eigelb)

Zutaten Zwetschgenragout



100 g Zwetschgen

50 g Zucker

100 ml Rotwein

Rezept für vier Personen - Zubereitungszeit 45 Minuten

Michael Sünramm kocht im Restaurant Küche 13 im Bremer Ostertorviertel innovative Saisonküche mit regionalen und Bio-Produkten. Im lebhaftem Lokal mit offener Küche können Gäste bei der Zubereitung der Speisen zusehen. Oder es sich einfach schmecken lassen. (Torsten Spinti)

Zubereitung

Für die weiße Schokoladen-Panna cotta die Gelatine in Wasser einweichen. Die Sahne, die Kuvertüre und den Zucker einmal aufkochen, zum Schluss die Gelatine einrühren. Die Panna cotta-Mischung in eine mit Klarsichtfolie ausgelegte rechteckige Form füllen und für mindestens drei Stunden kaltstellen.

Für die Schokoladencreme alle Zutaten in einem Topf bei kleiner Hitze erwärmen und verrühren, bis eine cremige Masse entsteht.

Für die Schokoladen-Deko die Kuvertüre im Wasserbad schmelzen und auf 35 Grad Celsius abkühlen lassen. Dann die Kuvertüre in einen Spritzbeutel geben und in eine große Schale mit Eiswasser spritzen – möglichst in Zickzack-Form. Die Sckokoladenblitze aus dem Wasser nehmen und zur Seite stellen

Für das Erdbeereis die Sahne, das Erdbeermark und den Zucker einmal aufkochen lassen, dann die Sahnemasse in das Eigelb rühren und abkühlen lassen. Die abgekühlte Masse in einer Eismaschine frieren.

Für das Zwetschgenragout den Zucker in einem Topf mit etwas Wasser karamellisieren, dann mit Rotwein ablöschen und um etwa die Hälfte einreduzieren. Die Zwetschgen halbieren, entkernen und nach Belieben klein schneiden. Die Früchte etwa drei Minuten in der Rotweinreduktion köcheln lassen.

Anrichten

Panna cotta aufschneiden und auf den Tellern verteilen. Das Zwetschgenragout darüberträufeln und die Schokoladenblitze darauflegen. Die Schoko-Creme mit einem Spritzbeutel nach Belieben auf den Teller tupfen. Einen Nocken Eis in die Mitte setzen, zum Schluss alles mit Puderzucker verzieren.