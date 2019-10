Zutaten

500 g Pilze

3 Eier

350 g Sahne

1 Bund Petersilie

500 g Petersilienwurzeln

500 g Fingermöhren

20 neue Kartoffeln

100 ml Weißwein

2 große Blätter Strudelteig

Salz

Pfeffer

Zucker

Öl

Butter

Rezept für vier Personen - Zubereitungszeit etwa 45 Minuten

Milan Voigt ist einer der Köche im Restaurant Küche 13 im Bremer Ostertorviertel. Dort bereitet er innovative Saisonküche mit regionalen und Bio-Produkten zu. Im lebhaften Lokal mit offener Küche können Gäste bei der Zubereitung der Speisen zusehen. Oder es sich einfach schmecken lassen. (FR)

Zubereitung

Für den Pilzstrudel die Pilze ordentlich mit einem Pinsel oder Küchenpapier putzen. Öl in einer Pfanne erhitzen und die Pilze kräftig anbraten. Mit Salz und Pfeffer abschmecken und mit 150 Millilitern Sahne ablöschen. In eine Schüssel umfüllen und leicht anpürieren. Die Masse abkühlen lassen, zwei Eier sowie ein halbes Bund gehackte Petersilie unterheben.

Den Strudelteig auslegen und die Masse gleichmäßig auf dem unteren Drittel verteilen. Die Seiten einklappen und die Masse nicht zu locker einrollen.

Ein Ei verquirlen und den Rand damit verkleben. Den Strudel auf ein mit Backpapier ausgelegtes Blech legen und von oben ebenfalls mit Ei einstreichen. Bei 180 Grad Celsius (Umluft) circa 20 Minuten backen, bis der Strudel eine goldgelbe Farbe hat. Vor dem Servieren mit einem scharfen Sägemesser schräg aufschneiden.

Die Fingermöhren putzen (sie müssen nicht geschält werden) und in reichlich kochendem Salzwasser blanchieren.

Wenn sie noch leicht bissfest sind, in Eiswasser abschrecken. Die Möhren in einer Sauteuse mit Butter glasieren sowie mit Salz und Zucker abschmecken.

Für die Petersilienwurzelcreme den Sellerie schälen, in Würfel schneiden, kurz in Butter anschwitzen und mit 100 Millilitern Sahne ablöschen. So lange köcheln lassen, bis er weich ist. Bei Bedarf Wasser hinzugeben, damit er nicht ansetzt. In einem Messbecher alles zu einer Creme pürieren, mit Salz und Zucker würzen.

Die Kartoffeln kochen und pellen. In einer Pfanne mit Butter anrösten und leicht salzen. Für den Petersilienschaum den Weißwein einreduzieren, mit der restlichen Sahne auffüllen, gehackte Petersilie hinzugeben und alles so lange mixen, bis eine schöne grüne Farbe entsteht. Mit Salz und Zucker abschmecken.

Anrichten

Die Petersilienwurzelcreme mit einem Löffel auf dem Teller verstreichen. Den Pilzstrudel darauf stellen, die Möhren und Kartoffeln drumherum arrangieren, den Schaum mit einem Mixer aufschäumen und mit einem Esslöffel um den Strudeln geben.