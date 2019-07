Wolfgang Voßgröne ist einer der Fahrer im Bürgerbus Grasberg. (von Lachner)

Landkreis Osterholz. Die Einwohnerzahl im Landkreis Osterholz wird nach Prognosen des Kommunalverbunds Bremen/Niedersachsen in den nächsten acht bis zehn Jahren relativ konstant bei rund 114 200 liegen. Das Durchschnittsalter der Kreisbewohner steigt in diesem Zeitraum – bei geringfügig sinkenden Geburtenzahlen – von 45 auf 48 Jahre an.

Die Einwohnerzahl und die Alterspyramide sehen dabei je nach Mitgliedsgemeinde unterschiedlich aus. Einzelheiten dazu und zu möglichen Schlussfolgerungen will die Osterholzer Kreisverwaltung nach der Sommerpause in ihrem jährlich erscheinenden Demografiebericht vorlegen, der dann auch aktualisierte Zahlen enthalten soll. Schon jetzt jedoch entschied der Ausschuss für Kreisentwicklung über drei Projekte aus dem Sonderprogramm Demografie. Das Programm ist mit jährlich 10 000 Euro ausgestattet und sieht Maßnahmen für eine alternde Gesellschaft vor.

Geplant sind für dieses Jahr besondere Verkehrssicherheitstrainings für die Nutzer von Elektrofahrrädern. Über das Musterhaus zum altersgerechten Wohnen soll zweitens die Ausbildung ehrenamtlicher Berater forciert werden. Außerdem will der Landkreis die Ehrenamtler in bestehenden oder auch neuen Bürgerbus-Vereinen unterstützen. Dezernent Dominik Vinbruck erklärte den Abgeordneten, was der Landkreis mit den drei Verwaltungsvorschlägen bewirken möchte.

Demnach rechne man infolge der Altersentwicklung mit steigendem Beratungsbedarf hinsichtlich seniorengerechter Umbauten und Einrichtungen von Häusern und Wohnungen. „Mit der Schulung weiterer Wohnberater wollen wir das Thema mehr in die Fläche bringen“, sagte Vinbruck. Das Ausbildungsprogramm am Musterhaus zum Wohnen mit Zukunft (Bahnhofstraße 51 a in Osterholz-Scharmbeck) hat bereits begonnen. Ein Team unabhängiger Ehrenamtler soll nach den Vorstellungen der Verwaltung kompetent und unabhängig nicht nur über Wohnraum-Anpassungen informieren, sondern auch über Finanzierungs- und Fördermöglichkeiten.

Zweitens die Bürgerbusse: Mit einem Informationstag für interessierte Fahrer und Funktionäre möchte der Landkreis das Know-how zu Vereinsgründung und Betriebsaufbau vermitteln. „Wir haben konkrete Anfragen dazu aus der Samtgemeinde Hambergen“, erklärte der Dezernent. Mit dem Sonderprogramm könne der Landkreis aber auch andernorts hilfreich sein, etwa bei der Fahrersuche oder der Vernetzung. „Wir wollen diese Strukturen stärken“, so Vinbruck. Bürgerbusse seien überall dort eine Option, wo weder ein regulärer Busbetrieb noch ein Anruf-Sammeltaxi-System wirtschaftlich darstellbar seien. Vom Erhalt örtlicher Mobilität würden vor allem, aber nicht ausschließlich die älteren Menschen der Gesellschaft profitieren.

Herausforderung durch E-Bikes

Die Zahl der sogenannten E-Bikes schließlich hat zuletzt stark zugenommen; das Tempo dieser Zweiräder birgt aus Sicht der Verwaltung gewisse Unfallrisiken. Die Elektroräder hätten ein anderes Brems- und Ausweichverhalten, das einer gewissen Übung bedürfe, so Vinbruck. Die geplanten E-Bike-Trainings sollen in Zusammenarbeit mit der Polizei angeboten werden. Die Lilienthaler SPD-Politikerin Andrea Vogelsang unterstrich, sie halte das Thema für sehr wichtig. „Manch einer ist vielleicht längere Zeit kein Fahrrad mehr gefahren und legt sich dann so ein E-Bike zu.“ Das sei nicht ungefährlich. Vogelsang riet, der Landkreis solle auch die Expertise der Verkehrswachten nutzen, in denen gerade in diesen Wochen besondere Mitgliederschulungen zum Thema Elektroräder liefen.

André Hilbers (Grüne) und Reinhard Seekamp (Linke) betonten, die Förderung von Bürgerbussen dürfe kein Freibrief für den Landkreis sein, sich im ländlichen Raum aus der Verantwortung für den Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) zu stehlen. „Wir sollten bei der Verbesserung des Angebots nicht nur auf das Ehrenamt setzen“, sagte Seekamp, und auch Hilbers meinte, der ÖPNV dürfe nicht von der Existenz eines Vereins mit genügend Fahrern abhängen: „Das muss verbindlich sein.“ Für die Grünen seien darum die Anruf-Sammel-Taxen längst nicht vom Tisch, so Hilbers weiter. „Die Kombination der Verkehrsträger ist entscheidend.“

Dominik Vinbruck erwiderte: „Wir können nicht die gesamte Fläche zu vertretbaren Kosten erschließen.“ Aus Verwaltungssicht sollten eher die bestehenden Achsen gestärkt werden, damit sie auch künftig verlässlich funktionieren. Das Fehlen von Fahrern und Fahrzeugen sei dabei auf allen Feldern des ÖPNV ein Problem.

Wilfried Pallasch (Bürgerfraktion) hingegen pflichtete Hilbers und Seekamp bei. Aus seiner Sicht gehe es auch um annähernd gleichwertige Lebensverhältnisse im Kreisgebiet. „Es ist ein schwaches Bild, das wir da abgeben“, so Pallasch. Ehrenamtlicher ÖPNV könne immer nur eine Notlösung sein, doch auch die Anruf-Sammeltaxen sehe er skeptisch. Er plädiere dafür, die Mittel zu bündeln und durch den Überschuss aus den sogenannten Blitzergeldern durch die Verkehrsüberwachung aufzustocken.