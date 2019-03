Zutaten Spinatcreme

300 g Blattspinat

1 kleine Zwiebel

1 Knoblauchzehe

10 ml Sonnenblumenöl

200 g Gemüsebrühe

100 ml Sahne

Salz und Pfeffer

Muskat

Gemüse der Saison (wie Lauch, ­Karotten, Kresse oder Sellerie)



Zutaten Kürbiscreme

200 g Kürbis (Butternuss oder Hokkaido)

1 Zwiebel

1 Knoblauchzehe

20 g Gramm Butter

20 cl Gemüsebrühe

Salz und Pfeffer

heller Balsamico-Essig

Zutaten Brösel und Eier

60 g Butter

6 EL Panko-Paniermehl

Salz

4 Eier

Rezept für vier Personen. Zubereitungszeit etwa eine halbe Stunde

Bettina Büechi gehört zum Team vom Kochblock in Oberneuland. Gemeinsam mit ihren Kollegen kreiert die Schweizerin Gourmetmenüs, macht Catering und bietet eine Kochschule an. (Antje Noah-Scheinert)

Zubereitung

Für die Spinatcreme die Zwiebel schälen und in grobe Würfel schneiden. Knoblauch schälen, klein schneiden. Sonnenblumenöl erhitzen und darin Zwiebel- und Knoblauchwürfel andünsten. Den Spinat hinzugeben und mit der Gemüsebrühe ablöschen. Sahne hinzufügen und pürieren. Die Creme mit Salz, Pfeffer und Muskat abschmecken.

Für die Dekoration Gemüse der Saison (Karotten, Lauch oder Sellerie und wie in unserem Bild kleine Maiskolben) mit einem Gemüsehobel zunächst in zwei Millimeter dicke Scheiben und diese dann in feine Steifen (Juliennes) schneiden. Diese werden auf der Kürbiscreme dekoriert und können mit einer leichten Salatsoße mariniert werden.

Den Kürbis und die Zwiebel schälen und in grobe Würfel schneiden. Den Knoblauch schälen und kleinschneiden. Die Butter zergehen lassen und darin die Zwiebel und die klein geschnittene Knoblauchzehe andünsten. Den Kürbis hinzugeben und mit der Gemüsebrühe ablöschen. Den Kürbis weichkochen und im Anschluss pürieren und durch ein Sieb streichen. Die Creme mit Salz, Pfeffer und hellem Balsamico-Essig abschmecken.

Für die Brösel Butter in einer Pfanne zergehen lassen. Das Panko-Paniermehl hinzugeben und goldbraun rösten. Leicht salzen.

Zum Pochieren der Eier einen Topf mit eineinhalb Litern Wasser und 50 Millilitern weißem Essig aufsetzen. Das Wasser muss kurz vor dem Siedepunkt sein. Mit einem Löffel das Wasser kreisend in Bewegung setzen. Jeweils ein Ei aufschlagen und sorgfältig in die Mitte des Topfes ins Wasser gleiten lassen. Durch den Wasserwirbel legt sich das Eiweiß automatisch um das Eigelb, ansonsten mit einem Löffel vorsichtig nachhelfen. Das Ei nach Wunsch zwei bis drei Minuten garen lassen und danach mit einer Schaumkelle herausnehmen. Jedes Ei einzeln pochieren, sonst vermischt sich alles.

Alles auf Tellern anrichten. Vor dem Servieren noch mit Fleur de Sel würzen.

Tipp



Das Gericht funktioniert nicht nur mit Spinat, sondern auch wunderbar mit anderen Gemüsesorten wie Blumenkohl, Knollensellerie oder Karotte.