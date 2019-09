Zutaten Sosse

1 Rehrücken, ca. 2 kg

Kräutermischung

Erbsenranken und Preiselbeeren zum Dekorieren

200 g Karotten

200 g Sellerie

100 g Porree

100 g Zwiebeln

0,7 l trockener Rotwein

0,3 l roter Portwein

Wacholderbeeren

Pimentkörner

Lorbeerblätter

Pflanzenöl zum Braten

Salz und Pfeffer

Zutaten Serviettenknödel

300 ml Milch

6 Weizenbrötchen, getrocknet

1 Zwiebel

1 EL Butter

½ Bund Petersilie

3 Eier

Salz und Pfeffer

Küchengarn

Zutaten Sorbet

400 g Pflaumen

80 ml Wasser

2 bis 3 EL Honig

2 cl Obstbrand

Zutaten Rosenkohllaub

400 g Rosenkohl, frisch

50 g Butter

Pflanzenöl zum Braten

Muskatnuss, gerieben

Salz und Pfeffer

Rezept für vier Personen - Zubereitungszeit zwei bis drei Stunden. Am Vortag beginnen.

Zubereitung

Für das Sorbet am Vortag die Pflaumen waschen, halbieren und entsteinen. Anschließend zusammen mit dem Wasser erhitzen und köcheln lassen, bis sie weich sind. Die Pflaumen nun pürieren und durch ein feines Sieb passieren. Den Honig und den Schnaps in die Pflaumenmasse einrühren – sollten die Pflaumen sehr sauer sein, kann etwas mehr Honig nötig sein. Die Sorbetmasse in eine Schale füllen, mit Pergamentpapier bedecken und im Gefrierfach komplett durchfrieren lassen.

Den Rehrücken vorsichtig mit einem Messer vom Knochen lösen, Fleisch von Fett und Sehnen befreien und bis zur Verarbeitung kaltstellen. Die Knochen in Stücke teilen und in einem Bräter mit etwas Pflanzenöl anrösten.

Währenddessen das Gemüse waschen, schälen und in walnussgroße Stücke schneiden. Nun die Sellerie- sowie Karottenwürfel zu den Knochen geben, anschließend Zwiebel und Lauch mit anrösten. Den Soßenansatz immer wieder mit dem trockenen Rotwein aufgießen und einreduzieren, bis er komplett aufgebraucht ist. Die Soße mit dem Portwein und Wasser auffüllen, Gewürze hinzugeben und kochen lassen, bis die gewünschte Konsistenz erreicht ist. Dann durch ein feines Sieb passieren.

Für die Serviettenknödel die Milch in einem Topf lauwarm erwärmen. Die Brötchen klein würfeln und in eine große Schüssel geben, dann die lauwarme Milch darüber gießen und für etwa 30 Minuten einweichen.

Die Zwiebel schälen, in feine Würfel schneiden und in einer Pfanne mit der Butter glasig andünsten. Petersilie waschen, fein hacken und zusammen mit den Eiern und der Zwiebel zu den eingeweichten Brötchen geben. Die Brötchenmasse mit Salz und Pfeffer abschmecken und ordentlich mit den Händen durchmengen. Für eine halbe Stunde ruhen lassen.

Nun die fertige Knödelmasse in die Mitte eines feuchten Geschirrhandtuches geben und zu einer dicken Rolle formen, dabei jeweils an den Tuchenden zehn Zentimeter Luft lassen. Die Rolle jetzt locker in das Tuch einwickeln und an den Enden mit dem Küchengarn festbinden.

In einem Topf oder Bräter reichlich Salzwasser zum Kochen bringen, die Rolle hineingeben und für circa 30 Minuten garziehen lassen . Nicht kochen! Knödel aus dem Tuch nehmen und in Scheiben schneiden.

Den Rosenkohl waschen, anschließend die Blätter abzupfen. Die Rosenkohlblätter mit etwas Pflanzenöl in einer Pfanne leicht braun anbraten, anschließend die Butter hinzugeben und erhitzen, bis sie braun ist. Rosenkohllaub mit Muskatnuss, Salz und Pfeffer abschmecken.

Das Sorbet erst 15 Minuten vor Gebrauch aus dem Gefrierfach nehmen, antauen lassen und durchrühren.

Den Rehrücken in einer heißen Pfanne mit Pflanzenöl scharf von allen Seiten anbraten und im vorgeheizten Backofen auf 160 Grad Celsius Umluft für etwa sieben Minuten garen. Das Fleisch anschließend aus dem Ofen nehmen und in der Kräutermischung wenden. Einen Moment ruhen lassen und vor dem Anschneiden mit Salz und Pfeffer würzen.

Fabian Mesic ist Küchenchef im Restaurant Gottlieb im Mercedes-Kundencenter in der Vahr in Bremen. Das Restaurant ist Mitglied im Verein Genussland Bremen/Niedersachsen und bezieht möglichst viele Zutaten – teils in Bioqualität – von Erzeugern aus der Region. Das Gottlieb ist montags bis freitags von 11 bis 16 Uhr geöffnet. Betrieben wird es von der Atlantik Hotel Rennbahn GmbH. (Frank Thomas Koch)

Anrichten

Alle Komponenten nun dekorativ auf einem Teller anrichten. Wer möchte, gibt noch etwas grobes Meersalz auf den Teller.