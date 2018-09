Zutaten

600 g frische Pfifferlinge

4 Schalotten

200 g geräucherter Bauchspeck

4 EL Olivenöl

2 Knoblauchzehen

½ Stil frischen Rosmarin

½ Chilischote

1 Zitrone

1 Bund frische Blattpetersilie

½ Espressolöffel Korianderkörner

1 Prise schwarzer Pfeffer

1 Prise Salz

50 g kalte Butter

1 Burrata (Mozzarella)

400 g Gnocchi oder Tagliatelle

Kresse zum Dekorieren

Rezept für vier Personen / Zubereitungszeit etwa 20 Minuten

Zubereitung

In einer großen heißen Servierpfanne, den in Würfel geschnittenen Speck zusammen mit dem Olivenöl auslassen und mit den in Scheiben geschnittenen Zwiebeln und dem Knoblauch goldbraun anbraten.

Dann die mit kaltem Wasser gewaschenen und mit einer Salatschleuder getrockneten Pilze hinzufügen. Alles bei voller Hitze. Nun die Kräuter und Gewürze dazugeben, einmal schwenken oder mit einem Holzlöffel vorsichtig umrühren.

Die Butter und eine Kelle (circa 150 Milliliter) des heißen Nudelwassers zufügen. Das Ganze nur noch einmal aufköcheln lassen, eventuell nochmals abschmecken.

Vorsicht mit dem Salz, denn der Speck und das Nudelwasser könnten schon salzig genug sein.

Vor dem Servieren den Burrata vierteln und dekorativ in der Mitte des Gerichts verteilen.

TIPP

Isaak’s Garden empfiehlt dazu Gnocchi, die separat gegart werden und ebenfalls vor dem Servieren untergehoben werden können. Die Pasta kann man gut bei einem Spezialitäten-Händler und als frische Manufakturware auch mit unterschiedlichen Zubereitungen und Füllungen kaufen. Wichtig: Das Salz beim Nudelwasser nicht vergessen und die Pasta „al dente“ – also bitte bloß nicht zu weich garen.